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В Приморье начался фестиваль "Сима-2019"
Более 50 команд рыболовов-любителей зарегистрировались для участия в рыбном фестивале "Сима-2019", в ходе которого на акватории Уссурийского залива с 7 июня рыбаки будут ловить самого ценного вишневого лосося – симу.
Организатор праздника рыболовный клуб "Самарга" проводит мероприятие уже седьмой год подряд. С каждым годом популярность любительской рыбаки возрастает, а троллинг симы является одним из наиболее любимых приморцами видом рыбной ловли. Как рассказывает президент клуба «Самарга» Денис ХАЛИЗОВ, все команды обеспечены лицензиями на спортивный любительский лов симы. «Каждый год Приморрыбвод выделяет нам необходимое количество лицензий. Без получения путевок на лицензионный лов сложно проводить такие соревнования, ведь каждый участник хочет добыть трофейную рыбу. Мы считаем, что популяризация любительской рыбалки в крае помогает формировать правильное отношение людей к природе, и дает возможность людям отдохнуть и заняться любимым хобби»
Непосредственно соревнования продлятся две недели. Участники самостоятельно выходят в море и фиксируют свои уловы на фото и видео. Большинство рыбы будет отпущено. «Рыбалка на «вишневого лосося» это возможность проявить свое мастерство рыбака любителя», - рассказывают в команде «Хирамаса». Лов происходит троллингом. Приманка доставляется на определенную глубину, и катер идет со скоростью 5 км в час. При этом нужно не просто найти рыбу, а подобрать приманку, определиться с глубиной лова, учитывать кормовую базу в районе лова. Это настоящие соревнования между коллегами. Номинации: самый крупный экземпляр, самая маленькая рыба, количество пойманной и бережно отпущенной рыбы. Победителем в данной номинаций признается команда, отпустившая наибольшее количество рыбы согласно регламента, при обязательной видео фиксации карточки команды участника, процесса изъятия одинарного крючка и освобождения (отпускания) рыбы с голосовым ведением счета отпущенной рыбы! Рыба освобождается от крючка только в подсачеке или в воде. Запрещено брать рыбу в руки для фото, видео фиксации.
После окончания соревнований пройдёт торжественное закрытие фестиваля, со спортивными и рыболовными конкурсами награждением победителей, подведение итогов. Самым ярким событием церемонии закрытия фестиваля будет кулинарный конкурс, где своё мастерство приготовлении рыбы и морепродуктов продемонстрируют не только профессионалы, кафе и рестораны, но и простые рыбаки любители, выставив на суд зрителей и участников фестиваля блюда из рыбы, приготовленные по домашним рецептам. Авторы лучших рецептов будут премированы денежными премиями и ценными подарками. К участию приглашаются профессионалы гастрономической индустрии, кафе и рестораны, в меню и ассортименте которых преобладают рыба и морепродукты. Шефы и технологи готовы удивить искушённых участников. Попробовать эти изысканные блюда смогут все желающие бесплатно. Закрытие фестиваля состоится на Токаревской Кошке 22 июня в 12.00.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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