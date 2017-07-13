Студенты Приморья по-прежнему не защищены от "внезапного" отзыва аккредитации у вуза

У федеральных властей в этом вопросе, похоже, только одна установка - любой ценой загонять молодежь в регионах в ПТУ

За последние годы в вузах Приморского края не раз возникали проблемы, связанные с отзывом аккредитации по одной или нескольким специальностям, напоминает деловая газета «Золотой Рог». В ряде городов региона из-за этого даже встал вопрос о закрытии филиалов высших и средних учебных заведений. Зачастую подобные решения принимались Рособрнадзором в разгар учебного года и становились неожиданными не только для студентов, но и для властей края.

И хотя в прошлом году за приморских студентов вступились краевые законодатели и представители региона в Государственной думе, ситуация может повториться вновь: федеральное правительство дало отрицательное заключение на законопроект, устанавливающий четкий срок принятия решения об отзыве аккредитации по той или иной специальности.

«Вышка» уходит из городов

Интересно, что поистине роковым для целого ряда специальностей стал 2015 год – именно на него пришелся пик лишения аккредитаций. Остается лишь догадываться, была ли связана подобная щепетильность Рособрнадзора с разразившимся несколькими месяцами ранее экономическим кризисом, обвалившим доходы федерального бюджета и потребовавшим, как следствие, сокращения расходов… Но факт остается фактом.

Так, с 2015 года не набирает студентов филиал Дальневосточного федерального университета в Артеме. После того, как Рособрнадзор лишил филиал аккредитации сразу по нескольким направлениям, руководство ДВФУ намеревалось закрыть филиал уже в 2016 году. Позднее был найден компромисс: уже учащимся студентам дают возможность завершить обучение в Артеме. Тем не менее общественность города продолжает настаивать на сохранении филиала – в мае 2017 года в центре Артема даже прошел митинг с таким требованием, собравший около сотни человек.

Продолжают бороться за свой филиал крупнейшего университета региона и в Дальнегорске (до 2011 года это был филиал Дальневосточного государственного технического университета, влившегося в ДВФУ). Два месяца назад местная дума приняла обращение к дальневосточному полпреду Юрию ТРУТНЕВУ, губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ и и.о. ректора ДВФУ Никите АНИСИМОВУ о недопустимости закрытия филиала.

В обращении утверждается, что «еще с 2011 года в филиале обозначилась тенденция к сокращению численности студентов, поскольку головной вуз c каждым годом уменьшал контрольные цифры приема». При этом набор на специальности высшего образования постепенно был закрыт, и сегодня студентов обучают только по специальностям среднего профессионального образования. А 13 апреля 2017 года в ДВФУ издан приказ, который полностью закрывает прием студентов на бюджетные места в филиале Дальнегорска. В связи c этим головной вуз инициировал процесс сокращения части сотрудников филиала».

В свою очередь, руководство ДВФУ поспешило опровергнуть слухи о планах закрытия филиала в Дальнегорске, хотя оптимизации сотрудников, скорее всего, избежать не удастся. 17 мая в филиале прошло совещание с участием представителей руководства ДВФУ, руководителей администрации и думы Дальнегорска, генеральных директоров АО «ГМК «Дальполиметалл» и ООО «Дальнегорский ГОК» (бывший «Бор»). Руководители градообразующих предприятий заверили, что предприятия нуждаются в постоянном притоке молодых квалифицированных специалистов – прежде всего, технического профиля. Кроме того, ДВФУ и администрация Приморья намеревались направить совместное обращение в Министерство образования РФ с просьбой выделить филиалу бюджетные места на 2017-й и последующие годы.

«Вопрос о закрытии филиала не стоит ни сегодня, ни завтра, ни на долгие годы вперед. Напротив, будут предприняты действия, направленные на развитие филиала, на расширение перечня специальностей и возобновление программ дополнительного образования», - говорилось в официальном сообщении, распространенном университетом.

В 2015 году аккредитацию по трем направлениям не прошел Морской государственный университет им. Г.И. Невельского, в связи с чем весной 2016-го, буквально за пару месяцев до итоговой государственной аттестации, встал вопрос о переводе студентов специальности «морской юрист» в другие университеты. Однако уже в сентябре университет получил от Рособрнадзора новую аккредитацию по всем направлениям высшего образования до 2020 года. А в ноябре 2016 года аккредитации по специальности «Экономика и управление» лишился Приморский институт железнодорожного транспорта в Уссурийске. Аккредитации по ряду программ лишали Приморскую государственную сельскохозяйственную академию. Но выпускникам ПГСХА, можно сказать, повезло: они получили дипломы гособразца благодаря тому, что их быстро перевели в сельхозинститут Кемерова, преподаватели которого сами приехали в Уссурийск принимать экзамены.

