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Инвестагентство края насобирало проектов на тридцать миллиардов

13 Июля 2016, 17:15 | Приморье

Промежуточные итоги работы за полугодие подвели в Инвестиционном Агентстве Приморского края. Как подчеркивают специалисты организации, все больше приморцев обращается сюда за помощью в реализации проектов. Подробности в материале газеты "Золотой Рог":

Так, за полгода Агентство приняло 28 новых заявок на сопровождение проектов от представителей российского и зарубежного бизнеса, что превысило прошлогодний показатель на семь единиц.

«Большая часть инициаторов проектов у нас на сопровождении - приморцы. Хотя, конечно, присутствует бизнес и из других регионов и стран», - подчеркнула первый заместитель директора Агентства Елена ЯСКЕВИЧ.

Общая сумма инвестиций от реализации поступивших проектов составит более 30 миллиардов рублей. Среди новых проектов - создание рыбоводного предприятия в Лучегорске, развитие сельскохозяйственного производства по выращиванию зерновых культур в Ханкайском районе, организация швейного производства на территории ТОР «Надеждинская», строительство фабрики мягкой мебели и другие.

«Основные цели обращения инициаторов в Агентство - это поиск дополнительных инвестиций в проект, земельного участка, а также инвестиционный, юридический и маркетинговый консалтинг. В последнее время все больше предпринимателей просят оказать содействие в получении статуса резидента Свободного порта и территорий опережающего развития», - рассказала Елена Яскевич.

По ее словам, важную роль в решении поставленных задач играют проводимые мероприятия. За полгода организация провела и приняла участие в 44 событиях.

«С точки зрения работы с местным бизнесом важное место занимает участие в таких проектах как «Время возможностей» или в круглых столах на местном уровне. С точки зрения привлечения инвесторов в Приморье более эффективны крупные мероприятия, такие как Петербургский международный экономический форум или Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка. В качестве примера результата участия в таком мероприятии приведу китайскую компанию «Санься», которая намерена сформировать в Приморье парк по деревообработке. Сегодня на территории региона уже зарегистрирована ее дочерняя организация - Гелиос», - отметила представитель Агентства.

Также одной из ключевых задач, решаемых Инвестиционным Агентством, является развитие сектора государственно-частного партнерства.

«Так как эта часть еще недостаточно известна и во многом не понятна инвесторам, то и отношение к участию в таких проектах достаточно осторожное. Тем не менее,  преимущества ГЧП-проектов, такие как, например, государственные гарантии, делают этот сектор привлекательным. К примеру, по итогам встреч с Китайской энергетической инженерной компанией относительно проекта реконструкции системы теплоснабжения в Фокино сторонами были подписаны протоколы. Сегодня уже создана рабочая группа по реализации проекта, а также подготовлен план-график предстоящих работ», - заявила Елена Яскевич.

Она добавила, что ГЧП-проекты продолжают поступать в Агентство, например - проекты реконструкции стадиона и спортивно-восстановительного комплекса во Владивостоке, а также создание спортивно-туристического кластера в Арсеньеве.

Кроме того, Агентство участвует в работе над улучшением общих условий ведения бизнеса в регионе. Так, с 2016 года на его базе был организован функциональный проектный офис для реализации программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ». Командами проектов в рамках программы были разработаны дорожные карты по таким направлениям как транспорт, земельные ресурсы и недвижимость, трудовые ресурсы и образование, IT-инфраструктура, энергетика, строительство, предпринимательство и инвестиции. Инвестиционное Агентство выступило организатором взаимодействия проектных команд с экспертным сообществом, которое вносило свои предложения в планы.

«Всего в обсуждении этих проектов приняли участие более 170 экспертов, которые подготовили порядка 500 предложений. Сейчас задача команд - это реализация намеченных мероприятий, а задача Агентства - это мониторинг и контроль их исполнения», - подчеркнула представитель Агентства.

Ожидается, что предложенные мероприятия позволят уменьшить количество необходимых процедур для получения разрешительной документации, а также сократить сроки их прохождения.

ДОВЬЕ «ЗР»:

Напомним, Инвестиционное Агентство было создано в декабре 2012 года как сервисный центр, ориентированный на сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» для быстрого разрешения юридических и технических вопросов; центр, способствующий снижению административных барьеров, а также выполняющий функции продвижения имиджа Приморья и формирования института государственно-частного партнерства в крае.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: инвестагентство 



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