Приморцы используют материнский капитал для того, чтобы покинуть край

Приморцы активно используют материнский капитал для того, чтобы перебраться с Дальнего Востока в центр страны. В 2016 году материнский (семейный) капитал (МСК) получил новые направления использования (компенсация затрат на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации в общество детей-инвалидов), но остался в прежнем весе - 453 026 рублей, хотя за время действия программы, с 2007 года, он в целом вырос примерно в 1, 7 раза. Подробности в материале газеты «Золотой Рог».

По словам Лидии СМЫЧЕНКО, руководителя пресс-службы ОПФР России по Приморскому краю, за 9 лет 92 тыс. приморских семей обратились за получением материнского (семейного) капитала, выдано без малого 90 тыс. сертификатов. А это значит без малого сто тысяч семей в Приморье за это время стали родителями двоих и более детей.

За весь обозначенный период Пенсионный фонд России перечислил 13 млрд рублей 38 тысячам приморских семей на все три направления - улучшение жилищных условий (ипотека, индивидуальное строительство), образование детей, пенсионное обеспечение матери.

Деньги умножают «квадраты»

Самым популярным способом использования средств сертификата на МСК в Приморском крае по-прежнему остается улучшение жилищных условий семьи. За прошедшие годы 32 тыс. приморских мам и пап с детками въехали в новые квартиры или дома. Как замечает Светлана СИДОРОВА, начальник отдела социальных выплат ОПФР России по Приморскому краю, уровень востребованности ипотечных кредитов на покупку жилья по средствам материнского капитала (получили 17,5 тыс. семей) и постройку индивидуальных домов, компенсацию затрат на строительство, а также приобретение жилья без привлечения кредитных средств (получили 16,5 тыс. семей), практически сравнялся.

Строительство дома своими силами или с помощью подрядчиков выбирают чаще всего семьи, проживающие в районах края, например, Тернейском и Ольгинском, в селе Преображение и др. В этом и подобных случаях (например, реконструкция жилья или покупка квартиры без обращения в банк) направить средства капитала можно лишь после достижения 3-х летнего возраста второго или последующих детей, в том числе усыновленных.

По словам Светланы Сидоровой, для получение первого транша - 50% средств М(С)К - семья должна провести ряд согласований. Во-первых, приобрести (или уже иметь в собственности) земельный участок, либо оформить договор аренды на землю с возможностью строительства жилого объекта. Подобные вопросы необходимо решить в администрации муниципального образования. Впоследствии указанные документы предоставить в ПФР по месту жительства. Поскольку перечисление первой половины средств происходит на расчетный счет мамы детей, именно она дает письменное (нотариальное заверенное) обязательство, что после постройки дома все члены семьи, а именно она, дети и супруг, будут включены в свидетельство о праве собственности на недвижимость, построенную на средства материнского капитала.

За окончательным расчетом, т.е. оставшимися 50% средств М(С)К возможно обратиться лишь через полгода. Светлана Сидорова рассказывает, что большинство приморцев, решивших строить индивидуальные жилые дома, именно так и поступают. В этом случае они предоставляют в районное отделение ПФР акт выполненных работ. Подобный документ составляет выездная комиссия от местных органов власти, тем самым удостоверяя, что основные работы на объекте строительства произведены, например, возведен фундамент и стены.

Привлечение материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке и погашение уже имеющегося долга перед банком для приморцев более привычная процедура. Воспользоваться этой формой государственной поддержки возможно, не дожидаясь достижения ребенком трехлетнего возраста. Кстати, нотариально заверенное обязательство об оформлении в собственность всех членов семьи приобретенного жилья в ипотеку также необходимо предоставить в ПФР. Такое оформление может произойти и через 20 лет, после того, как задолженность перед банком будет исчерпана.

Такой долгий срок исполнения обязательств не чужд и правовых споров. Как удалось выяснить деловой газете «Золотой Рог», в случае развода отцы семейства часто претендуют на свою часть жилплощади, приобретенной с помощью материнского капитала. В Приморье еще не было ни одного случая положительного решения в пользу мужчин.

Кредитно-потребительские кооперативы Приморья также достаточно активно стали работать с приморцами, желающими направить материнский капитал в счет жилищного кредита. Светлана Сидорова говорит, чтобы избежать возможных махинаций, ПФР внимательно проверяет такие финансовые организации. Лишь кредитный кооператив, внесенный в реестр Банка России и осуществляющий свою деятельность не менее 3-х лет, имеет возможность получить материнский капитал в качестве первоначального взноса или в счет погашения жилищного кредита.

Среди банков, стабильно работающих с МСК, в крае выступают Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, Примсоцбанк, АТБ и Росбанк (через партнерские программы банка «Дельта-Кредит»). «Уже сегодня мы видим, что с помощью материнского капитала приморские семьи приобретают жилье даже в Крыму и Севастополе.

Динамика обращений за материнским капиталом не уменьшилась и в последние, кризисные, годы. В месяц 280 приморских семей получают материнский капитал в счет погашения ипотечных кредитов и 220 семьей - строительство индивидуальных домов. В среднем 500 семей в месяц в Приморском крае получают новое жилье за счет материнского капитала. Только за этот год подано 1500 заявлений для направление МСК на улучшение жилищных условий и 1400 заявлений на погашение уже имеющегося ипотечного кредита или первоначального взноса», - заключает Светлана Сидорова.

