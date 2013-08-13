www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Срок предоставления справок из Приморского краевого Реестра сокращен втрое

13 Августа 2013, 13:20 | Приморье

С 30 до 10 дней сокращён срок предоставления информации из Реестра собственности Приморского края. 

Напомним, сокращение срока предоставления органами исполнительной власти справок, выписок и иной официальной информации – задача, поставленная губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.

С этой целью в департаментах проводится работа по оптимизации процесса, а также осуществляется перевод государственных услуг в электронный вид.

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, государственная услуга «Предоставление информации, содержащейся  в Реестре собственности Приморского края» предоставляется бесплатно по обращению любого гражданина или юридического лица.

Количество обращений за предоставлением данной информации неуклонно растет - за семь месяцев 2013 года в департамент поступил 281 запрос. Справки из Реестра собственности Приморского края требуются не только организациям, но и частным лицам – например, людям, пожелавшим приватизировать квартиру и собирающим пакет документов для подачи заявления на приватизацию.

Для получения информации, содержащейся в Реестре собственности Приморского края, следует направить запрос в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края по почте (690110, г. Владивосток, ул.Светланская,22) либо по электронной почте (land@primorsky.ru).

В запросе следует указать наименование и местоположение объекта, в отношении которого необходима информация, а также Ф.И.О. заявителя (для физических лиц и их представителей) или наименование юридического лица, ФИО представителя (для юридических лиц), почтовый адрес и (или) адрес электронной почты заявителя, контактный телефон.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: информация  приватизация  собственность  документы  госуслуги  жилье  имущество  приморье  реестр 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru