Многодетная семья из Приморья вошла в финал всероссийского конкурса

В финале всероссийского конкурса «Семья года» Приморский край представит семья Елисеевых из Большого Камня. Ирина, Елисей и их семеро детей приглашены на заключительный этап конкурса, который пройдет в Москве 21-23 ноября.

Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, в региональном конкурсе семья Елисеевых стала лучшей в номинации «Семья – хранитель традиций».

«На участие в финале по этой номинации претендовали 70 семей из разных уголков России. В результате победителями признаны 18 семей, одна из которых – наша», – комментируют в ведомстве.

Супруги Елисеевы вместе 30 лет. Живут и работают в Большом Камне. Дети рядом с родителями: трое старших работают, дочь Васса – студентка 1 курса ДВФУ, еще трое – школьники.

Глава семьи – автор многих научных публикаций по педагогике, этнологии, истории и этнографии старообрядчества и казачества, участник научно-исследовательских проектов, четыре года входил в состав Общественной палаты Приморского края. Жена Ирина и все дети Елисеевых – творческие, активные люди, постоянные участники благотворительных, экологических, военно-патриотических акций, лауреаты творческих конкурсов.

«22 ноября в концертном зале гостиницы “Космос” состоится торжественная церемония чествования лучших из лучших выдающихся семей России. Мы очень рады, что среди таких семей будут и наши земляки», – подчеркивает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Напомним, что многодетная семья из Большого Камня стала победительницей номинации «Семья – хранитель традиций» краевого этапа конкурса. А всего в этом году конкурсный отбор проходил по четырем номинациям. В номинации «Сельская семья» отборочная комиссия выделила семью Санчило из села Каменушка Уссурийского городского округа. В номинации «Молодая семья» лидировали Алексей и Светлана Гулаковы из Большого Камня, в номинации «Многодетная семья» – Домбаевы из поселка Дунай. Победителей наградил глава Приморья Андрей Тарасенко в День семьи, любви и верности.

Газета "Золотой Рог", Владивосток