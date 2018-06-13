Сам себе эколог

Для улучшения условий жизни любой семье и конкретному человеку необходим санитарно-экологический самоконтроль

Большую часть жизни человек сегодня проводит в искусственной среде обитания – в своем жилище или в нежилых помещениях различного назначения. И от качества их среды зависит и его здоровье, и трудовая активность, и репродукция, и многое другое. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы особое внимание акцентирует на экологическом просвещении и грамотности населения.

И эти аспекты особенно ценны там, где человеку не поможет никакая инспекция или эксперт со своими советами – в создании наилучших с точки зрения экологии, здоровья, комфорта и безопасности условий для себя и своей семьи непосредственно в своей квартире или доме. Это просто должен знать каждый.

Под контролем – внешние причины

На самом деле, безнадзорным жилье не назовешь. Как отмечает заместитель руководителя «ДальНИИС» по научной работе Светлана ВАВРЕНЮК, строительные материалы и конструкции, из которых строится жилье, должны проходить не один контроль. Их качество должно подтверждаться сертификатами. Те из материалов, которые не соответствуют сегодняшним требованиям и нормам, должны исключаться из ответственного строительства. Проблемы качества стройматериалов есть, но есть и механизмы, которые исключают их применение. Вплоть до запрета, как это было в свое время сделано в отношении асбестосодержащей продукции.

Проектирование и строительство жилья тоже подчиняются логике принятых законов и норм. В проект изначально закладываются параметры, исключающие вред жилому объекту извне со стороны окружающей среды, и обратный вред со стороны жилья на экологию. Это прописывается в разделе проекта, касающемся охраны окружающей среды. Проект проходит строительную экспертизу. Правильность его исполнения проверяет стройнадзор. При вводе дома в эксплуатацию приемная комиссия обязательно проверяет сдаваемый дом на предмет соответствия проекту и выданным техусловиям.

И далее, уже в эксплуатации, многоквартирный дом остается в зоне внимания Росприроднадзора, пожарного надзора, санитарно-

эпидемиологического надзора и прочих. В том числе и жилинспекции. Есть такая особенность: если для общественных зданий характерен плотный надзор по различным аспектам их эксплуатации, в том числе санитарным и экологическим, то жилье, исключая места общего пользования в домах, зачастую оказывается вне контроля, поскольку существует неприкосновенность жилища, личная жизнь, которые ограничивают работу инспекций «до дверей квартиры».

Руководитель Государственной жилищной инспекции Приморского края Алена ЖИГИРЬ отмечает, что проверками этой госструктуры охватываются в основном внешние причины, которые влияют на комфорт, здоровье и экологию людей, проживающих в МКД. В основном – это претензии в отношении получаемых услуг со стороны сетевых организаций. Так, за 5 первых месяцев этого года из 287 обращений людей, связанных с проблемами жилья, 95 были по вопросам отопления, 31 – по газоснабжению, 21 – по качеству холодной воды. Довольно много претензий по капремонту – 49, по содержанию общего имущества – 31. Для 11 обратившихся объектом дискомфорта стал шум и вибрация со стороны организаций, расположенных в МКД, 3 жаловались на шум соседских кондиционеров. По иным вопросам, связанным с экологией жилища, обращались еще 42 человека.

По всем этим обращениям делались проверки, давались предписания, принимались меры. Но все это – верхушка айсберга. На самом деле для многих обращавшихся и не обращавшихся проблема глубже – в самой их квартире, в создании в ней экологичной, здоровой для семьи среды. Но за редким исключением этой проблемой сами люди не занимаются, а если и занимаются, то во многих случаях неумело, совершая ошибки.

Нездоровый дом

- Для сохранения здоровья, хорошего настроения и работоспособности огромную роль играет санитарное состояние жилища и уровень его благоустройства, но все мы живем в далеко не идеальных условиях, - отмечает Алена Жигирь. – Немецкие ученые, исследуя качество жилья, выяснили, что около 90% современных МКД относятся к «нездоровым». Их микроклимат оказывает отрицательное влияние на здоровье людей.

Медики и экологи с тревогой говорят о синдроме закрытых помещений, возникающем от длительного пребывания в замкнутом пространстве. Этот синдром проявляется в головных болях, в аллергиях, в нарушениях сна, раздражении слизистых оболочек, сбоях работы желудочно-кишечного тракта и в других симптомах.

Комплекс «нездорового жилого помещения» создается массой причин. Включая и многие строительные материалы – эффективную теплоизоляцию, цементный раствор вместо известкового, бетон и блок с цементной составляющей вместо кирпича и дерева. Есть исследования, которые показывают, что средние сроки жизни людей, живущих в домах из разных стеновых материалов, сильно отличаются. К этому надо добавить и то, что внутренняя отделка помещений сегодня обычно выполняется не из натуральных, а из искусственных материалов – различные панели, линолеум, обои, пленки, соответствие которых определенным нормам еще не значит, что они не влияют на здоровье человека с обостренным восприятием компонентов, входящих в строительные материалы. Причем высокая цена материала не дает никакой гарантии, что его качество тоже высокое.

Вредные химические вещества, содержащиеся в строительных и отделочных материалах, представляют угрозу и для тех людей, которые на здоровье не жалуются. Особые опасения вызывают полимерные материалы, выделяющие в воздух жилых помещений летучие токсичные вещества. Иногда содержание фенола и формальдегида в квартире достигает опасных для здоровья и жизни людей концентраций.

