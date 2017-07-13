Приморский край вошел в пятерку "счастливых" регионов России

«Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа в контексте «счастье» в июне.

Лидерами рейтинга стали: Москва, Санкт-Петербург и Удмуртия.

Приморский край вошел в топ-10 регионов России по частоте употребления слова «счастье». Рейтинг составила компания «Медиалогия» на основе анализа более 1,5 млн сообщений на Facebook, Twitter, «ВКонтакте», ОК, Instagram, LiveJournal.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Удмуртия.

При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний региона от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте.



ТОП-20 регионов в контексте «счастье» в соцмедиа:

Место в рейтинге Регион Частота упоминаний 1 Москва 24,76% 2 Санкт-Петербург 12,08% 3 Удмуртия 4,25% 4 Крым 3,87% 5 Приморский край 3,42% 6 Новосибирская область 3,35% 7 Татарстан 2,16% 8 Московская область 2,13% 9 Тюменская область 2,06% 10 Свердловская область 2,04% 11 Краснодарский край 1,89% 12 Ростовская область 1,81% 13 Башкортостан 1,72% 14 Красноярский край 1,44% 15 Самарская область 1,43% 16 Саратовская область 1,42% 17 Челябинская область 1,40% 18 Воронежская область 1,31% 19 Иркутская область 1,19% 20 Ярославская область 1,18%

Газета "Золотой Рог", Владивосток