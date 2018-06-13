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Бизнес-гороскоп: Водолеи немного утолят свою финансовую жажду
Гороскоп на неделю с 13 по 17 июня
ОВЕН. В среду и четверг решение финансовых вопросов может быть затруднено: рассеянность грозит завести вас во временный тупик. Однако новые финансовые поступления в четверг успешно выведут вас из кризиса и улучшат создавшуюся ситуацию.
ТЕЛЕЦ. Финансовое положение на этой неделе станет устойчивым. Однако вам нужно самим для этого постараться. Не тратьте лишнего и избегайте авантюр. Не влезайте в кредиты, думайте, как вы их будете отдавать.
БЛИЗНЕЦЫ. Потратьте деньги так, чтобы порадовать себя и своих близких. В среду вероятны крупные денежные поступления, которые разрешат практически все ваши проблемы. Новые интересные проекты обещают вам прибыль.
РАК. Вас может посетить острое желание немедленно прибрести что-нибудь дорогостоящее, что серьезно скажется на семейном бюджете. Возможны связанные с этим вопросом разочарования. Старайтесь задавить это желание на корню, особенно в четверг, так как покупки точно будут неудачными.
ЛЕВ. Ваша возросшая деловая активность положительно отразится на финансовом положении. Проверьте надежность новых партнеров и внимательно еще раз ознакомьтесь со всеми бумагами. В четверг вероятны новые денежные поступления.
ДЕВА. Финансовое положение не способствует лишним тратам, тщательный расчет и разумная экономия спасут вас от ненужных проблем. Тем более, что деньги пригодятся вам в ближайшее время на отпуск. Будьте особенно аккуратны с бумагами и документами.
ВЕСЫ. Финансовое положение может вызывать некоторое внутреннее раздражение, но постарайтесь, чтобы оно не диктовало вам, как себя вести. Уже к пятнице денег неожиданно станет больше. Многие проблемы решатся.
СКОРПИОН. Лучше не разбрасываться деньгами. Хотя ваше финансовое положение вполне стабильно. Начальство вами довольно и даже готово поднять вам зарплату как действительно ценному специалисту.
СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо разумно распорядиться финансовыми ресурсами. Во вторник могут удачно пройти деловые переговоры. В среду не принимайте ничего на веру, требуйте документального подтверждения слов. Материальное положение заметно улучшится. Возможно, появится новый источник дохода.
КОЗЕРОГ. Могут возникнуть достаточно серьезные проблемы, связанные с финансами. Непредвиденные затраты грозят потребовать крупной суммы, поэтому воздержитесь от мелких покупок на этой неделе. Начальство вами не слишком довольно.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе, особенно в ее первой половине, ожидается временное праздничное затишье в делах. Во вторник окажутся удачными крупные покупки для себя и детей. В пятницу практически все представители этого знака могут рассчитывать на премию. В воскресенье возможны непредвиденные расходы.
РЫБЫ. Возможно, в первой половине недели появится шанс улучшить материальное положение. В среду, во время встречи с партнерами, вспомните о своей способности находить компромиссные решение. И это будет наиболее разумным вариантом. В воскресенье стоит всей семьей отправиться по магазинам и купить нечто полезное. Например, качели или надувной бассейн для дачи.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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