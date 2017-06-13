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Пятый юбилейный Дальневосточный МедиаСаммит добавит глобализма
Оргкомитет Дальневосточного МедиаСаммита начал подготовку к следующему форуму. МедиаСаммит-2018 пройдет 7-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском, обещает стать глобальной коммуникационной площадкой и выйти на международный уровень, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит-2017 завершился во Владивостоке. В этом году форум состоялся 8-10 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском и объединил на своей площадке около 5 тысяч участников и 300 экспертов. В рамках мероприятия прошли более 100 секций, в ходе которых ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудили последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
Как сообщили в оргкомитете форума, уже началась подготовка к Дальневосточному МедиаСаммиту-2018.
- В 2017 году Дальневосточный МедиаСаммит значительно изменил формат. Интерес к участию в форуме проявили не только представители крупнейших федеральных изданий и региональных холдингов, делегации иностранных журналистов, эксперты в сфере массовых коммуникаций, но и представители федеральных органов государственной власти, а также губернаторы всех регионов Дальневосточного федерального округа. Впервые участие в Саммите приняли вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дальневосточный МедиаСаммит "вырос" из отраслевой конференции и превратился в широкую дискуссионную площадку для медиасообщества, бизнеса и органов власти и стал знаковым событием для всей России. Не случайно эксперты и участники МедиаСаммита-2017 назвали его мини-ВЭФом.
Мы уже начали подготовку к следующему форуму, который обещает быть еще более масштабным, чем в этом году, и выйти на международный уровень. Уже в этом году мероприятие стало основным событием медиакоммуникационной отрасли России, встроившись в новую экономическую политику страны по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. МедиаСаммит-2018 берет курс на интеграцию в международную повестку страны по взаимодействию с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Развитие экономических связей между Россией и АТР требует ускоренного развития информационных взаимоотношений в регионе. Это и станет основным лейтмотивом МедиаСаммита-2018, - сказал председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.
Планируется, что следующий МедиаСаммит пройдет 7-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширит горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой.
Главным организатором Дальневосточного МедиаСаммита выступит Приморское отделение Союза журналистов России. Оргкомитет форума уже приступил к разработке повестки Саммита и формированию предварительного списка приглашенных экспертов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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