Капитал вкладывают в диплом

Летняя сутолока рядом с приемными комиссиями вузов Приморья перестала бы столь нервозной, если бы родители вспомнили о материнском капитале, который можно направить и на образование своих старших детей. Вероятнее, всего суммы «капитала» хватит на обучение в бакалавриатах. Так в ДВФУ цена вопроса достигает 190 тыс. за год.

По словам эксперта ОПФР по Приморскому краю, последние два года направление материнского капитала на образование детей, как в высшие учебные заведения, так и на оплату частных детских садов (данное направление средств стало возможным с 2012 г.) стало интересным для родителей. Всего за 5 лет (с 2010 г.) таким правом воспользовались 5, 7 тыс. семей. За 5 месяцев 2016 года подано уже 540 заявлений, и в летнюю пору этот процесс вступает в активную фазу. Средства материнского капитала приморцы направляют на обучение своих детей, не только на Дальнем Востоке, но и в Москве и Санкт-Петербурге.

Для того, чтобы направить МСК на образование детей мама должна иметь на руках договор с учебным заведением об оказании образовательных услуг ее ребенку. Документ оформляют на ее имя. Надо иметь в виду, что ВУЗ или другое учебное заведение, техникум или колледж, должны иметь аккредитацию в Министерстве образования РФ. Аккредитована должна быть и специальность, которую выбрали для обучения одного из детей. С этими документами в дальнейшем мама обращается в районное отделение ПФР. В договоре на обучение всегда указаны реквизиты на оплату, которая, как правило, поступает к 30 сентября или в начале октября учебного года. Светлана Сидорова обращает внимание на то, что в договоре должны быть указаны сроки и суммы, за которые необходимо направить средства МСК: либо за семестр, либо за все время обучения.

Специалисты советуют не перечислять всю сумму «капитала» единовременно (т.е. не заключать договор сразу на 4 года – время обучение в бакалавриате). За первые полгода становится ясно, интересно ли юноше или девушке обучаться в данном конкретном ВУЗе или специальности, что называется, «тянет» он или она нагрузку или нет. Благоприятным обстоятельством является тот факт, что направленные на образование детей средства материнского капитала возвращают на счет в ПФР, если ребенок был отчислен, либо желает изменить специальность или перейти в другое учебное заведение, а также в различных трагических случаях. «Посеместровое» перечисление средств позволяет сохранить ежегодную индексацию оставшихся средств МСК на счете ПФР. За последние годы прибавка составляла от 10 до 50 тыс. руб. Как говорит Светлана Сидорова, за год, как правило, в ПФР осуществляется возвраты по 10 договорам на обучение, т.е. 1% от всех заключенных договоров с ВУЗами и другими учебными заведениями.

Разумеется, в «посеместровом» перечислении материнского капитала присутствует и бюрократическая составляющая – каждые полгода необходимо предоставлять в ПФР новый договор и документы на аккредитацию ВУЗа и специальности. Средства материнского капитала, кстати, могут быть направлены и на учебу в магистратуре ВУЗа, и за проживание в общежитие. Для каждой конкретной услуги в любом случае заключается отдельный договор.

Пенсионный эксклюзив

Перечисление МСК на пенсионный счет матери фактически является эксклюзивом, Лишь 50 женщин в Приморье выбрали такой способ использования государственной поддержки. Обычно в этом ряду оказываются те приморчанки, чей жилищный вопрос не стоит на повестке дня или те, кто направляет на пенсионный счет остатки средств материнского капитала, иногда это буквально копейки.

Направление средств материнского капитала может быть произведено как на счет ПФР, так и в любой из Негосударственных Пенсионных фондов. Если женщина изменила решение, эти средства всегда можно вернуть и перенаправить на получение ипотеки, строительство дома или образование детей. К слову, если деньги были в НПФ, а затем мамочка желает вернуть их в ПФР, то все средства «капитала» будут возвращены, а инвестиционный, заработанный за все время нахождения там средств доход, останется в НПФ и будет работать дальше.

Летом 2016 года материнский капитал приобрел новое направление использования - компенсация затрат на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации в общество детей-инвалидов. В их число входят 47 товаров и услуга чтеца-секретаря. Перечень таковых утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. N 831-р. В Приморском крае 750 семей, нуждающихся в подобной помощи.

«Средства материнского капитала можно направить как на родного ребенка-инвалида, так и на усыновленного, в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида или последующих детей-инвалидов в любое время после рождения или усыновления ребенка, с рождением или усыновлением которого возникло право на получение сертификата. И ожидать в этом случае 3-х летия ребенка необходимости нет», - поясняет Лидия Смыченко.

Несмотря на то, что ребенок уже признан инвалидом, ему в любом случае необходимо пройти специальное обследование для составления индивидуальной программы реабилитации (ИПРа), которая имеет определенный срок действия, рассчитанный на один-два года. В индивидуальной программе будет указано, что ребенку необходимо конкретно – специальная ванна, коляска и т.п. Подобную программу могут составить только в учреждении медико-социальной экспертизы. В районных отделах социальной защиты и поликлиниках должны подсказать, куда необходимо обращаться в таких случаях. Только после этого можно приобретать необходимые товары.

Во вторых, после покупки необходимой вещи семье необходимо пригласить к себе домой сотрудников социальной защиты, которые составят акт о приобретении товара для ребенка-инвалида. Фактически средства, затраченные на покупку столь необходимый вещи, переводятся постскриптум. Поэтому и семьям и отделениям соцзащиты необходимо очень тщательно ознакомиться с ГОСТами, где оговаривается покупка тех или иных вещей или оплаты услуг, необходимых для ребенка-инвалида. Первые выплаты, скорее всего, будут осуществлены не ранее сентября нынешнего года.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.