Заповедное Приморье

Тигры, леопарды, орланы, тритоны и другие животные готовы принимать обходительных гостей хоть каждый день

Приморский край, как никакой другой, богат заповедными территориями, первозданность флоры и фауны которых в крае берегут как зеницу ока. Здесь есть как морские, так и сухопутные заповедники, и, несмотря на ужесточение режима охраны уникальных территорий, все же туристам можно посещать их.

В Приморском крае более пяти заповедных зон, особенно интересных туристу. Одна из самых известных – это Национальный парк Земля леопарда, расположенный в Хасанском районе Приморья. Это единственное место во всей России, где проживает более 85 особей дальневосточного леопарда, признанного самой редкой крупной кошкой на всей планете.

Самая добрая кошка

Из всех существующих леопардов дальневосточный – самый «северный» вид и к тому же единственный, кто научился жить и охотиться в снегах. Хотя в Приморье бывали случаи, когда краснокнижная кошка нападала на человеческий скот, все же за всю историю леопард ни разу не нападал на человека, и за это он признан самой миролюбивой хищной кошкой.

Сегодня Земля леопарда принимает туристов: туры в национальный парк совершаются как в индивидуальном порядке, так и через турфирмы. Если пользоваться услугами последних, то путевка обойдется в среднем в сумму около 2 тыс. рублей, в которые входит транспорт, экскурсия с сотрудником по экологическим тропам нацпарка и даже проживание в гостинице «Теплое море», если выбран двухдневный тур. Кстати, в гостинице можно искупаться в бассейне с теплой морской водой. Индивидуальному туристу без турфирмы экскурсия по «Земле леопарда» обойдется в сумму от 200 до 1 400 рублей, вот только подождать, когда наберется группа из 8-10 человек, все равно придется.

Кстати, в этом году в нацпарке решили увеличить количество маршрутов, по которым можно проводить экскурсии, в том числе велосипедные. По словам руководителей «Земли леопарда», это позволит увеличить туристический поток с 3 до 7-10 тыс. посетителей в год.

Дальневосточный морской заповедник

Расположенный на юге Дальнего Востока, единственный в России Дальневосточный морской биосферный заповедник на 98% находится в акватории залива Петра Великого Японского моря.

Здесь, на миниатюрных заповедных островах, под защитой человека от самого себя живут самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, здесь же находятся единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц – желтохвостой цапли и малой колпицы. К основным объектам охраны морского заповедника принадлежат дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. Периодически в воды заповедника заходят даже киты-малые полосатики, а также касатки и дельфины.

Сюда тоже можно попасть как индивидуально, так и с помощью турфирм, которые организуют разные виды туров в заповедник в среднем за 5 тыс. рублей, в которые входит транспорт, в том числе катер. Для туристов в заповеднике имеется музей, Центр экологического просвещения и Островной ботанический сад на острове Попова. Кроме того, заповедник предлагает туристам около пяти природных просветительских маршрутов, в числе которых - экскурсия на остров Фуругельма - самый южный остров России, на котором можно встретить птиц буревестника и орлана.

Без турфирмы экскурсии группам туристов в Дальневосточный морской заповедник обойдутся от 50 (музей) до 1000 рублей с человека, вот только добираться до точки назначения придется самостоятельно. Сделать это можно как на собственном плавсредстве (в этом случае придется заплатить экологический сбор, объем которого зависит от размера судна), так и на рейсовом пароходе, который регулярно возит приморцев и гостей края на остров Попова, где начинается заповедная зона.

Сихотэ-Алинский заповедник – наследие ЮНЕСКО

Для желающих прогуляться в доме амурского тигра – обитателя Сихотэ-Алинского заповедника, стоимость такой прогулки с турфирмой обойдется в среднем в 2,5-8 тыс. рублей с человека в зависимости от количества человек в группе. При этом билеты на самолет до Тернея, где находится заповедник, придется покупать отдельно. Стоимость билета – около 4 тыс. рублей. За свой счет придется и размещаться в гостинице. В стоимость же тура входят разве что транспорт и экскурсии в самом Тернее.

Так что можно сказать, что посещение самого первого заповедника, который появился в крае еще в 1935 году, - одно из самых дорогих удовольствий для эко-туриста. Однако оно, несомненно, того стоит: кроме легендарного амурского тигра в заповеднике обитают горалы, пятнистые олени, бурый и гималайский медведи, кабарга и кабаны, изюбри и лоси, а также 342 вида птиц и еще десятки видов редких животных и растений. Экскурсии по заповеднику проводят настоящие ученые, работающие в самом сердце тайги.

