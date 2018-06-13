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Непогода - не повод сидеть дома
В Приморье в июне есть масса развлечений, которыми можно разнообразить свои выходные
Первый летний месяц во Владивостоке не обещает быть щедрым на солнце, однако, это не повод сидеть дома и совсем не выезжать на море: хотя купальный сезон в Приморье откроется уже 15 июня, все же самые популярные бухты и пляжи края еще пустуют, и это отличный повод увидеть их без людей и без автомобилей, в своей почти первозданной красоте.
Однако для тех, кто не мыслит моря без купания и не хочет кутаться в плед на пустынном пляже, в Приморье в июне есть масса других развлечений, которыми можно разнообразить свои выходные. Отдых в Приморье становится доступнее в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы».
Театр – не обязательно Мариинский
В выходные дни, 16-17 июня, в Приморском академическом театре имени Горького запланировано два спектакля, стоимость билетов - 300-1500 рублей.
Спектакль «Палата бизнес-класса» состоится 16 июня в 18:30. Он представляет собой комедию в двух действиях по пьесе Александра КОРОВКИНА. Режиссер-постановщик – Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. Спектакль особенно понравится тем, кто любит порассуждать о роли чиновников в судьбе России, ведь главный герой пьесы, «профессиональный, знающий себе цену чиновник» Изумрудов, по сюжету оказывается в обычной больнице с «пикантным недугом». Чем и как он будет там заниматься, кроме лечения, как раз и покажут в красках актеры, в числе которых - заслуженный артист России Евгений ВЕЙГЕЛЬ.
Второй спектакль – «Дама с камелиями» - развернется на сцене 17 июня в 18:30, билет на него будет стоить также – 300-1500 рублей. В основу пьесы, по которой поставлено действие, лег известный роман Александра Дюма-сына, опубликованный в 1848 году и поставленный в театрах всего мира бесчисленное количество раз. В Приморье спектакль поставил Андрей ЛАПИКОВ, а порочную парижскую куртизанку, главную героиню романа Маргариту Готье сыграет Александра АУБЕКЕРОВА.
Не на море, так на термальные источники
Для тех, кто все-таки хочет уехать подальше от краевого центра и искупаться в теплой воде, в далеком Тернейском районе Приморского края есть горячий термальный источник «Черный Шаман», или водопад «Большой Амгинский». Высота Шамана составляет около 45 метров, а путь к нему пролегает по тропам Дерсу Узала, через самые настоящие таежные джунгли Приморья. На пути, кстати, туристу встретится несколько других водопадов, например – «Призрак».
Однако добраться до заветного места, обросшего легендами и народными историями, не так-то просто. Можно, конечно же, купить билет на самолет малой авиации из Владивостока в Терней, который стоит около 6 тыс. рублей туда-обратно, и добраться до водопада самостоятельно, пользуясь картой. Но лучше все-таки воспользоваться услугами туроператора, который сопроводит вас на месте и не даст заблудиться в пути. Найти проводника можно на «Фарпосте», там же туроператоры предлагают полноценные туры к Черному Шаману. Стоить такое удовольствие будет около 10 тыс. рублей с человека, с учетом транспорта, трехдневного проживания в гостинице базы отдыха «Теплый Ключ», трехразового питания, купания в термальных источниках и услуг экскурсовода. Если поразмыслить, то это очень дешево.
Уйти под землю
Бывает и так, что город надоел, но покидать его не хочется. В таких случаях можно «уйти под землю», или отправиться в диггер-тур с Владивостокским диггер-клубом (ВДК). Клуб вот уже много лет организовывает военно-исторические экскурсии по подземельям Владивостока, в том числе – по спецсооружению, известному как объект №1 для штаба МПВО, командных пунктов Крайкома ВКП(б) и НКВД. Находится объект прямо под центром Владивостока, так что далеко ходить и ездить не надо.
- Вместе с вами мы пройдем почти 1 километр в полной темноте, с фонариками в руках, на глубине от 6 до 50 метров от поверхности, узнаем шокирующие факты истории Владивостока, увидим условия, при которых глубоко в недрах горы работали высшие чины партийной элиты города и края, офицеры штаба Гражданской обороны и НКВД, связисты и шифровальщики, - пишут организаторы.
Обойдется такое удовольствие примерно в 1 тыс. рублей на человека.
На фото: Поход в драмтеатр им. Горького – дело хорошего вкуса.
Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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