Страшно далеки они

Проблемы дальневосточников - на контроле у президента России

Жители Приморья по традиции стали одними из самых активных участников «прямой линии» с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, которая состоялась в минувший четверг, 7 июня. Приморцы озвучили три вопроса, актуальных не только для нашего региона, но и для всего Дальнего Востока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Главе государства пришлось отвечать на острые вопросы о стоимости авиабилетов в центральную часть России, распределении «дальневосточных гектаров» и решении проблем обманутых дольщиков.

Полгектара с хитринкой

Один из вопросов, озвученных в ходе «прямой линии», был связан с особенностями нарезки «дальневосточных гектаров». Стартовавшая в 2016 году программа вызвала большой ажиотаж не только среди жителей ДФО, но и среди всех россиян. И в наиболее востребованных местах «свободной» земли оказалось меньше, чем желающих ее получить. В результате, некоторые получатели земельного надела, такие как жительница Приморья Ольга АНТОНЮК, смогли «нарезать» себе участок лишь в полгектара.

По мнению Владимира Путина, наличие подобных вопросов доказывает востребованность программы.

- Будем совершенствовать эту систему, - пообещал президент. В свою очередь, врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, комментируя итоги «прямой линии», напомнил, что край лидирует среди других субъектов Дальнего Востока по количеству выданных в рамках программы участков: к настоящему времени заключено более 10,2 тысяч договоров на предоставление наделов, еще 3,5 тысячи заявок находятся в работе. Андрей Тарасенко добавил, что в Приморье получатели ДВ-гектара могут рассчитывать на господдержку: регион предлагает порядка 20 мер, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

Чуть позже с Ольгой Антонюк встретился министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр КОЗЛОВ. В данном случае заявительнице предложили на выбор две схемы, максимально близкие к выбранной территории. Но с учетом объективного малого количества свободных пригодных территорий в этом районе (по статистике, на Хасанский район приходится около трети всех заявок на получение гектара в Приморье), все схемы были площадью менее одного гектара. Выбранный же Ольгой Антонюк участок площадью 0,49 га в настоящее время готовится к постановке на кадастровый учет.

То есть, женщина прекрасно была осведомлена, что территория участка меньше положенного (другую часть занимает коммунальный муниципальный объект), но официально согласилась и на это. А позже просто решила, не сказав в вопросе президенту всей правды, выбить остальное.

Снеговая Падь: перезагрузка

Одной из проблем, актуальных не только для Приморья, является несвоевременная сдача жилых домов, которые строятся с использованием средств дольщиков. Так, жительница Владивостока Юлия МАТВЕЕВА рассказала президенту о «замороженных» домах в микрорайоне Снеговая Падь, строившихся по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Владимир Путин, отвечая на вопрос, подчеркнул, что проблема долгостроев гораздо более широкая, чем упомянутый случай. Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня, считает президент.

Комментируя прозвучавший на прямой линии вопрос, врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО отметил, что в ситуации в Снеговой Пади во Владивостоке решение уже найдено. Новая компания-застройщик комплекса «Д» в микрорайоне Снеговая Падь планирует приступить к работам по достройке домов уже в августе текущего года. Пять из шести объектов будут сданы до конца 2019 года, еще один - в 2020 году. Ранее данной компанией в сжатые сроки уже был успешно реализован проект строительства жилого микрорайона, где часть квартир реализовывалась как раз по программе «Жилье для российской семьи». Врио губернатора Приморья добавил, что для решения проблемы с подведением инженерных сетей к данным домам направлено на техническое присоединение более полумиллиарда рублей из краевого бюджета. А в целом за последние шесть лет в Приморье сдано в эксплуатацию свыше 15 долгостроев, благодаря чему около 2 тысяч человек смогли заехать в свое жилье.

Самолеты и льготы

Пожалуй, наиболее сложным вопросом для главы государства стала ситуация с авиабилетами в Москву из городов ДФО. После ухода с рынка «Трансаэро» цены на билеты, особенно в летний период, заметно повышаются, а субсидируемых государством билетов на всех не хватает.

- Я работаю в Уссурийске, а моя семья - жена и двое детей - живет в Москве. Таким образом, на перелет в одну сторону мы должны потратить около 150 тысяч рублей. Прошу вас обратить внимание на данный вопрос, - обратился к президенту житель Уссурийска Алексей ГРИГОРЬЕВ.

Владимир Путин отметил, что одной из мер для повышения доступности билетов может стать расширение географии применения таких субсидий, а также временных и возрастных рамок доступности субсидируемых билетов. Еще одно важнейшее решение касается обнуления НДС для авиаперевозок по маршрутам из центра России на Дальний Восток.

- Это существенный шаг в снижении стоимости билета. Посмотрим, как будет работать эта практика, - отметил Владимир Путин. В свою очередь, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отметили, что администрация региона ежегодно обращается в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой помочь в увеличении числа авиакомпаний, выполняющих рейсы из Владивостока в центральную часть РФ.