Лазовский заповедник

Побывать в зоне обитания амурского тигра можно и поближе к столице Приморья – в Лазовском заповеднике, который находится, как уже можно было понять, в Лазовском районе края. Здесь, кроме амурского тигра, под охраной живут еще горалы, уссурийские пятнистые олени, дальневосточный леопард, гигантская бурозубка, обыкновенный длиннокрыл. Среди рыб под охраной - сахалинский таймень и сахалинский осетр, а среди земноводных - загадочный уссурийский когтистый тритон. Площадь Лазовского заповедника – более 120 тыс. гектаров, часть которых занимает одна из главных достопримечательностей заповедника – древняя тисовая роща.

Чтобы добраться до острова Петрова, где находится заповедник, лучше воспользоваться услугой турфирм: организация тура стоит в среднем 7 тыс. рублей. За эти деньги туристов за 6-7 часов довезут в автобусе до места назначения. В стоимость тура, кроме транспорта, входят также проживание в гостинице, питание, экскурсии, в том числе купание в диких источниках, экскурсовод и страховка. Доплатив 2 тыс. рублей за авиа-тур, можно добраться до заповедника быстрее – на самолете, который доставит туристов в поселок Преображение, откуда на автобусе полтора часа пути до бухты Петрова с белыми песками и теплым морем.

Уссурийский заповедник

До Шкотовского района, где находится Уссурийский заповедник и легендарная пещера Спящая красавица, от Владивостока - рукой подать: всего 2,5 часа езды на автобусе, так что такой тур займет всего один день. За это время турист сможет прогуляться пешком с гидом по лесной зимней дороге до кордона «Пейшула», то есть по территории Уссурийского заповедника, а также добраться до пещер «Спящая красавица» и «Нижняя», и пообедать на природе.

Чем интересна пещера Спящая красавица? Прежде всего своей главной тайной: здесь, на натёках на стене, вырезаны изображения, точное происхождение которых неизвестно. Исследователи до сих пор спорят: являются ли эти изображения следами, оставленными древними культурами, или же их нарисовали наши современники. Обнаружены они были в 1965 году: «бохайская принцесса» (непосредственно «спящая красавица», «дракон» и «демон», ее охраняющий.

Кроме пещер в заповеднике, расположенном в бассейне рек Комаровка и Артемовка, встречаются очень редкие виды животных - дальневосточный леопард, уссурийский тигр, черный аист, лесной кот, хохлатый осоед, утка-мандаринка.

Тур с оператором обойдется примерно в 2,5 тыс. рублей, однако добраться до природоохранной зоны можно и самостоятельно: тогда экскурсии по заповеднику без посредников обойдутся намного дешевле.

Для людей или для животных?

Актуальность туризма по приморским заповедникам в этом году впервые обсуждалась на IV Тихоокеанском туристском форуме. Напомним, что туризм в Приморье успешно развивается благодаря реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020-е годы.

В ходе форума эксперты пришли к выводу, что заповедные территории существуют в первую очередь для животных, а туризму все-таки следует уделять второстепенное значение. Тем не менее, приморские заповедники пользуются огромной популярностью у туристов, что очень хорошо: больше людей узнают о необходимости заботы о редких животных.

- В Приморье, безусловно, существуют проблемы, препятствующие развитию экологического туризма, – рассказал директор Сихотэ-

Алинского заповедника Дмитрий ГОРШКОВ. – Это направление развивается очень быстро, и в дальнейшем, если верить прогнозам, будет развиваться еще быстрее. Тем не менее, направление остается новым, ведь поправки, разрешающие туризм в заповедных зонах, были приняты совсем недавно. Под такой вид туризма разрешено отводить не более 5% от общей территории заповедников, больше – нельзя. Тем не менее, спрос показывает, что ООПТ могли бы стать очень популярным объектом для туризма.

Многие гости, по словам эксперта, не стремятся к супер-комфортным условиям на экскурсиях по заповедникам.

- Самое главное для них – это увидеть наши «фишки» – то есть первозданную природу и редких животных, - добавил Горшков. – Наши три заповедные точки в крае, то есть Лазовский заповедник, парк «Зов тигра», «Земля леопарда» – расположены довольно близко к населенным пунктам, а это значит, что до них проще всего добраться. Но, конечно же, необходимо развитие туристской инфраструктуры, и под эти цели нужен инвестор. И дело не в гостиницах, кафе и прочей стандартной туристской инфраструктуре, которая в заповедниках не нужна. Что же развивать? Можно было бы устраивать сплавы, морские прогулки, увеличить количество экологических маршрутов, а также запустить небольшие круизные линии по заповедным акваториям, однако эта перспектива пока что очень далекая.

На фото: Единственный в России Дальневосточный морской биосферный заповедник поражает своей нетронутой красотой.

Фото Елены АБАШЕВОЙ.