Добавим, что с проблемой ликвидации образовательных учреждений столкнулись и сельские территории Приморья. Все в том же 2015 году, после урезания бюджетной поддержки, руководство Уссурийского агропромышленного колледжа приняло решение о закрытии двух из трех филиалов и сокращении педагогов. Этот шаг вызвал большой резонанс в Октябрьском и Михайловском районах, юные жители которых лишались возможности получить образование по профильным для сельских территорий специальностям без отрыва от дома. В итоге филиал в Покровке удалось отстоять, но лишь благодаря вмешательству краевых депутатов и обещаниям привлечь к ситуации прокуратуру. Филиал в Михайловском районе был ликвидирован.

Правительство против

Хотя само по себе лишение аккредитации не препятствует продолжению учебного процесса, после него вуз не вправе выдавать выпускникам дипломы государственного образца. Кроме того, проучившиеся несколько лет студенты теряют право на отсрочку от армии. Закон дает им право перевестись на ту же специальность в другой вуз, но на практике это почти всегда сопряжено с целым рядом сложностей.

Прокатившаяся в 2015-2016 годах по приморским вузам волна аннулирований аккредитации не могла не повлечь за собой многочисленных жалоб в органы власти. В результате год назад парламентом Приморья в Госдуму РФ был внесен проект изменений в ст. 92 Федерального закона «Об образовании», запрещающий лишать вузы аккредитации в течение учебного года. В процессе обсуждения документа на федеральном уровне выяснилось, что подобные случаи имели место во многих регионах страны, доказательством чему стали их положительные отзывы на приморский законопроект. В начале марта комитет ГД по образованию и науке рекомендовал принять его в первом чтении, но Совет нижней палаты решил перенести рассмотрение на неопределенный срок.

Причиной подобного шага стал отрицательный отзыв на законопроект от правительства РФ – в российских реалиях это означает, что шансы на принятие документа в первоначальной редакции стремятся к нулю. Аргументы кабмина заключаются в том, что федеральным законом уже предусмотрены меры, обеспечивающие защиту прав студентов в случае лишения аккредитации – в частности, возможность перевода на аналогичную специальность в другой вуз, которая не зависит от периода учебного года. Кроме того, предлагаемое законопроектом изменение, по мнению юристов правительства, входит в противоречие с нормой ФЗ «Об образовании», дающей право Рособрнадзору лишать образовательную организацию государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.

Несмотря на крайне туманные перспективы принятия закона, вопрос о порядке отзыва аккредитаций был вновь поставлен на встрече федеральных и краевых законодателей в конце июня, когда во Владивостоке работали члены комитета ГД по образованию и науке. На сей раз акцент был сделан на ситуации, связанной с закрытием филиалов вузов в моногородах. Как отметил вице-губернатор Приморья Илья КОВАЛЕВ, решения об отзыве аккредитаций и ликвидации филиалов становятся социальной проблемой, которую вынуждены решать власти края: студенты лишаются возможности получить образование там, где живут, а преподаватели не могут найти работу.

- Необходимо продумать механизм согласования подобных планов с исполнительной властью региона, которая может содействовать решению вопроса по улучшению материально-технической базы учебного заведения, которому грозит отзыв аккредитации, - считает чиновник.

- Прекращение аккредитации - не одномоментное решение. Значит, должны быть более понятные оценочные критерии, на основании которых оно принимается, - согласился председатель социального комитета ЗС ПК Игорь ЧЕМЕРИС. – Кроме того, нужно заранее информировать студентов и абитуриентов о возможном отзыве аккредитации. Хочется, чтобы во втором чтении законопроекта эти вещи были отражены.

Заместитель председателя профильного комитета ГД Лариса ТУТОВА не исключила создания согласительной комиссии по законопроекту. В свою очередь, приморские законодатели рассчитывают донести свою позицию через различные экспертные каналы.

- Будем прорабатывать компромиссные варианты. Хотелось бы найти общую позицию по этому вопросу. Мы должны защитить наших студентов, чтобы, поступая в вуз, они были уверены в том, что окончат его, - отметил депутат ГД РФ от Приморья Сергей СОПЧУК.