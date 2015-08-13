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Богатые и бедные в Приморье: разрыв в зарплатах в 10.9 раза
Выборочное обследование организаций показало, что разрыв в зарплатах между 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников в крае снизился с апреля 2013 по апрель 2015 года с 11.4 до 10.9 раза. Кстати, в России в среднем этот показатель составляет 16,8 раза. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:
Уменьшение разрыва явилось следствием более высоких темпов роста средней заработной платы первой децильной группы работников (23% за 2 года и 1.6 раза за 4 года) по сравнению с одинаковой по численности группой высокооплачиваемых работников (17% и 45%, соответственно). На долю 10% наиболее оплачиваемых работников в апреле 2015 года приходилось 28% общей суммы средств, направленных на заработную плату, 10% наименее оплачиваемых - 2.6%.
Средняя начисленная заработная плата работников, полностью отработавших месяц, в апреле 2015 года составила 34964 рубля, в том числе в организациях негосударственной формы собственности - 37851 рубль, государственной и муниципальной - 33193 рубля. Доля работников, которым начислена заработная плата на уровне средней и ниже, составила 64% (в 2013 году - 62%). Центральную тенденцию ряда распределения работников характеризует медиана - величина, находящаяся посередине ряда распределения (50% работников имеют заработную плату меньше этого значения и 50% работников - больше). Она составила по результатам обследования 28037 рублей.
Более 40 тыс. рублей получили 29% работающих, наибольший удельный вес таких работников отмечен в организациях транспорта - 49%, в финансовой деятельности, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном страховании - 46%.
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