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Подводный мир увлекает туристов

13 Июня 2018, 18:30 | Приморье

В Приморском океанариуме можно интересно провести целый день

 

Подводный мир – это еще одна грань реальности, которую можно увидеть, посетив Приморский океанариум. Гости учреждения смогут ознакомиться с впечатляющими экспозициями, раскрывающими тайну зарождения жизни в океане, проследить ее эволюцию, а также понаблюдать современное разнообразие подводной флоры и фауны.

Приморский океанариум начинает работу в 10 утра, и уже встречает ранних посетителей. Их можно легко понять – океанариум на острове Русский – один из самых больших в мире, и даже поверхностное знакомство с экспозициями учреждения занимает не один час. А более любознательные туристы посещают не только сам океанариум, но и наслаждаются прогулкой по его обширной территории, где ключевым объектом становится полюбившаяся местным жителям набережная. Несмотря на свой юный возраст, Приморский океанариум привлекает очень много внимания – в 2017 году его посетили почти 472 тысячи человек. Особой популярностью учреждение пользуется у юной аудитории – в летний сезон организованные детские группы приезжали в Приморский океанариум со всего Дальнего Востока.

 


 

 

 

 

 

Но останавливаться на достигнутом туристическом потоке океанариум не планирует, поэтому активно сотрудничает с администрацией Приморья в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», стараясь таким образом привлечь не только российскую, но и иностранную аудиторию. И здесь есть свои успехи - устойчивый интерес к учреждению проявляют граждане Китая и Японии.

Несмотря на то, что в этих странах хорошо развито акванаправление, каждый океанариум в мире уникален и внешне – архитектурным исполнением, и внутренне – экспонированием. Поэтому даже искушенные гости могут обнаружить в Приморском океанариуме нечто особенное, что способно захватить дух. Ведь необычный архитектурный облик учреждения стал одним из символов Дальнего Востока, а коллекции экспонатов демонстрируют впечатляющее биоразнообразие как пресных, так и морских вод планеты. Приморский океанариум позволяет заглянуть в горячий сумрак тропического леса, любоваться переливающимися красками крайнего севера, а также окунуться в завораживающую океанскую бездну.

На фото: Океанариум на острове – уже «изюминка» для туристов.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ

Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: океан  фауна  флора  приморский океанариум 













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