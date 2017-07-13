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Приморский край вошел в пятерку "счастливых" регионов России
«Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа в контексте «счастье» в июне.
Лидерами рейтинга стали: Москва, Санкт-Петербург и Удмуртия.
Приморский край вошел в топ-10 регионов России по частоте употребления слова «счастье». Рейтинг составила компания «Медиалогия» на основе анализа более 1,5 млн сообщений на Facebook, Twitter, «ВКонтакте», ОК, Instagram, LiveJournal.
Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Удмуртия.
При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний региона от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте.
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
Частота упоминаний
|
1
|
Москва
|
24,76%
|
2
|
Санкт-Петербург
|
12,08%
|
3
|
Удмуртия
|
4,25%
|
4
|
Крым
|
3,87%
|
5
|
Приморский край
|
3,42%
|
6
|
Новосибирская область
|
3,35%
|
7
|
Татарстан
|
2,16%
|
8
|
Московская область
|
2,13%
|
9
|
Тюменская область
|
2,06%
|
10
|
Свердловская область
|
2,04%
|
11
|
Краснодарский край
|
1,89%
|
12
|
Ростовская область
|
1,81%
|
13
|
Башкортостан
|
1,72%
|
14
|
Красноярский край
|
1,44%
|
15
|
Самарская область
|
1,43%
|
16
|
Саратовская область
|
1,42%
|
17
|
Челябинская область
|
1,40%
|
18
|
Воронежская область
|
1,31%
|
19
|
Иркутская область
|
1,19%
|
20
|
Ярославская область
|
1,18%
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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