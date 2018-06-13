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Более 11 тысяч приморцев пригласили на праздник выпускников "Крылья Востока"

13 Июня 2018, 11:47 | Приморье

В празднике выпускников «Крылья Востока», который пройдет 30 июня во Владивостоке, примут участие молодые люди из всех муниципальных образований края. Вопросы логистики обсудили на организационном совещании под руководством врио Губернатора.

По словам организаторов праздника, пригласительные на «Крылья Востока» подготовили для школьников со всего края, они дают право на проход в отдельную зону для выпускников. В ближайшее время они будут направлены в муниципалитеты, сообщиди делововй газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.

«Каждый выпускник сможет получить еще два пригласительных для своих родителей», – добавил директор Центр содействия развитию молодежи Приморского края Сергей Матлин.

Приехать на праздник можно будет с родителями самостоятельно, специальными муниципальными автобусами или электричками, которые отправятся во Владивосток из Лучегорска и Находки. В связи с этим на станциях и в электропоездах усилят меры безопасности.

«На группу из 20 детей должен быть один ответственный педагог», – отметила руководитель департамента образования и науки Приморья Татьяна Хмель.

Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев попросил предусмотреть в маршруте следования электричек остановку в Артеме.

«На праздник планируют выехать 130 человек из нашего города», – сообщил он.

Глава Приморья дал соответствующее поручение, а также предложил сделать перехватывающую стоянку в пригороде Владивостока, чтобы не создавать пробок в городе.

«На праздник приедут дети со всего края, многие с родителями на автомобилях. Поэтому нужно предусмотреть перехватывающую стоянку на “Фетисов Арене”, куда каждые 15 минут будут ходить специальные автобусы», – обозначил глава региона.

Андрей Тарасенко также подчеркнул, что в электричках дети должны быть обеспечены питанием и водой.

«Многие дети вернутся в свои населенные пункты после полуночи, поэтому необходимо организовать проезд общественного транспорта в ночное время, дежурство скорой помощи на станциях», – заявил глава Приморья.

Напомним, праздник для выпускников края и их родителей «Крылья Востока» впервые пройдет в Приморье в этом году по инициативе главы региона Андрея Тарасенко.

Масштабное мероприятие стартует в субботу, 30 июня, в 19.00 на набережной Цесаревича. С 19.00 до 22.00 для выпускников подготовлена насыщенная концертная программа. Далее запланировано уникальное световое шоу в акватории с участием парусников «Надежда» и «Паллада», Золотого моста, плавучего дока и водных кранов. Такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке. Завершится праздник в 22.30 праздничным салютом.

Планируется, что «Крылья Востока» станет ежегодным мероприятием.

 

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: владивосток  Крылья Востока  приморский край  выпускной 



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