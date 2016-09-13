История Уссурийска в лицах

К Уссурийске в преддверии празднования Дня города прошло уникальное мероприятие - презентация первой книги о почетных жителях городского округа. Это первое подобное издание в истории города! Мероприятие прошло в стенах музея. Памятное издание - подарок Думы УГО к 150-летию города. Книга выпущена в единственном экземпляре, и официально была передана в городской музей на хранение главой УГО Николаем РУДЬ.

Презентация единственной в своем роде книги «Почетные граждане УГО» прошла в Уссурийске в рамках цикла мероприятий к юбилею города. Представители администрации, почетные жители округа и депутаты Думы собрались в городском музее, чтобы увидеть плоды совместных трудов - историческое издание о жителях Уссурийска, сделавших вклад в создание и развитие города. В рамках мероприятия глава УГО Николай Рудь поздравил присутствующих с наступающим Днем города, а также вручил памятные подарки и цветы гостям торжества.

- Сегодня мы представляем вашему вниманию новое издание о почетных гражданах Уссурийского городского округа. Главная цель, которую мы перед собой ставили, работая над книгой, сохранить память о земляках и именах, неразрывно связанных с историей города и передать ее подрастающему поколению, - отметил глава УГО Николай Рудь.

Также с поздравлениями перед гостями торжества выступили: заместитель главы администрации УГО Оксана МАЛЫШЕВА, председатель Совета почетных граждан Валентина ДЕЦИК и депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН.

- Эта книга - часть нашей истории, и каждый герой этого исторического произведения сыграл огромную роль для Уссурийска. Благодаря общим усилиям этих выдающихся людей, Уссурийск не перестает развиваться, с каждым годом становится еще более прогрессивным и процветающим городом. Наши почетные граждане заложили надежный фундамент для будущих поколений. Пусть это будет стимулом для наших современников и потомков делать добрые дела и прикладывать все силы для благополучия нашего с вами города, - отметил в своем поздравлении Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края.

Как стало известно, идею создать книгу «Почетные граждане УГО» озвучила Валентина Децик, председатель Совета почетных граждан Уссурийска, а реализацией проекта занималась городская Дума.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.





Подпись к фото: Главная цель, которая ставилась инициаторами создания книги - сохранить память о земляках и именах, неразрывно связанных с историей города и передать ее подрастающему поколению.