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Присматривать за ценами на продукты питания в Приморье будет "Народный контроль"
Экономические санкции не должны привести к росту цен на продукты. Такую позицию обозначила перед членами проекта «Народный контроль» Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила ТАЛАБАЕВА.
Уже с начала недели в районах края активисты «Народного контроля» начали работу по проверке роста цен на продукты. В первую очередь проверяются цены на оптовых базах и рынках – именно в этих местах у недобросовестных продавцов есть соблазн завысить стоимость продукции.
«Ввод запрета на определенные категории товаров никак не должен отразится на ценовой политике. Это две совершенно разные истории. Однако уже есть примеры, когда недобросовестные продавцы решили таким образом повысить собственные прибыли. И наша задача – выявлять такие случаи и предпринимать меры для пресечения неоправданного повышения цен», - прокомментировала задачу, поставленную перед членами «Народного контроля» Людмила Талабаева.
Местные отделения партии «Единая Россия» в районах края активно включились в работу по мониторингу роста цен. В первую очередь проверяют те категории продуктов, по которым есть запрещенные к ввозу позиции – мясо, сыры, овощи и фрукты.
«Те категории товаров, которые попали под эмбарго, имеют свои аналоги. И если продавец утверждает, что этот кусок мяса один из последних и потом у нас будут перебои с поставками, то мы должны четко пресекать подобные вещи. Правительство предприняло ряд шагов, чтобы не допустить проблем с продовольствием и пустые прилавки России не грозят. И все попытки получить сверхприбыли за счет повышения цен на продукты должны пресекаться моментально», - высказал свое мнение координатор проекта «Народный контроль» Павел СЕРЕБРЯКОВ.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Что их контролировать, растут. . . Неделю назад за пачку пельменей отдал 95 рэ, вчера эта же пачка стоила 103 рэ, вот тебе и скачек на 9%!