www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.91 р. 100 JPY: 60.36 р.
EUR: 76.68 р. 10 CNY: 97.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Песня о дальневосточном леопарде стала одной из лучших на фестивале "Славянский берег"

13 Августа 2018, 17:50 | Приморье
Уже третий год в крупнейшем музыкальном событии Хасанского района принимает участие национальный парк «Земля леопарда». Для развития экологической культуры открыта особая номинация, песни которой посвящены природе. Организаторами фестиваля являются районная администрация и МБУ «Культурно-досуговое объединение».
 
Участники конкурса из многих регионов России представляли собственные песни и произведения других авторов, демонстрируя свое искусство. На сцену поднимались как настоящие мастера, так и новички, в том числе дети. Оценивало выступления в различных номинациях жюри, среди которого был сотрудник «Земли леопарда».
 
В результате первое место в номинации «За лучшую песню на природоохранную тематику» занял Петр Инкин, который специально для фестиваля написал песню о дальневосточном леопарде. Его произведение, воспевающее красоту пятнистой кошки, стало призывом ко всему человечеству – не опоздать и защитить краснокнижного обитателя уссурийской тайги.
 
«Я изучил множество материалов о дальневосточном леопарде, о его сине-зеленых глазах, так родилась эта песня, – рассказал Петр Инкин, участник фестиваля. – Был потрясен, когда узнал, как мало в мире осталось этих красивых кошек – менее 100. Хотел привлечь внимание к проблеме, привить любовь к родной природе. Тема мне очень близка. Мы с друзьями часто путешествуем по Приморью, сплавляемся по рекам вместе с детьми и видим последствия пребывания человека в лесу. Внося вклад в дело защиты природы мы убираем там мусор».
 
Второе место в природоохранной номинации досталось Владе Лазо с песней «Птицелов». Бронзу взял детский дуэт «Федорята», посвятивший выступление богатству животного и растительного мира. Победители в заповедной номинации получили дипломы и специальные призы от «Земли леопарда».
 
Как отметил Виктор Копейкин, директор МБУ «Культурно-досуговое объединение», организация фестиваля прошла на высоком уровне. На призыв об участии откликнулись многие исполнители не только с Дальнего Востока, но и из Рязани, Иркутска, Красноярска и других городов и регионов России. Порадовала гостей и участников и погода.
 
Со сцены также была подчеркнута важность природоохранной номинации на таком крупном фестивале, как «Славянский берег». Хасанский район, в котором он проводится, – самый заповедный в Приморском крае. Здесь расположены сразу три ООПТ – заповедник «Кедровая падь», нацпарк «Земля леопарда» и Дальневосточный морской заповедник ДВО РАН.
 
«На фестивале можно услышать хорошие песни неравнодушных к судьбе планеты людей, поэтому мы продолжаем поддерживать исполнителей, которые своим творчеством призывают бережно относиться к природе, – отметила Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова по туризму и экопросвещению. – Мы благодарим организаторов и участников фестиваля. Пусть фестиваль продолжается!»
 
Напомним, впервые номинация, учрежденная «Землей леопарда», была открыта на фестивале «Славянский берег» в 2016 году.
 
 
 
Автор:
Теги: славянский берег  леопард  фестиваль 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru