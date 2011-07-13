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С 14 июля вводится новый номер телефона справочной службы пригородного сообщения в Приморском крае
Операторы справочной службы компании-перевозчика будут работать в круглосуточном режиме.
Как сообщил главный инженер ОАО «Экспресс Приморья» Родион Коваль, с 14 июля в границах Владивостокского региона обслуживания пассажиров в пригородном сообщении Дальневосточной магистрали вводится единый номер телефона справочной службы перевозчика: 224-54-31.
По его словам, жители Приморского края, позвонив по этому номеру, смогут задать вопросы, касающиеся расписания пригородных поездов, состояния подвижного состава или внести свои предложения и высказать замечания по качеству обслуживания пассажиров пригородного сообщения.
Кроме того, по вопросам расписания, оперативном изменении графика отправления и прибытия пригородных поездов а также за любой дополнительной информацией пассажиры могут обращаться на официальный сайт ОАО «Экспресс Приморья».
Досье: ОАО «Экспресс Приморья» является дочерним зависимым обществом ОАО «РЖД», хозяйственную деятельность осуществляет с 1 сентября 2005 года, с 1 апреля 2009 года работает в качестве самостоятельного перевозчика пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении в границах Приморского края. 51% доли уставного капитала компании принадлежит ОАО «Российские железные дороги», 49% - Департаменту имущественных отношений Приморского края. Основная сфера деятельности компании «Экспресс Приморья» - перевозка пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, обслуживание пассажиров на вокзалах, железнодорожных станциях и в пригородных поездах.
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