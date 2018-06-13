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Владивосток дружит по-братски

13 Июня 2018, 16:47 | Приморье

Установление побратимских связей приводит к оживлению связей между городами на уровне местных органов власти

 

Одним из способов укрепления международных связей является заключение дружественных соглашений между городами. Города-побратимы на постоянной основе обмениваются делегациями, организуя совместные культурные и спортивные мероприятия, налаживают туристические маршруты. В настоящий момент у Владивостока насчитывается 20 «названых братьев», большая часть из которых имеет прописку в АТР.

Дружественные связи Владивостока стали существенно расширяться после потери статуса закрытого города. Уже в 90-е дружба завязалась с китайским Далянем, Яньтаем и Шанхаем, южнокорейским Пусаном, американскими Джуно, Сан-Диего и Такомой, японскими Акитой, Ниигатой и Хакодате. Затем список побратимов пополнили Манта (Эквадор), Вонсан (КНДР), Кота-Кинабалу (Малайзия), Яньбянь-Корейский автономный округ (КНР). Затесались здесь и российские собратья – Владикавказ и Севастополь. Также в прошлом году компанию пополнил Харбин – исторически самый русский город Китая.

Установление дружеских отношений приводит к оживлению связей между городами на уровне местных органов власти. Это способствует росту числа детских, спортивных, культурных и образовательных обменов - не несущих прямой коммерческой выгоды, но необходимых для формирования культурной среды и роста взаимного доверия. Это означает, что жители городов могут больше узнать об истории и культуре породненного города, что обеспечивает рост туристических потоков. Одним из примеров этого служит российско-китайский туристический обмен. Благодаря мерам поддержки государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, с начала этого года из Поднебесной в регион въехало 8,1 тыс. человек, что составляет примерно 70% от общего количества посетивших Приморье гостей.

Немало и самих приморцев отправляются в туристические маршруты по городам-побратимам Китая. Один из наиболее интересных в этом плане городов – Шанхай, уверен фотограф Андрей УРБАНОВСКИЙ, неоднократно путешествующий с семьей по КНР: «Шанхай – один из моих любимых городов, представляющих приятную смесь культурного наследия и модерна, как говорят сами китайцы. Если уметь правильно распоряжаться деньгами, то даже в дорогом городе можно отдохнуть бюджетно. Билеты без багажа туда и обратно стоили около 12 тыс. рублей, жили мы у друзей, а метро в Шанхае очень понятное и недорогое. Еду тоже можно найти на любой кошелек. Если хотеть сэкономить, то местные китайские забегаловки будут рады такому клиенту: шашлычки из морепродуктов и овощей, огромные порции лапши с мясом и яйцом, паровые пирожки. Главное, выучить слово «не остро», и удовольствие будет обеспечено». 

По его словам, тур по городу-побратиму Владивостока должен занимать не меньше недели. «Развлечение по душе найдут не только взрослые, но и дети: Музей Мадам Тюссо, музей киноиндустрии с богатой коллекцией различных камер, набережная Вайтань ночью, музеи M&M’s и Legoland. Парки аттракционов, конечно, уступают южнокорейским, но тоже неплохи, особенно, если кто-то из членов семьи любит царство Диснея. В этот город можно лететь всей семьей, чтобы наслаждаться парками и прогулками, можно ехать с друзьями, чтобы ночи напролёт отдыхать в клубах, можно ехать одному, чтобы отдохнуть от привычной жизни. Кстати, Шанхай занимает второе место после Ибицы в клубном списке. Многие ребята из Владивостока летают туда на выходные, чтобы повеселиться. В Шанхае много русских, впрочем, как и европейцев, и индусов, и афроамериканцев. По-английски говорят в туристических местах и европейских компаниях. В остальных местах с этим могут возникнуть сложности, которые легко помогут преодолеть 12-20 слов на китайском или скачанный на телефон переводчик. Ни один таксист не знает по-английски ни слова, и это очень помогает им «разводить» туристов на деньги, постоянно теряясь или выбирая объездной путь. В любом случае, стоит помнить, что азиатский менталитет непобедим и стоит расслабиться и не обращать на досадные мелочи внимания», – поделился впечатлениями фотограф. 

Впрочем, сами приморцы хотят, чтобы побратимские отношения связывали Владивосток не только со странами АТР, но и с европейской частью мира.  Безусловно, развитие восточного направления имеет важное значение в свете реализуемой сегодня программы правительства РФ «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», но у города есть потенциал и для дружбы с Европой. Одним из таких побратимов предложен греческий город Салоники – второй по величине город Греции с населением, вместе с пригородными территориями, более миллиона человек. И, по словам экспертов, вполне возможно, что скоро список городов-побратимов столицы Приморья пополнится новым собратом.

На фото: Шанхай является для приморцев одним из мест притяжения в Поднебесной.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ

Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: КНР  побратимские связи  АТР  КНДР 













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