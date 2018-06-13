Леса снова открыты для посещения

Множество мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, имеют разную значимость, но даже относительно мелкое - это важный посильный вклад в улучшение окружающей нас среды обитания.

Ровно 50 дней в этом году в Приморье продлился особый противопожарный режим для территорий, которые из года в год подвергаются огненной стихии. Режим был введен 9 апреля, а отменен соответствующим распоряжением врио главы администрации Приморья Андрея ТАРАСЕНКО лишь 29-го, когда лесная подстилка стала достаточно влажной, чтобы противодействовать распространению огня. Как сообщили в Управлении МЧС по Приморскому краю, ситуация с лесными пожарами нормализовалась.

На период действия особого противопожарного режима посещение лесов гражданами было запрещено, за исключением тех, чья работа и жизнь непосредственно связаны с лесом. Нарушение режима каралось, но вряд ли сильно, поскольку сборщики орляка и черемши насытили рынки края такой свежей продукцией. Однако люди сильно рисковали, поскольку, помимо наказания за незаконное посещение леса, они могли оказаться оштрафованы как виновные в пожарах.

Известно, что с начала этого года в крае было отмечено более 360 лесных пожаров. К концу мая в связи с ними были найдены 47 виновников, которым были предъявлены штрафы на общую сумму 5,8 млн рублей. Из них взыскать удалось уже 1,9 млн. Поскольку весенние дикоросы отходят, а грибная пора еще впереди, в июне снятым запретом на посещение леса приморцы вряд ли воспользуются серьезно, поскольку собирать пока нечего.

К сожалению, сбор хвороста в лесу будет разрешен лишь с 1 января 2019 года. В настоящее время это зачастую расценивается как незаконная заготовка леса. На решение Госдумы РФ и президента об отмене запрета на сбор хвороста в российских лесах особое влияние оказала соответствующая инициатива приморских депутатов.

У Владивостока снова нет места для мусора

Приморская столица находится на грани мусорного коллапса. Директор МУПВ «Спецзавод № 1» Евгений ШИРЯЕВ в очередной раз напомнил о проблеме подразделения этого предприятия – комплекса по сортировке и переработке ТБО.

К саммиту АТЭС 2005 года на заводе по переработке твердых бытовых отходов на ул. Холмистой,1 была введена только одна из пяти карт, предназначенных для складирования твердых бытовых отходов. Она на сегодня заполнена под завязку, даже с учетом того, что складируемый мусор постепенно дает усадку.

Уже в прошлом году положение было критическим, но меры по оперативному проектированию и строительству следующих карт под складирование отходов предприняты не были. Притом, что прирост свалки только по ТБО ежегодно составляет до 120 тысяч тонн. Плюс довольно большой объем отходов, причисляемый к иным категориям, нуждающимся во вторичной переработке – картон, бумага и пр. Определенная рационализация эксплуатируемого пространства полигона не один месяц спасала положение, но и эти возможности к июню были исчерпаны.

Сейчас остро стоит вопрос – куда же девать поступающий на свалку мусор. Другой подходящей под ТБО территории, помимо этих почти 60 га, во Владивостоке нет. Предполагалось, что мощности полигона должно хватить на 30 лет. Более пяти прошло. Заполнение идет интенсивнее, чем предсказывалось. И за минувшее время на устройство новых карт для складирования ТБО денег не выделялось. Обращение предприятия по развитию полигона в город и в край наконец сдвинуло проблему с мертвой точки. Проектирование новых карт ответственным за это – КППК – уже близко. На проектно-изыскательские работы выделяется около 13,3 млн рублей. Конкурс среди претендентов на их выполнение должен состояться в середине июня. А к середине декабря работы должны быть сделаны, включая получение заключения экологической экспертизы, госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. С учетом строительных работ, новую площадку для постоянного складирования отходов Спецзавод №1 на своем полигоне получит только через год.

Строительство оставшихся карт и рекультивация выбывающего объема будут разбиты на пять этапов. То есть, в течение минимум года, для направляемого на свалку мусора требуется какое-то временное решение, которое неизбежно влечет незапланированные расходы.

Кинофестиваль «EcoMovie» не за горами

Четвертый Дальневосточный молодежный экологический кинофестиваль «EcoMovie» пройдет во Владивостоке 29 сентября, но работы участников начали приниматься уже весной. И надо предположить, что конкуренция за призовые места в этом году окажется очень серьезной. Если в 2015 году в этом уже традиционном конкурсе на экологическую тематику участвовало 10 видеофильмов, в 2016-м – около 20, то в минувшем году – более 40. Участие других регионов в фестивале пока что было незначительным. Но эта ситуация может резко измениться, так как по положению его участниками могут быть представители всех дальневосточных регионов.

Этот очередной кинофестиваль «EcoMovie» проводят Комитет по вопросам экологии молодежного правительства Приморского края и молодежная профсоюзная комиссия ППОО ААК «Прогресс». Участие в кинофестивале бесплатно, поскольку его проведение поддерживается грантами Президента РФ.

Оргкомитет предлагает потенциальным участникам конкурса поспешить со съемками конкурсных видеофильмов на актуальные темы экологии и присылать свои работы на почту комитета: molprav25eco@yandex.ru с пометкой «В оргкомитет «EcoMovie». Впереди еще три месяца, за которые можно создать настоящие шедевры видеоискусства – они принимаются комитетом к рассмотрению до 2-го сентября 2018 года.

Авторов лучших работ оргкомитет собирается пригласить во Владивосток для прямого участия в кинофестивале и награждения ценными призами. Организаторы видеофестиваля обратились к будущим участникам: «Поверь в себя, если не ты, то кто тогда? Сегодня ты расскажешь об этой проблеме, а завтра мы все вместе попытаемся решить её! Давай сделаем вместе тренд быть экологически ответственным гражданином!». Все справки по кинофестивалю и участию в нем можно навести по электронной почте: Tomveider@yandex.ru.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