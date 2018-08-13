Трагически погибла педагог Валентина Леонтьева

За свою жизнь она воспитала сотни журналистов…

Шокирующая весть пришла из западной части России. В Тамбовской области в результате несчастного случая на воде погибла доцент Высшей школы телевидения ВГУЭС, кандидат филологических наук Валентина Леонтьева. Об этом сообщили в руководстве ВШТ ВГУЭС.

Окончив в 1978 году Дальневосточный государственный университет, Валентина Танасовна более 40 лет проработала в системе высшего образования Приморского края, воспитав сотни известных журналистов. Коллеги и выпускники ДВГУ, ДВФУ и ВГУЭС выражают соболезнование семье и близким Валентины Танасовны Леонтьевой.