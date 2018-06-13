Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Чистое золото
Бухта Золотой Рог уже к Новому году может окончательно избавиться от массового сброса канализационных стоков
В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы проводится большая работа по завершению перевода всех стоков канализации Владивостока на новые очистные сооружения. Это позволит сделать акваторию города и побережье более пригодными для отдыха. Сотни тысяч горожан и туристов со всех концов мира смогут без вредных для себя последствий купаться в акулобезопасных местах бухт и заливов города.
Еще в конце прошлого года на совещании, организованном по поручению врио губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО, посвященном вопросам завершения программы реконструкции канализационных сетей Владивостока, была поставлена задача – к концу 2018 года все стоки города завести на очистные сооружения. Тем более, что они были построены в преддверии саммита АТЭС 2012 года с хорошим запасом по мощности – из расчета на быстрый рост.
На тот момент, по данным «Примводоканала», 85% всех производимых стоков уже были перенаправлены на городские очистные сооружения. Серьезным успехом прошлого года стало то, что объем сброса сточных вод в бухту Золотой Рог удалось уменьшить на 75%. Их перенаправили на «Центральные» очистные.
Основной вопрос тогда остался по подаче стоков на «Южные» очистные. Но проводивший совещание вице-губернатор Гагик ЗАХАРЯН отметил, что задачи стоят реальные, имеется понятный график работ, надо подтянуть финансирование, и тогда поставленная руководителем края задача должна быть выполнена.
Однако уже в январе выяснилось, что дело сложнее. И на очередном совещании, связанном с темой очистных, вице-губернатор отметил: «Мы построили очистные. Надо отдать должное – они современные, хорошие и стоили дорого. Но вот коллекторы, через которые стоки должны были заводиться в эти очистные, до конца не построены. Даже те из них, которые были построены, уже частично разрушились и не работают. До конца этого года мы до 95% постараемся довести уменьшение выбросов в бухту, а до середины 2019 года – полностью».
Тогда же серьезно была поднята проблема по очистным ДВФУ на о. Русском и глубоководному выпуску сточных вод в Уссурийский залив. Этот выпуск по каким-то причинам не был в свое время построен застройщиком – ЗАО «Крокус Интернэшнл». В связи с этим часть бухты Новик становится зоной экологического бедствия. А в ближайшее время на острове предстоит активизация строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов, которые способны еще больше усилить нагрузку на экологию острова. В связи с этим руководство «Примводоканала» обратилось с просьбой к руководству края предусмотреть скорейшее строительство глубоководного рассеивающего выпуска в Уссурийский залив.
В середине мая ситуацию по «Примводоканалу» и реконструкции системы канализации Владивостока заслушали депутаты Законодательного собрания. Как выяснилось, она очень тревожна.
На вопрос о том, когда же «Южные» очистные заработают в полную силу, пропуская сегодня в сутки всего 10 тыс. кубометров стоков при мощности в 160 тысяч, и что делается с проблемным коллектором под трамвайными путями на ул. Борисенко, руководитель «Примводоканала» Олег ТЕРЛЕЕВ ответил: «Планирую, что до конца июня сюда будут направлены стоки в объеме 20-30 тысяч кубометров. Частично удалось решить вопрос с запуском магистрального канализационного участка на улице Борисенко. Один из коллекторов уже восстановлен, работа над вторым продолжается. Часть работ по южному комплексу очистных мы выполним уже в этом году, а полностью запустить его в работу должны за два с половиной года.
Руководитель предприятия отметил, что другой немаловажной задачей предприятия по предотвращению попадания неочищенных стоков в море является перекладка требующих ремонта сетей водоотведения и водопровода. Их общий уровень износа составляет около 74%. В год до последнего времени перекладывалось всего по 4 км труб. На 2018-й предприятие запланировало заменить уже 10 километров и в дальнейшем – увеличивать объем замены по 10 километров в год.
Обновление канализационной системы должно снизить претензии к предприятию по вредному воздействию на окружающую среду, за что в прошлом году ему было начислено только по Владивостоку около 9,5 млн рублей штрафов.
Со стороны «Примводоканала» депутатам была высказана просьба: обратить внимание на то, что существующие тарифы не позволяют предприятию нормально развиваться, и основной убыток дают именно водоотведение и очистка стоков.
Как бы то ни было, проблема очистки акватории бухты Золотой Рог от сточных вод и мусора остается актуальной. Ежегодно предприятия, расположенные на берегах бухты вынуждены тратить миллионы рублей на очистку бухты Золотой Рог от общегородского мусора и попадающих в воду нефтепродуктов.
Уже традиционным становится морской субботник, который в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды на акватории бухты организует Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора. В этом мероприятии в минувшую субботу участвовали владельцы маломерных судов, волонтеры, экологи, представители компаний, работающих в зоне прибрежной полосы, и даже представители власти. Привычно на берегу и с водной поверхности Золотого Рога были собраны очередные несколько тонн мусора.
Однако генеральная уборка бухты от мусора должна произойти уже в сочетании с полным избавлением ее от стоков в самое ближайшее время.
Напомним, что более года назад руководителем Минприроды Сергеем ДОНЦОВЫМ был дан старт инженерным изысканиям в рамках программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог. К этой работе по заказу ВНИИ «Экология» были привлечены специалисты и ученые ДВФУ и ДВО РАН. Главным исполнителем этой работы была определена Инженерная школа университета. Сейчас уже накоплен материал, который позволяет заняться комплексной очисткой уже не только акватории, вод, но и донных накоплений бухты. Есть серьезная проблема по несанкционированным канализационным выпускам, по врезкам фекальной канализации в ливневую и пр. И все это требуется решать.
Как отметил главный научный сотрудник ТОИ ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир РАКОВ, на самом деле бухта Золотой Рог не так уж и мертва: у ее основания живет чистолюбивый трепанг, сюда постоянно заходит рыба, а на дне обитают моллюски и прочая живность. Даже просто избавление бухты от канализационных стоков скажется очень благотворно на ее экологии – буквально дней за десять может произойти полная самоочистка ее вод. На то у природы есть свои методы. Но природе стоит помочь. Это в наших интересах.
На фото: Генеральные уборки - морские субботники - бухты Золотой Рог от мусора скоро будут проходить в сочетании с полным избавлением ее от канализационных стоков.
Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Ресторация Владивостока распробовала приезжих
- Непогода - не повод сидеть дома
- Заповедное Приморье
- Чистое золото
- Владивосток дружит по-братски
- Конфликт с тигром - удел браконьеров
- Сам себе эколог
- Леса снова открыты для посещения
- Hi-Tech для здоровья
- Премьера симфонии "Варяг" напомнила о подвиге моряков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У обладательницы "ДВ гектара" из Приморья, пожаловавшейся Путину, отберут участок
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Власти выбрали новый пенсионный возраст
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел
- Путину задали острый вопрос из Владивостока