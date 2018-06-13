www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.34 р. 100 JPY: 56.91 р.
EUR: 73.37 р. 10 CNY: 97.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Откроем Приморье
Распечатать

Непогода - не повод сидеть дома

13 Июня 2018, 18:10 | Приморье

В Приморье в июне есть масса развлечений, которыми можно разнообразить свои выходные

 

Первый летний месяц во Владивостоке не обещает быть щедрым на солнце, однако, это не повод сидеть дома и совсем не выезжать на море: хотя купальный сезон в Приморье откроется уже 15 июня, все же самые популярные бухты и пляжи края еще пустуют, и это отличный повод увидеть их без людей и без автомобилей, в своей почти первозданной красоте.

Однако для тех, кто не мыслит моря без купания и не хочет кутаться в плед на пустынном пляже, в Приморье в июне есть масса других развлечений, которыми можно разнообразить свои выходные. Отдых в Приморье становится доступнее в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы».

Театр – не обязательно Мариинский

В выходные дни, 16-17 июня, в Приморском академическом театре имени Горького запланировано два спектакля, стоимость билетов - 300-1500 рублей.

Спектакль «Палата бизнес-класса» состоится 16 июня в 18:30. Он представляет собой комедию в двух действиях по пьесе Александра КОРОВКИНА. Режиссер-постановщик – Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. Спектакль особенно понравится тем, кто любит порассуждать о роли чиновников в судьбе России, ведь главный герой пьесы, «профессиональный, знающий себе цену чиновник» Изумрудов, по сюжету оказывается в обычной больнице с «пикантным недугом». Чем и как он будет там заниматься, кроме лечения, как раз и покажут в красках актеры, в числе которых - заслуженный артист России Евгений ВЕЙГЕЛЬ.

Второй спектакль – «Дама с камелиями» - развернется на сцене 17 июня в 18:30, билет на него будет стоить также – 300-1500 рублей. В основу пьесы, по которой поставлено действие, лег известный роман Александра Дюма-сына, опубликованный в 1848 году и поставленный в театрах всего мира бесчисленное количество раз. В Приморье спектакль поставил Андрей ЛАПИКОВ, а порочную парижскую куртизанку, главную героиню романа Маргариту Готье сыграет Александра АУБЕКЕРОВА.

Не на море, так на термальные источники

Для тех, кто все-таки хочет уехать подальше от краевого центра и искупаться в теплой воде, в далеком Тернейском районе Приморского края есть горячий термальный источник «Черный Шаман», или водопад «Большой Амгинский». Высота Шамана составляет около 45 метров, а путь к нему пролегает по тропам Дерсу Узала, через самые настоящие таежные джунгли Приморья. На пути, кстати, туристу встретится несколько других водопадов, например – «Призрак».

Однако добраться до заветного места, обросшего легендами и народными историями, не так-то просто. Можно, конечно же, купить билет на самолет малой авиации из Владивостока в Терней, который стоит около 6 тыс. рублей туда-обратно, и добраться до водопада самостоятельно, пользуясь картой. Но лучше все-таки воспользоваться услугами туроператора, который сопроводит вас на месте и не даст заблудиться в пути. Найти проводника можно на «Фарпосте», там же туроператоры предлагают полноценные туры к Черному Шаману. Стоить такое удовольствие будет около 10 тыс. рублей с человека, с учетом транспорта, трехдневного проживания в гостинице базы отдыха «Теплый Ключ», трехразового питания, купания в термальных источниках и услуг экскурсовода. Если поразмыслить, то это очень дешево.

Уйти под землю

Бывает и так, что город надоел, но покидать его не хочется. В таких случаях можно «уйти под землю», или отправиться в диггер-тур с Владивостокским диггер-клубом (ВДК). Клуб вот уже много лет организовывает военно-исторические экскурсии по подземельям Владивостока, в том числе – по спецсооружению, известному как объект №1 для штаба МПВО, командных пунктов Крайкома ВКП(б) и НКВД. Находится объект прямо под центром Владивостока, так что далеко ходить и ездить не надо.

- Вместе с вами мы пройдем почти 1 километр в полной темноте, с фонариками в руках, на глубине от 6 до 50 метров от поверхности, узнаем шокирующие факты истории Владивостока, увидим условия, при которых глубоко в недрах горы работали высшие чины партийной элиты города и края, офицеры штаба Гражданской обороны и НКВД, связисты и шифровальщики, - пишут организаторы.

Обойдется такое удовольствие примерно в 1 тыс. рублей на человека.

На фото: Поход в драмтеатр им. Горького – дело хорошего вкуса.

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: культура  театр 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru