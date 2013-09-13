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В Приморье должнику по суду закрыли клубы, бары, рестораны

13 Сентября 2013, 11:11 | Приморье

Жительница Красноармейского района  Приморского края задолжала своим детям свыше 400 тысяч рублей алиментов, за что и получила судимость. Теперь нерадивая мать  должна  стороной обходить все ночные увеселительные заведения. Таков приговор суда.

Гражданка  М. приходится матерью двум сыновьям. Самый младший   –восьмилетний Сергей  в настоящее время находится в  коррекционном доме–интернате  Партизанского района, второй – тринадцатилетний Владимир проживает с приемными родителями в г. Дальнереченске. Женщина лишена родительских прав, более того, нигде не работает и алименты не платит. Ранее гражданка Р. была неоднократно судимой за различные преступления имущественного характера, сообщилf ZRPRESS.Ru пресс-служба Управления ФССП России по Приморскому краю.  

Дознавателем отдела судебных приставов по Красноармейскому  району  в отношении нерадивой матери было возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментов).  Судом гражданка Р. была признана виновной  и получила наказание в виде 9 мес. условно за преступления, которые совершила по отношению к каждому из своих сыновей.  Путем частичного сложения сроков ей было назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также в приговоре суда  указано, что в период условного осуждения гражданке Р. запрещено посещать общественные места: клубы, бары, рестораны, кафе в ночное время  –  с 23.00  до 06.00 утра.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: УФССП России по Приморскому краю
Теги: долги  приставы  алименты 



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