Памятники природы "очертят" и поставят на кадастровый учет

Более 2 млн руб. краевой бюджет выделит на определение границ и постановку на кадастровый учет памятников природы регионального значения. Координационный совет по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы» принял такое решение на августовском заседании, которое прошло под председательством вице-губернатора Приморского края Евгения ВИШНЯКОВА.

На территории Приморья насчитывается 204 памятника природы регионального значения. В преддверии 2017 года, который указами президента Российской Федерации объявлен годом особо охраняемых природных территорий и годом экологии, планируется завершить постановку на кадастровый учет всех памятников природы. Для определения их границ и постановки на кадастровый учет потребуется дополнительное финансирование в сумме 4,4 млн руб., в том числе на 2016 год - 2,1 миллиона рублей, сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.

В рамках выделенного финансирования в этом году уже поставлены на учет 15 памятников природы, сообщили в ведомстве. Кроме того, в настоящее время ведется определение границ и постановка на учет территории национального парка «Земля леопарда» в Хасанском районе Приморского края.

Кстати, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края поставил на кадастровый учет памятники природы в границах Владивостокской агломерации. К началу августа завершены работы по уточнению границ десяти памятников природы в границах Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. Это «Участок пихты цельнолистной», «Лесосемянной участок пихты цельнолистной», «Искусственные посадки кедра», «Озеро Черепашье», «Пихтовые леса», «Дубовая роща», «Тигровая падь», «Тисовая роща», «Серебряный ключ» и «Лиман реки Раздольная».

Для сохранения уникальных природных объектов на фоне возрастающего антропогенного воздействия, начиная с 2015 года департамент организует проведение работ по уточнению границ и постановке на кадастровый учет памятников природы регионального значения, отметили в департаменте.

Кроме ценных природных объектов Владивостокской агломерации в этом году определены границы охранных зон пяти водных памятников природы на территории ЗАТО Фокино. Все эти работы направлены на сохранение уникальных природных объектов, расположенных на территории Приморья, и развитие их туристического потенциала, подчеркнули в ведомстве.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.