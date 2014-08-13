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43 беженцам из Украины в Приморье предложили 2598 вакансий

13 Августа 2014, 11:51 | Приморье

В пункте временного приема для украинских граждан продолжает работу мобильный центр занятости. По последним данным, 43 человека обратились к специалистам за содействием в поиске работы на территории Приморья.

Приморские работодатели предлагают беженцам 2598 рабочих мест в самых разных отраслях. Специалисты разъясняют условия, необходимые для оформления на работу, проводят анкетирование с целью выяснить профессиональные навыки, а также пожелания людей по поводу места проживания и работы, материального аспекта.

Согласно анкетам, сегодня ищут работу химик, экономист, учитель начальных классов, инженер, оператор ЭВМ, парикмахеры, тракторист, машинист крана, штукатуры, маляры и каменщики. 

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, несколько семей из Украины уже определились с дальнейшим местом проживания и работой.

Так, уже достигнута договоренность с работодателями о переезде двух шахтерских семей в поселок Восток. Ведутся переговоры по трудоустройству авиационного техника на завод «Прогресс» в Арсеньеве.

Многодетная семья  Казакевич - участник Программы переселения соотечественников, после прохождения медицинской комиссии планирует выехать в Уссурийск. Анкеты 4-х человек, желающих трудоустроиться в Артеме, направлены в городской центр занятости.

После получения разрешительных документов 9 беженцев планируют трудоустроиться во Владивостоке. Сейчас эти семьи рассматривают предложения работодателей о  вакансиях на предприятиях и учреждениях в краевом центре.

Вместе с тем сотрудники мобильного центра занятости отмечают, что пока мотивация к трудоустройству у граждан Украины не очень высокая. Это обусловлено рядом причин объективного и субъективного характера.

Наиболее серьёзная и значимая – отсутствие официального статуса регистрации на территории РФ. Зачастую это происходит из-за отсутствия чёткой информации о видах статуса и о порядке его получения.

К субъективным причинам относятся причины психологического плана. Граждане вырвались с территории, где идут ожесточённые бои, бросив всё имущество, отказавшись от привычного образа жизни.

«Они пока просто приходят в себя после пережитого и не могут определиться, с чего начинать новую жизнь, как построить планы на будущее», - отмечают наблюдатели.

Приморские специалисты ориентируют беженцев на скорейшее оформление таких документов, как сертификат временного убежища, разрешение на временное проживание, участие в Госпрограмме. Данные документы дают право официального ведения трудовой деятельности на территории РФ.

Вице-губернатор Александр Лось подчеркивает, что гражданам Украины, уже проживающим в ПВР, необходимо помочь как можно оперативнее найти работу в Приморье и определиться с дальнейшим местом проживания.

«Мы должны довести до уже прибывших граждан их права и обязанности. Нужно понимать, что они не могут находиться в ПВР бесконечно.  Граждане должны найти работу, чтобы самостоятельно зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью. Мы им должны в этом помочь», - отмечает он.

Напомним, пункт временного размещения для беженцев из Украины создан на острове Русский в Приморье. Сейчас здесь живут около 30 семей. Поселение в ПВР ведется круглосуточно.

Прибыв в Приморье, гражданам, вынужденно покинувшим Украину, следует звонить по телефону «горячей линии» 8 (423) 239-99-99 ЦУКС МЧС России.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: приморский край  вакансии  беженцы  владивосток  рабочие места  Украина 



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