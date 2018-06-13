Чистое золото

Бухта Золотой Рог уже к Новому году может окончательно избавиться от массового сброса канализационных стоков

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы проводится большая работа по завершению перевода всех стоков канализации Владивостока на новые очистные сооружения. Это позволит сделать акваторию города и побережье более пригодными для отдыха. Сотни тысяч горожан и туристов со всех концов мира смогут без вредных для себя последствий купаться в акулобезопасных местах бухт и заливов города.

Еще в конце прошлого года на совещании, организованном по поручению врио губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО, посвященном вопросам завершения программы реконструкции канализационных сетей Владивостока, была поставлена задача – к концу 2018 года все стоки города завести на очистные сооружения. Тем более, что они были построены в преддверии саммита АТЭС 2012 года с хорошим запасом по мощности – из расчета на быстрый рост.

На тот момент, по данным «Примводоканала», 85% всех производимых стоков уже были перенаправлены на городские очистные сооружения. Серьезным успехом прошлого года стало то, что объем сброса сточных вод в бухту Золотой Рог удалось уменьшить на 75%. Их перенаправили на «Центральные» очистные.

Основной вопрос тогда остался по подаче стоков на «Южные» очистные. Но проводивший совещание вице-губернатор Гагик ЗАХАРЯН отметил, что задачи стоят реальные, имеется понятный график работ, надо подтянуть финансирование, и тогда поставленная руководителем края задача должна быть выполнена.

Однако уже в январе выяснилось, что дело сложнее. И на очередном совещании, связанном с темой очистных, вице-губернатор отметил: «Мы построили очистные. Надо отдать должное – они современные, хорошие и стоили дорого. Но вот коллекторы, через которые стоки должны были заводиться в эти очистные, до конца не построены. Даже те из них, которые были построены, уже частично разрушились и не работают. До конца этого года мы до 95% постараемся довести уменьшение выбросов в бухту, а до середины 2019 года – полностью».

Тогда же серьезно была поднята проблема по очистным ДВФУ на о. Русском и глубоководному выпуску сточных вод в Уссурийский залив. Этот выпуск по каким-то причинам не был в свое время построен застройщиком – ЗАО «Крокус Интернэшнл». В связи с этим часть бухты Новик становится зоной экологического бедствия. А в ближайшее время на острове предстоит активизация строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов, которые способны еще больше усилить нагрузку на экологию острова. В связи с этим руководство «Примводоканала» обратилось с просьбой к руководству края предусмотреть скорейшее строительство глубоководного рассеивающего выпуска в Уссурийский залив.

В середине мая ситуацию по «Примводоканалу» и реконструкции системы канализации Владивостока заслушали депутаты Законодательного собрания. Как выяснилось, она очень тревожна.

На вопрос о том, когда же «Южные» очистные заработают в полную силу, пропуская сегодня в сутки всего 10 тыс. кубометров стоков при мощности в 160 тысяч, и что делается с проблемным коллектором под трамвайными путями на ул. Борисенко, руководитель «Примводоканала» Олег ТЕРЛЕЕВ ответил: «Планирую, что до конца июня сюда будут направлены стоки в объеме 20-30 тысяч кубометров. Частично удалось решить вопрос с запуском магистрального канализационного участка на улице Борисенко. Один из коллекторов уже восстановлен, работа над вторым продолжается. Часть работ по южному комплексу очистных мы выполним уже в этом году, а полностью запустить его в работу должны за два с половиной года.

Руководитель предприятия отметил, что другой немаловажной задачей предприятия по предотвращению попадания неочищенных стоков в море является перекладка требующих ремонта сетей водоотведения и водопровода. Их общий уровень износа составляет около 74%. В год до последнего времени перекладывалось всего по 4 км труб. На 2018-й предприятие запланировало заменить уже 10 километров и в дальнейшем – увеличивать объем замены по 10 километров в год.

Обновление канализационной системы должно снизить претензии к предприятию по вредному воздействию на окружающую среду, за что в прошлом году ему было начислено только по Владивостоку около 9,5 млн рублей штрафов.

Со стороны «Примводоканала» депутатам была высказана просьба: обратить внимание на то, что существующие тарифы не позволяют предприятию нормально развиваться, и основной убыток дают именно водоотведение и очистка стоков.

Как бы то ни было, проблема очистки акватории бухты Золотой Рог от сточных вод и мусора остается актуальной. Ежегодно предприятия, расположенные на берегах бухты вынуждены тратить миллионы рублей на очистку бухты Золотой Рог от общегородского мусора и попадающих в воду нефтепродуктов.

Уже традиционным становится морской субботник, который в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды на акватории бухты организует Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора. В этом мероприятии в минувшую субботу участвовали владельцы маломерных судов, волонтеры, экологи, представители компаний, работающих в зоне прибрежной полосы, и даже представители власти. Привычно на берегу и с водной поверхности Золотого Рога были собраны очередные несколько тонн мусора.

Однако генеральная уборка бухты от мусора должна произойти уже в сочетании с полным избавлением ее от стоков в самое ближайшее время.

Напомним, что более года назад руководителем Минприроды Сергеем ДОНЦОВЫМ был дан старт инженерным изысканиям в рамках программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог. К этой работе по заказу ВНИИ «Экология» были привлечены специалисты и ученые ДВФУ и ДВО РАН. Главным исполнителем этой работы была определена Инженерная школа университета. Сейчас уже накоплен материал, который позволяет заняться комплексной очисткой уже не только акватории, вод, но и донных накоплений бухты. Есть серьезная проблема по несанкционированным канализационным выпускам, по врезкам фекальной канализации в ливневую и пр. И все это требуется решать.

Как отметил главный научный сотрудник ТОИ ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир РАКОВ, на самом деле бухта Золотой Рог не так уж и мертва: у ее основания живет чистолюбивый трепанг, сюда постоянно заходит рыба, а на дне обитают моллюски и прочая живность. Даже просто избавление бухты от канализационных стоков скажется очень благотворно на ее экологии – буквально дней за десять может произойти полная самоочистка ее вод. На то у природы есть свои методы. Но природе стоит помочь. Это в наших интересах.

На фото: Генеральные уборки - морские субботники - бухты Золотой Рог от мусора скоро будут проходить в сочетании с полным избавлением ее от канализационных стоков.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