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МедиаСаммит формирует туристические потоки
В рамках дальневосточного форума были затронуты вопросы влияния СМИ на туризм Приморья
На прошлой неделе во Владивостоке прошел юбилейный V МедиаСаммит. Уже несколько лет подряд собираться вместе на площадке ДВФУ стало хорошей традицией у представителей медиасферы, органов власти и институтов развития. И если в прошлом году на мероприятии зарегистрировались 2,5 тыс. человек, то в этот раз еще в первый день работы МедиаСаммита его посетили более 3,5 тыс.
Как отмечают эксперты, внимание к мероприятию увеличивается не только со стороны российских СМИ – на площадке работает все больше иностранных гостей. В основном – из стран АТР. Таким образом МедиаСаммит становится не только частью событийного календаря столицы Приморья, но и формирует имидж региона, в том числе и туристический – уверены эксперты.
По уже сложившейся традиции, в кампусе ДВФУ на острове Русский собрались руководители и работники медиаслужб, федеральных и местных СМИ, представители институтов развития и власти.
«Здесь находятся люди, которые заинтересованы в распространении содержательной и интересной информации в России и в мире, – отметил во вступительном слове на церемонии открытия МедиаСаммита проректор ДВФУ Дмитрий ЗЕМЦОВ. – И среди нас много зарубежных коллег из АТР, что совсем неудивительно, ведь Дальний Восток сейчас находится в центре внимания. Он должен перестать считаться дальним, ведь регион – один из центров развития России, и, как показывает Восточный экономический форум – один из центров мирового развития. И в этом процессе особую роль играет информационное освещение».
МедиаСаммит становится площадкой не только для обмена опытом между представителями СМИ, но и демонстрационной платформой Приморского края. В рамках мероприятия состоялась панельная сессия «ТОР и СПВ – в центре внимания. Результаты функционирования режимов», на которой можно было пообщаться с участниками особых экономических режимов и представителями регулирующих органов. С продукцией этих предприятий можно было также ознакомиться на специальном групповом стенде, расположенном на одной из площадок МедиаСаммита.
Еще одним примером взаимодействия медиасферы, бизнеса и органов власти стали панельные дискуссии «Туристическая привлекательность региона: технология формирования информационных потоков» и «Бренд территории: идеи, проекты, инструменты». Здесь туристический бизнес искал медиапартнеров, а департамент туризма выстраивал диалог с представителями местных СМИ в целях создания положительного туристического имиджа региона, в том числе и в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.
«Если с рынком въездного туризма мы принципиально разобрались и поняли, какие медиамеханизмы являются для нас самыми удачными, то для внутреннего потока нам еще предстоит выбрать верный курс взаимодействия с представителями СМИ и блогеров», – рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.
В свою очередь исполнительный директор «Приморского регионального союза туриндустрии» и член общественного экспертного совета по развитию туризма при губернаторе Приморского края Ольга ГУРЕВИЧ отметила, что для российского туриста Приморье находится в информационном провале.
«Пока потенциальные туристы не понимают, зачем им можно приехать в регион. При этом, как показывает практика – официальной информации они будут верить мало, необходимы впечатления людей: журналистов и блогеров. Мы все должны объединиться и создавать правильный контент, ведь туризм – довольно широкое понятие, и в Приморье есть очень много возможностей реализовать разные форматы. У нас есть потенциал для развития медицинского, образовательного туризма, а также существует пул серьезных деловых мероприятий, которые уже стали туристическим магнитом. К таким относится и такое интересное событие, как МедиаСаммит, и наша задача – как можно больше рассказывать об этом», – считает Ольга Гуревич.
На фото: Созданный в Приморье МедиаСаммит уже давно перерос границы Дальнего Востока.
Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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