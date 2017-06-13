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"На лабутенах..." прозвучало во Владивостоке
Группировка «Ленинград» собрала аншлаг на своем концерте во Владивостоке
Сергей ШНУРОВ посетил Владивосток со своей группировкой «Ленинград» и дал концерт в КСК «Фетисов Арена». Концерт прошел в рамках юбилейного тура «20 лет на радость», дальневосточная часть тура началась с Владивостока. Несколько часов музыканты для жителей и гостей города исполняли новые и старые хиты. Фанаты группировки с задором подпевали песням с нецензурной лексикой, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Энергетика концертов самой скандальной музыкальной группы всегда незабываема. По словам многих присутствующих на выступлении, ноги сами невольно уходят в пляс, а рот сам начинает подпевать все известные хиты коллектива. И вся толпа в такт и под четким руководством Сергея Шнурова выполняет все его действия: похлопывает в ладоши, запевает песни, прыгает и т.д.
Во время концерта Сергей Шнуров совместно с новыми солистками Флоридой ЧАНТУРЕЙ и Василисой СТАРШОВЕЙ исполнили любимые песни российский фанатов: «Рыба», «Супер гуд», «Бомба», «ЗОЖ», «WWW» и многие другие. Посетили концерт известные медийные персоны, к примеру в своем инстаграме видео с концерта поделилась Мария ЗАХАРОВА, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.
Во время концерта сам Сергей советовал зрителям поменьше снимать, а побольше хлопать в ладоши и махать руками с толпой. Однако тем, кто все же решил снимать и выкладывать в интернет фотографии с выступления, специалисты компании «МегаФон» еще в рамках подготовки к концерту провели множество тестов работоспособности сети, расширили емкость транспортной сети, включая мобильную сеть 4G, 4G-Advanced и 3G. Сеть 4G-Advanced показывает очень хорошие результаты. Обладатели 4G-смартфонов могут отправлять в сеть контент на скорости до 30-40 мбит/с на загрузку контента и на выгрузку. Сети 3G и 4G обеспечены системой DC, что позволяет достигать очень высоких скоростей. У компании установлены внутренние и внешние антенны в «Фетисов арена». Они обеспечивают все 3 действующих стандарта связи. По словам специалистов компании, все усилия были приложены к тому, чтобы каждый абонент мог использовать мобильный интернет и загружать контент без пауз и долгого ожидания.
Екатерина НОВИКОВА.
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