Свою лепту в «нездоровье дома» в разной степени вносят пароизоляция ограждающих конструкций и газовое отопление. Так, при приготовлении еды на газовой плите в воздух попадают продукты неполного сгорания, очень опасны утечки газа из систем его подачи. Определенно вредны мебель из древесной стружки и синтетических смол, ковры и текстиль с использованием синтетики, используемые в интерьерах и т.д.

Принципиально, человек, принимая решение о наполнении дома теми или иными вещами, должен задумываться о том, насколько они экологичны и безопасны. Например, если само по себе деревянное изделие обычно безвредно, то покрытое определенной краской или пораженное грибком может таить угрозу здоровью.

Управляя рисками

Внутренняя среда жилого помещения складывается из разнообразных факторов, многие из которых для жизни и здоровья благоприятны. Но немало и таких, которые сложно оценить однозначно, или же которые просто вредны, и с этим надо считаться и что-то делать. Ведь иногда даже очень простое и дешевое решение способно решить серьезную проблему.

Надо уметь видеть эти факторы риска. Это прежде всего – сам микроклимат помещения, химический состав воздуха, недостаток или избыток инсоляции, шум, вибрации, электромагнитные поля, ионизирующая радиация. Определенную лепту в экологию жилища могут вносить жизнь домашних растений, аквариумы, животные, нежеланные, но все же водящиеся в домах мыши и крысы. Недавно американский энтомолог сделал вывод, что в среднем жилом помещении незаметно для нас проживает около ста видов насекомых, которые участвуют в определенной пищевой цепочке. Не говоря о том, что жилые помещения отличаются между собой и большим разнообразием мира микроорганизмов, которые могут без проблем жить в симбиозе с человеком, а в сочетании с вредными факторами – усиливать вред.

Чтобы жилое помещение было здоровым, оно должно постоянно убираться от мусора и пыли, проветриваться – как ни плох городской воздух, но он лучше того, что скапливается в квартире. И проветривать надо не только кухню от гари, но и все помещения квартиры.

Надо стараться поддерживать температуру в квартире на комфортном для проживания уровне. Достаточно отклонения всего на два градуса, чтобы почувствовать себя неуютно. Опять же, кому-то и 18 градусов – комфортно, а другому и при 27 зябко. К сожалению, поддерживать температурный режим в большинстве объектов жилого фонда довольно сложно, потому что централизованное отопление не дополняется соответствующим регулированием системой «умного дома». А недоданное энергетиками тепло как раз чаще всего является причиной жалоб в жилинспекцию.

Очень важно поддерживать влажность воздуха в помещении около 70%. Если она будет меньше, то это сушит дыхание, а больше – риск, что в застойных местах обоснуется грибок, а это тоже очень вредно.

Серьезное внимание надо уделять тому, чтобы изолировать квартиру от внешних шумов, которые могут стать причиной длительного нервного расстройства или раздражения. Но и в самой квартире не следует создавать шум, который может причинять беспокойство и вред другим проживающим в доме, или значительно его ограничивать во времени и силе – телевизор, радио, домашний кинотеатр, ремонт и пр. Все это «садит» слух, повышает утомляемость, нарушает сон и отдых, сказываясь на настроении и работе.

Особенно вредно сочетание шума с вибрацией. Последняя может быть вызвана не только работой различного оборудования, расположенного в жилом доме в помещениях магазинов, предприятий общепита и т.д., но и быть внутренней проблемой квартиры. Вибрацию создают холодильники и морозильники, стиральные машины. Причем волны вибрации от расположенных в доме предприятий, работающего перфоратора могут передаваться в самые дальние квартиры большого дома. В таких случаях урезонить нарушителя спокойствия одними словами удается не всегда. Иногда наличие вреда приходится доказывать экспертизой.

Жилинспекция советует уделить особое внимание для оздоровления своей квартиры борьбе с так называемым электромагнитным смогом, который в помещениях образуют все имеющиеся электроприборы, электропроводка, работа различных элементов электропитания. В комплексе они могут создавать фоновые показатели, превышающие нормативные в 10-20 раз. Последствия электросмога – это нарушения работы сердца и центральной нервной системы, снижение иммунитета, быстрая утомляемость.

КРОМЕ ТОГО

С оглядкой на экономию

Не стоит бояться, что для семьи экополитика в отношении своего жилища и самоконтроль могут повлечь исключительно расходы. На них, кстати, в основном и строится сегодня консалтинг многих экспертов по экологии дома. Но, если следовать всем их советам, то немудрено разориться.

На самом же деле, грамотный подход позволяет снижать расходы за счет экономии. Например, электроэнергии. Для этого, в частности, нужны – выработка правильного температурного режима приготовления пищи, использование кастрюль-пирамид, посуды с плотно прилегающим к нагревательному прибору дном, использование для подогрева солнечных элементов и экономных по расходу электричества бытовых приборов. Это для семейного бюджета вполне решаемо при «ротации» уже отслуживших свой срок вещей.

Замена прежней сантехники на новую в некоторых случаях снижает расход воды в два раза. А утепление дверей, окон и стен – помогает беречь тепловую энергию, что не заметно на платежах за квартиру в МКД, но особенно актуально для индивидуального жилья. Здесь изначально могут быть значительные расходы, но в дальнейшем они оправдываются.

В любом случае усилия, которые можно предпринять для улучшения своей среды обитания, то есть квартиры, обязательно воздадутся сторицей – хорошим настроением, самочувствием, здоровьем, добавленными к жизни годами. Если же есть трудности, с чего начать, то можно «нырнуть» в интернет и по тегам «экологичный дом», «экологичный ремонт» определиться, что в этом для вас важнее.

На фото: В среднем жилом помещении незаметно для нас проживает около ста видов насекомых, которые участвуют в определенной пищевой цепочке.

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