Песня о дальневосточном леопарде стала одной из лучших на фестивале "Славянский берег"

Уже третий год в крупнейшем музыкальном событии Хасанского района принимает участие национальный парк «Земля леопарда». Для развития экологической культуры открыта особая номинация, песни которой посвящены природе. Организаторами фестиваля являются районная администрация и МБУ «Культурно-досуговое объединение».

Участники конкурса из многих регионов России представляли собственные песни и произведения других авторов, демонстрируя свое искусство. На сцену поднимались как настоящие мастера, так и новички, в том числе дети. Оценивало выступления в различных номинациях жюри, среди которого был сотрудник «Земли леопарда».

В результате первое место в номинации «За лучшую песню на природоохранную тематику» занял Петр Инкин, который специально для фестиваля написал песню о дальневосточном леопарде. Его произведение, воспевающее красоту пятнистой кошки, стало призывом ко всему человечеству – не опоздать и защитить краснокнижного обитателя уссурийской тайги.

«Я изучил множество материалов о дальневосточном леопарде, о его сине-зеленых глазах, так родилась эта песня, – рассказал Петр Инкин, участник фестиваля. – Был потрясен, когда узнал, как мало в мире осталось этих красивых кошек – менее 100. Хотел привлечь внимание к проблеме, привить любовь к родной природе. Тема мне очень близка. Мы с друзьями часто путешествуем по Приморью, сплавляемся по рекам вместе с детьми и видим последствия пребывания человека в лесу. Внося вклад в дело защиты природы мы убираем там мусор».

Второе место в природоохранной номинации досталось Владе Лазо с песней «Птицелов». Бронзу взял детский дуэт «Федорята», посвятивший выступление богатству животного и растительного мира. Победители в заповедной номинации получили дипломы и специальные призы от «Земли леопарда».

Как отметил Виктор Копейкин, директор МБУ «Культурно-досуговое объединение», организация фестиваля прошла на высоком уровне. На призыв об участии откликнулись многие исполнители не только с Дальнего Востока, но и из Рязани, Иркутска, Красноярска и других городов и регионов России. Порадовала гостей и участников и погода.

Со сцены также была подчеркнута важность природоохранной номинации на таком крупном фестивале, как «Славянский берег». Хасанский район, в котором он проводится, – самый заповедный в Приморском крае. Здесь расположены сразу три ООПТ – заповедник «Кедровая падь», нацпарк «Земля леопарда» и Дальневосточный морской заповедник ДВО РАН.

«На фестивале можно услышать хорошие песни неравнодушных к судьбе планеты людей, поэтому мы продолжаем поддерживать исполнителей, которые своим творчеством призывают бережно относиться к природе, – отметила Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова по туризму и экопросвещению. – Мы благодарим организаторов и участников фестиваля. Пусть фестиваль продолжается!»

Напомним, впервые номинация, учрежденная «Землей леопарда», была открыта на фестивале «Славянский берег» в 2016 году.