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Срок предоставления справок из Приморского краевого Реестра сокращен втрое
С 30 до 10 дней сокращён срок предоставления информации из Реестра собственности Приморского края.
Напомним, сокращение срока предоставления органами исполнительной власти справок, выписок и иной официальной информации – задача, поставленная губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.
С этой целью в департаментах проводится работа по оптимизации процесса, а также осуществляется перевод государственных услуг в электронный вид.
Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, государственная услуга «Предоставление информации, содержащейся в Реестре собственности Приморского края» предоставляется бесплатно по обращению любого гражданина или юридического лица.
Количество обращений за предоставлением данной информации неуклонно растет - за семь месяцев 2013 года в департамент поступил 281 запрос. Справки из Реестра собственности Приморского края требуются не только организациям, но и частным лицам – например, людям, пожелавшим приватизировать квартиру и собирающим пакет документов для подачи заявления на приватизацию.
Для получения информации, содержащейся в Реестре собственности Приморского края, следует направить запрос в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края по почте (690110, г. Владивосток, ул.Светланская,22) либо по электронной почте (land@primorsky.ru).
В запросе следует указать наименование и местоположение объекта, в отношении которого необходима информация, а также Ф.И.О. заявителя (для физических лиц и их представителей) или наименование юридического лица, ФИО представителя (для юридических лиц), почтовый адрес и (или) адрес электронной почты заявителя, контактный телефон.
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