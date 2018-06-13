Hi-Tech для здоровья

Самые знаменитые хирурги в здравоохранении Приморского края

На вопрос, правда ли, что за операционным столом вам порой приходится стоять по 5-6 часов кряду, хирурги отвечают: «Да». Правда ли, что работа ваша стрессовая? - «Да». А о чем вы больше всего мечтаете? - «Выспаться». И все же на вопрос о том, не жалеют ли они о своем выборе, хирурги отвечают: «Нет». Хирургия - это призвание.

Сердце - важнейший орган человека, оно обеспечивает кровоток. Нарушится кровоток - и жизнь оборвется… Закупорка артерии кровяным сгустком, который образуется на атеросклеротической бляшке, вызывает инфаркт (омертвение) сердечной мышцы. Восстановить просвет сосуда позволяет коронарная ангиопластика - щадящий метод хирургического вмешательства. Главное - чтобы «скорая» приехала вовремя.

Восстановить кровоток

Экстренные коронарные ангиопластики выполняют в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра на базе ПККБ №1. Возглавляет отделение к.м.н. Владимир ВЕРИН, которого можно смело назвать светилом не только приморской, но и российской медицины - он входит в первую десятку ведущих специалистов страны в области рентгенохирургии и ангиопластики.

«Профессионал высочайшего класса, отличный организатор, человек невероятной работоспособности», - говорят о нем коллеги.

Если степень поражения артерии слишком велика, более надежен обходной путь - аортокоронарное шунтирование (АКШ). Но это уже самая настоящая операция на сердце, и больного везут в отделение кардиохирургии.

Зав. кардиохирургическим отделением ПККБ №1, к.м.н. Александр ХЕЛИМСКИЙ - потомственный хирург. И дед, и отец - хирурги, профессора.

И Хелимский, и Верин - выпускники Хабаровского мединститута. Закончили аспирантуру при НЦССХ им. Бакулева в Москве, защитили кандидатские диссертации и приехали во Владивосток, когда кардиохирургия при краевой больнице еще только создавалось.

В 2001 году американские кардиохирурги выполнили здесь первые на Дальнем Востоке операции АКШ. Наши хирурги (в их числе и Александр Хелимский) им ассистировали. Год спустя Хелимский самостоятельно прооперировал больного на открытом сердце. Сегодня на его счету - сотни таких операций. Есть и более сложные - на работающем сердце. Это когда, не нарушая работу всего органа в целом, обездвиживается лишь маленький участок сердечной мышцы. Такая операция значительно облегчает послеоперационный период больного, но требует высокого мастерства хирурга.

Удалить опухоль

Рак занимает второе место среди основных причин смертности россиян. Лидирует (по крайней мере, среди мужчин) рак легких...

Юрий ЛИТВИНЕНКО, зав. отделением торакальной хирургии Краевой клинической больницы №2, пришел в тогда еще больницу рыбаков после окончания ординатуры. И с тех пор в его трудовой книжке только одна запись. Сегодня Литвиненко - ведущий торакальный хирург края.

Область хирургии, которой занимается торакальный хирург - широкий спектр заболеваний органов грудной клетки. Высшая ступенька для торакального хирурга - онкология.

ККБ №2 - единственный в Приморье стационар с отделением данного профиля. Здесь не только купируют легочные кровотечения, проводят хирургические вмешательства при пневмотораксах, абсцессах легких, гнойных плевритах и проч., но и оперируют онкобольных. Именно сюда направляет больных раком легких и раком щитовидной железы краевой онкодиспансер.

Будучи на учебе в Южной Корее, Юрий Литвиненко освоил новейшие методики выполнения операций по удалению «щитовидки», требующие от хирурга высокого мастерства. Ведь вмешательство надо провести так, чтобы не пострадали голосовые связки больного. Ювелирная, одним словом, работа.

Поднять «с колен»

Травматология и ортопедия - передовой отряд Владивостокской клинической больницы №2. Учитывая, что именно сюда привозят всех пострадавших в ДТП, разбившихся в результате падения и т.п., в ней аж целых три травматологических отделения, два из которых возглавляют д.м.н. Антон ЧЕРЕПОВСКИЙ и к.м.н. Роман КОСТИВ.

«Хирург-травматолог - своего рода инженер. Ему необходимо логическое мышление, умение находить решение прямо в процессе оперативного вмешательства и просчитывать конечный результат. Причем результат твоего труда нагляден. В операционную порой привозят человека с такими тяжелейшими травмами, что кажется, он просто не выживет. Но проходит какое-то время - и пациент чудесным образом восстанавливается. Это значит, что ты выбрал правильное решение», - говорит профессионал своего дела Антон Череповский.

Его «фишка» - артроскопия коленного сустава. Череповский первым в Приморье внедрил этот метод в клиническую практику. Эта замечательная операция способна на долгие годы затормозить патологические процессы в хряще.

Роман Костив пошел по стопам своего отца - известного в Приморье травматолога-ортопеда, д.м.н., профессора Евгения КОСТИВ и уже «дышит ему в затылок».

