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Приморцы звонят на телефон доверия тысячами
За первое полугодие более 3,5 тысяч приморцев обратились за консультацией к операторам «телефона доверия», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Это подростки, студенты, пенсионеры, безработные, семьи, которые не могут выйти из кризисной ситуации самостоятельно.
В департаменте труда и социального развития Приморского края напоминают о том, что консультирующие специалисты имеют базовое психологическое образование и прошли дополнительную специальную подготовку по профилю.
По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, сотрудникам «телефона доверия» под силу наладить контакт с человеком по другую сторону провода независимо от его возраста и статуса. Если оператор понимает, что телефонного общения недостаточно для решения проблемы, он обязательно предлагает собеседнику пройти очное консультирование у психологов центра или других профессиональных психологов.
«Но первый шаг уже сделан! Обратившегося за помощью ребенка или взрослого выслушали, успокоили, дали нужный совет. Как правило, рекомендации психологов люди воспринимают адекватно и при необходимости записываются на прием к специалистам, работающих в реабилитационных центрах», – подчеркивает она.
Операторы «телефона доверия» соблюдают конфиденциальность общения. Получить нужную консультацию можно анонимно. И гарантированно тайна обращения не откроется посторонним.
«Беседа, построенная на доброжелательности и доверительности, помогает человеку в кризисной ситуации раскрыться, а значит, у психолога больше возможностей разобраться и помочь», – считают специалисты.
На «телефон доверия» можно также передать информацию о фактах насилия в семье, жестокого обращения с женщинами или детьми, посоветоваться со специалистами по поводу конфликтов между родителями и детьми, поделиться другим проблемам.
Еще один важный аспект в работе «телефона» – доступность. Обратиться за помощью можно с любого стационарного или мобильного телефона. Воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут звонить со стационарных телефонных аппаратов, которые установлены в местах общественного пользования.
Напомним, что Служба экстренной психологической помощи по телефону появилась на базе социально-реабилитационного центра «Парус надежды» 18 лет назад. Для более эффективной работы в этом сегменте в сентябре 2010 года «Парус надежды» был подключен к единому общероссийскому номеру «Детского Телефона Доверия».
Ежегодно к специалистам «телефона» обращалось, в среднем, около пяти тысяч взрослых и детей. В 2015 году число абонентов приблизилось к семи тысячам. А в 2016 году психологи приняли рекордное количество звонков: более 7,6 тысяч.
Проконсультироваться или передать тревожную информацию можно, позвонив по общероссийскому бесплатному номеру 8-800-2000-122 или по номеру 8 (423) 249-72-68. Консультации на телефоне доверия бесплатны.
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