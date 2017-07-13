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Приморский край вошел в пятерку "счастливых" регионов России

13 Июля 2017, 09:21 | Приморье

«Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа в контексте «счастье» в июне.

Лидерами рейтинга стали: Москва, Санкт-Петербург и Удмуртия.

Приморский край вошел в топ-10 регионов России по частоте употребления слова «счастье». Рейтинг составила компания «Медиалогия» на основе анализа более 1,5 млн сообщений на Facebook, Twitter, «ВКонтакте», ОК, Instagram, LiveJournal.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Удмуртия.

При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний региона от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте.
 

ТОП-20 регионов в контексте «счастье» в соцмедиа:

Место в рейтинге

Регион

Частота упоминаний

1

Москва

24,76%

2

Санкт-Петербург

12,08%

3

Удмуртия

4,25%

4

Крым

3,87%

5

Приморский край

3,42%

6

Новосибирская область

3,35%

7

Татарстан

2,16%

8

Московская область

2,13%

9

Тюменская область

2,06%

10

Свердловская область

2,04%

11

Краснодарский край

1,89%

12

Ростовская область

1,81%

13

Башкортостан

1,72%

14

Красноярский край

1,44%

15

Самарская область

1,43%

16

Саратовская область

1,42%

17

Челябинская область

1,40%

18

Воронежская область

1,31%

19

Иркутская область

1,19%

20

Ярославская область

1,18%

 

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: Россия  счастье  рейтинг  медиалогия  приморский край 



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