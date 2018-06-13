Премьера симфонии "Варяг" напомнила о подвиге моряков

Военно-морская симфония «Варяг», написанная кипрским композитором Мариосом Иоанну ЭЛИА, впервые прозвучала на сцене Приморской краевой филармонии в минувший четверг.

К дальневосточной теме обратился музыкант, известный своими оригинальными идеями, воплощаемыми с помощью смелых звуковых решений и цитат из произведений других композиторов, включением в музыкальный ряд звуков окружающей жизни. Например, его мультимедийная «Автосимфония» (2010-2011 гг.) была исполненная на открытом воздухе оркестром в сопровождении 81 автомобиля. Свое новое произведение композитор посвятил Владивостоку.

Как рассказал Деловой газете «Золотой Рог» накануне премьеры Мариос Иоанну ЭЛИА, побывав впервые во Владивостоке, он вдохновился видом современного крейсера «Варяг», заинтересовался историей далеких событий начала XX века, его воодушевила история подвига моряков крейсера Российского императорского флота, прославившегося решением, в ответ на предложение сдаться, принять неравный бой при Чемульпо с превосходящими силами противника.

Вдохновляющими для композитора стали и звуки нашего приморского города с шумом волн, криком чаек, гудками морских судов. Собственно, эти первые впечатления легли в основу небольшого фильма Sounds of Vladivostok - «Звуки Владивостока». Симфония «Варяг» стала неким продолжением владивостоксого проекта кипрского композитора. Кстати говоря, именно в день ее премьеры пришло известие, что фильм «Звуки Владивостока» стал лауреатом фестиваля телевизионных фильмов «Человек и море» в номинации «Открывая заново».

В Приморской краевой публичной библиотеке вспомнили актрису Татьяну Данильченко

Вечер-воспоминание был посвящен 75-летию актрисы Приморского академического театра драмы им. А. М. Горького Татьяны ДАНИЛЬЧЕНКО. Без упоминания ее имени театральная история отмечающего 80-летие Приморского края была бы неполной. Творческая судьба артистки неотделима от сцены Приморского академического театра драмы им. А. М. Горького.

Она предстала в воспоминаниях, фотографиях, фрагментах сохранившихся аудиозаписей перед теми, кто пришел в этот день в Приморскую краевую публичную библиотеку, сообщает Деловая газета «Золотой Рог». Авторский проект директора библиотеки Александра БРЮХАНОВА «МОЙ ХХ ВЕК» вновь собрал людей, неравнодушных к искусству и литературе.

«Сослуживцы» Э. Рязанова и Э. Брагинского (в кино «Служебный роман»), «Забыть Герострата» Г. Горина (в дуэте с народным артистом СССР А. Присяжнюком), «Мария Стюарт» Ф. Шиллера, горьковские героини в «Мещанах», «Фальшивой монете», «Старике», «Детях солнца». Затем - спектакли «новой драмы» на Малой сцене театра – «Наш Декамерон» Э. Радзинского и «Sorry» А. Галина, наконец, мелодрама «на все времена» - «Деревья умирают стоя» Алехандро Кассоны… Перечислено все, что вошло в «золотой фонд» театра, что сыграно актрисой мастерски, с большим искусством.

В этом мае Татьяна Данильченко должна была отметить свое 75-летие. Отметить новой театральной работой или творческим вечером, который посвятил бы ей театр. Вместо этого - мемуарные публикации в прессе и вечер-воспоминание «Татьяна Данильченко. Личный мотив».

- Личный мотив, действительно, все определил в этом вечере, - поделился автор и ведущий проекта «МОЙ ХХ ВЕК. Ценности ушедшей эпохи» Александр Брюханов. - Это большая культурно-образовательная авторская программа, которую библиотека начала осуществлять в 2014 году, в рамках объявленного в России Года культуры. Цикл был посвящен виднейшим представителям российской культуры, встречи с которыми обогатили мою тогдашнюю журналистскую практику.

ВДЦ «Океан» готовится к 35-летнему юбилею

В год 80-летия Приморского края Дальневосточной Республике Детства - Всероссийскому детскому центру «Океан» исполняется 35 лет. Это событие знаменательно для сотрудников разных поколений и для многих тысяч мальчишек и девчонок из разных уголков России, которые когда-то побывали в детском центре на берегу Тихого океана и сегодня могут с гордостью сказать «Я – океанец!».

Территория «Океана» – это уникальный архитектурный ансамбль из нескольких корпусов, выполненных в различных стилях. Здесь расположились дружины «Парус», «Бригантина», «Китенок» и «Тигренок». На территории центра есть свой музей занимательных наук, лаборатория дополненной реальности и смотровая площадка, на которой открывается замечательный вид на нынешний «Океан» и будущую дружину «Галактика».

Совместно с партнерами в корпусах установлены класс «Сбербанка» и тренажер-комплекс судоводителя маломерного судна, сообщает okean.org. «Океан» становятся не просто местом пребывания ребят со всей России, но и большим центром научно-технического творчества.