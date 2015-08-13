Приморцев стало почти на 5000 меньше

В первом полугодии население Приморского края сократилось на 4,8 тысяч человек, его численность на 1 июля 2015 года составило 1928,5 тысяч, - сообщает Приморскстат. Этому способствовали как естественная убыль – 34,3%, так и миграционный отток – 65,7%.

За январь-июнь 2015 года в Приморском крае родилось 11769 детей (на 1,3% меньше, чем в I полугодии 2014), умерло 13428 человек (на 1,8% больше). Свыше трети всех смертей пришлось на население в трудоспособном возрасте (3574 человека), при этом умерших мужчин в 3,5 раза больше, чем женщин.

Кроме того, приморцы стали реже вступать в браки, но и разводиться не торопятся: в органах ЗАГС с начала текущего года зарегистрировано 6599 браков (на 9,6% меньше, чем за I полугодии 2014) и 4598 разводов (на 17,6% меньше). В целом, на тысячу заключенных браков пришлось 697 разводов (в I полугодии 2014 – 765).

А вот число прибывающих в край из других регионов России потихоньку растет, таковых за полгода оказалось 8502 человека (на 2,9% больше, чем в январе-июне 2014). То же самое касается и приезжающих в Приморье из других стран – 5608 человек (на 15,9% больше). В то же время в другие регионы России уехало из края 11685 человек (на 0,6% меньше, чем в 2014 году), в другие страны – 5608 человек (на 12,2% больше).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.