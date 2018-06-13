Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Более 11 тысяч приморцев пригласили на праздник выпускников "Крылья Востока"
В празднике выпускников «Крылья Востока», который пройдет 30 июня во Владивостоке, примут участие молодые люди из всех муниципальных образований края. Вопросы логистики обсудили на организационном совещании под руководством врио Губернатора.
По словам организаторов праздника, пригласительные на «Крылья Востока» подготовили для школьников со всего края, они дают право на проход в отдельную зону для выпускников. В ближайшее время они будут направлены в муниципалитеты, сообщиди делововй газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
«Каждый выпускник сможет получить еще два пригласительных для своих родителей», – добавил директор Центр содействия развитию молодежи Приморского края Сергей Матлин.
Приехать на праздник можно будет с родителями самостоятельно, специальными муниципальными автобусами или электричками, которые отправятся во Владивосток из Лучегорска и Находки. В связи с этим на станциях и в электропоездах усилят меры безопасности.
«На группу из 20 детей должен быть один ответственный педагог», – отметила руководитель департамента образования и науки Приморья Татьяна Хмель.
Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев попросил предусмотреть в маршруте следования электричек остановку в Артеме.
«На праздник планируют выехать 130 человек из нашего города», – сообщил он.
Глава Приморья дал соответствующее поручение, а также предложил сделать перехватывающую стоянку в пригороде Владивостока, чтобы не создавать пробок в городе.
«На праздник приедут дети со всего края, многие с родителями на автомобилях. Поэтому нужно предусмотреть перехватывающую стоянку на “Фетисов Арене”, куда каждые 15 минут будут ходить специальные автобусы», – обозначил глава региона.
Андрей Тарасенко также подчеркнул, что в электричках дети должны быть обеспечены питанием и водой.
«Многие дети вернутся в свои населенные пункты после полуночи, поэтому необходимо организовать проезд общественного транспорта в ночное время, дежурство скорой помощи на станциях», – заявил глава Приморья.
Напомним, праздник для выпускников края и их родителей «Крылья Востока» впервые пройдет в Приморье в этом году по инициативе главы региона Андрея Тарасенко.
Масштабное мероприятие стартует в субботу, 30 июня, в 19.00 на набережной Цесаревича. С 19.00 до 22.00 для выпускников подготовлена насыщенная концертная программа. Далее запланировано уникальное световое шоу в акватории с участием парусников «Надежда» и «Паллада», Золотого моста, плавучего дока и водных кранов. Такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке. Завершится праздник в 22.30 праздничным салютом.
Планируется, что «Крылья Востока» станет ежегодным мероприятием.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Новости тематики
- Более 11 тысяч приморцев пригласили на праздник выпускников "Крылья Востока"
- Синоптики рассказали, когда в Приморье установится хорошая погода
- В Приморье ожидаются дожди и грозы
- В Приморском крае составили портрет "классического" алиментщика
- Детей в Приморье станет меньше почти на четверть
- Более 100 секций подготовили для участников МедиаСаммита в Приморье
- Успехов в учебе может добиться каждый
- Студентам Приморья предлагают пройти стажировку в краевой Администрации
- Ветераны Приморья получили полезные подарки
- В Приморском крае с лучшим скворечником поедут в "Океан"
Новости раздела
- Hi-Tech для здоровья
- Премьера симфонии "Варяг" напомнила о подвиге моряков
- Более 11 тысяч приморцев пригласили на праздник выпускников "Крылья Востока"
- МедиаСаммит формирует туристические потоки
- Страшно далеки они
- Город Лесозаводск в Приморье отметил юбилей
- Дальний Восток отмечает День России
- "Любые праздники, особенно когда не нужно работать, для русского человека представляют радость"
- Путеводитель, погода и русские красавицы – топ запросов о Владивостоке в китайском Интернете
- У обладательницы "ДВ гектара" из Приморья, пожаловавшейся Путину, отберут участок
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У обладательницы "ДВ гектара" из Приморья, пожаловавшейся Путину, отберут участок
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
- Власти выбрали новый пенсионный возраст
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Россияне должны молиться на повышение пенсионного возраста
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел