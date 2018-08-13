В Приморском крае за последний месяц выдано еще около 500 дальневосточных гектаров

Общее количество наделов, предоставленных гражданам на территории региона, превысило 11,5 тысяч.

Как сообщили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, в настоящее время в Приморье заключено уже 11 552 договора на предоставление участков по новому федеральному закону, из них около 500 – оформлено за последний месяц.

«В ближайшее время обладателями гектаров станут еще более 3 тысяч человек – договоры с ними уже находятся на стадии заключения. Еще 2,7 тысячи документов сейчас рассматривают специалисты», – сообщили в ведомстве.

В целом, с начала реализации программы, свое желание взять гектар в Приморском крае выразили свыше 48 тысяч человек. Это самый высокий показатель среди всех регионов, участвующих в проекте. При этом стоит отметить, что интерес к краю проявляют жители не только самого Приморья, но и других субъектов России. На сегодняшний день получить бесплатный участок здесь смогли представители 75 регионов страны.

Как ранее отмечал глава региона Андрей Тарасенко, такая востребованность доказывает актуальность проекта и говорит о том, что одна из главных его задач – увеличение населения в дальневосточных регионах – решается успешно.

Отметим, Правительство России планирует распространить действие закона о дальневосточном гектаре на соотечественников, переселяющихся на Дальний Восток. По поручению Президента России разработан законопроект, который предусматривает возможность предоставления гектаров в пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками государственной программы добровольного переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Документ уже принят Государственной Думой РФ в первом чтении.

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. Он претворялся в жизнь поэтапно, и с 1 февраля прошлого года начал действовать для жителей всей страны. Закон, инициированный Президентом России Владимиром Путиным, призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России. Каждый россиянин может взять себе бесплатный участок на Дальнем Востоке.

В Приморском крае обладателям гектаров предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

Справочно: найти необходимую информацию, решить возникающие вопросы все, кто уже обживается на своем гектаре или только готовится перебраться в Приморье, могут в Центре получателей дальневосточного гектара, который расположен по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа). Также обратиться за консультацией можно по телефону: 8 (423) 200-95-85.

Газета "Золотой Рог", Владивосток