Окончив медвуз, ординатуру и аспирантуру, почти два десятка лет «безвылазно» в «тысячекойке», половину из которых заведует отделением. Прекрасный хирург, выполняет до 200 операций в год: стабилизирующие операции при переломах позвоночника, эндопротезирование при переломах шейки бедра…

Высший пилотаж для травматологов - внутрисуставные переломы. Это ж нужно представлять, как собрать кость или сустав, когда вокруг костных обломков-мышцы, нервы и сосуды. И каждый раз необходимо вернуть кость или связку на первоначальный уровень и выбрать оптимальный метод фиксации для каждого конкретного случая.

Д.м.н. Игорь КУЗЬМИН, зав. ортопедическим отделением ПККБ №1, с выбором будущей специальности - «Травматология и ортопедия» - определился, когда узнал из журнала «Техника - молодежи» об уникальных операциях доктора Илизарова. После мединститута поехал к нему в Курган осваивать азы профессии, окончил аспирантуру и вернулся в Приморье.

После нескольких стажировок в ведущих клиниках США и Швейцарии Кузьмин первым на Дальнем Востоке установил современный импортный эндопротез, а в 2000 году впервые в отечественной медицине выполнил двустороннюю операцию, одномоментно заменив пациенту сразу оба тазобедренных сустава.

На сегодняшний день им выполнено несколько тысяч операций по замене крупных суставов. Выполнено на самом современном уровне - так, как это делается за рубежом.

Игорь Кузьмин - не только первоклассный хирург, но и ученый, изобретатель, писатель. Его книга «Мифы и реальность в эндопротезировании тазобедренного сустава», написанная простым и понятным языком, мгновенно разошлась по всей стране. Издание ценно не только для специалистов, но и для пациентов, поскольку дает доступные разъяснения по жизненно важным для них вопросам, в том числе по послеоперационной реабилитации и адаптации в новых для них условиях жизни.

Разогнуть спину

Дмитрий ЗАХАРОВ, зав. 1-м нейрохирургическим отделением «тысячекоечной» больницы - специалист в лечении «спинальных» больных. Прежде всего, осложненных травм позвоночника, когда с помощью металлических пластин, штифтов и винтов нейрохирург буквально по кусочкам собирает сломанные позвонки, восстанавливая нарушенные в результате травмы функции. Это уникальные высокотехнологичные операции, которые на таком уровне, как он, не делает никто в Приморье.

Захаров - из породы трудяг, готовых работать с утра до ночи, без праздников и выходных. Только за последние три года он выполнил более тысячи операций, большая часть из которых - высокой категории сложности.

«Когда есть такие врачи, можно гордиться нашей медициной…», «Первая нейрохирургия в тысячекоечной больнице - то место, где вам помогут…», «Человек с большой буквы, честный, порядочный…», - так отзываются о нем благодарные пациенты.

Выйти «из сумрака»

Для хирурга-офтальмолога Евгения АБДУЛЛИНА, заведующего Центром микрохирургии глаза ККБ №2, к.м.н., заслуженного врача РФ нет такого понятия, как «простая или легкая операция». В любом хирургическом вмешательстве есть определенная доля риска, поэтому, несмотря на многолетнюю практику и тысячи выполненных им операций, волнуется перед каждой. Тем более, что именно в ККБ №2 поступают самые сложные пациенты, отягощенные различными заболеваниями - катаракта плюс глаукома, катаракта плюс сахарный диабет и т.д., так что подход к больному в каждом случае индивидуален.

Помимо удаления катаракт, приходится выполнять и куда более сложные, экстренные, многоэтапные хирургические вмешательства. Бывают дни, когда после трех плановых операций поступает пациент с тяжелейшей травмой глаз, на обработку которой может уйти не один час. А впереди еще и ночное дежурство. Вот такой, прямо скажем, нелегкий труд у хирурга.

В свое время Эммануил Кант сказал: «Невозможность видеть отделяет человека от вещей. Невозможность слышать отделяет человека от людей». Это высказывание немецкого философа определило выбор специальности Борисом ЛЕПЕЙКО - ныне зав. оториноларингологическим отделением Владивостокской клинической больницы №1.

Заслуженный врач РФ, дипломант Всероссийского конкурса «Лучший врач года» (диплом 2-й степени в номинации «Лучший оториноларинголог»), великолепный доктор…

«Врач от Бога», «Хирург с золотыми руками», «Очень внимательный и доброжелательный, и отзывчивый человек» - это из отзывов в Интернете.

Вот такие у нас в Приморье есть хирурги. Кстати, 17 июня - День медицинского работника. Так что не поленитесь поздравить своих докторов.

КСТАТИ

ВМП все меньше и меньше…

Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи лечебными учреждениями Приморского края, финансируемой из консолидированного бюджета, за три года сократился втрое.

Несмотря на то, что стоимость расходных материалов и прочее существенно выросла, финансовое обеспечение ПККБ №1 и ККЦ СВМП, оказывающих ВМР в рамках госзаказа, из краевого бюджета на протяжении последних лет остается на прежнем уровне, а софинансирование из федерального бюджета неуклонно сокращается. В итоге, если в 2014 году ВМП в общей сложности была оказана 234 пациентам, то в 2017 году - лишь 77 пациентам.

На фото: Приморским хирургам вполне по силам и операции, как говорится, мирового уровня.

Фото автора.