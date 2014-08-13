На тарифы ЖКХ можно "настучать" по телефону

С 5 августа 2014 года в Приморье открыта «горячая линия» краевого Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Теперь обращения и жалобы граждан на сверхнормативный рост платежей за коммунальные услуги принимаются по телефону 8 (423) 230-26-19.

По информации департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, дозвониться на «горячую линию» приморцы могут в рабочие дни с 10:00 до 19:00.

«По указанному телефону жители края смогут узнать интересующую их информацию об изменении тарифов на коммунальные услуги и установлении предельного роста платы за них. В 2014 году рост платы в Приморье не должен превышать 6 процентов», - подчеркивают специалисты департамента.

ДОСЬЕ: В соответствии с законодательством Российской Федерации главой региона Владимиром Миклушевским принято постановление от 9 июня 2014 года, устанавливающее предельный максимальный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги по всем муниципальным образованиям Приморского края с 1 июля 2014 года в размере, не превышающем 106 процентов.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.