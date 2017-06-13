Природа края "продается" на набережной

С наступлением тепла на Спортивной набережной Владивостока традиционно развертывается настоящая выставка-продажа сувенирной продукции, среди которой обязательно присутствует тема дальневосточной природы. В Год экологии и Год особо охраняемых территорий, казалось бы, ассортимент на эту тематику должен был резко увеличиться. Однако, судя по прилавкам, он не претерпел особых перемен и даже в чем-то потерял, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Например, почему-то исчезли простенькие дешевые сувениры. Скажем - крабик, морская звезда и кусочек коралла на створке гребешка. Или - это же, но с морскими ежиками. Нет корабликов с парусами из ракушек. Не замечено сувенирки с дальневосточным леопардом. Много «тигра» в символике и больших открытках 3Д, но почему-то нет ничего отражающего странную дружбу тигра Амура и козла Тимура, прогремевшую на весь мир. Наверное, могли бы предлагаться футболки с какой-то заповедной или волонтерской тематикой, чтобы осталась память о 100-летнем юбилее российских и приморских особо охраняемых природных территорий. Вообще, нет того, что могло бы удивить.

























Зато некоторые цены на эти сувениры удивляют слабой демократичностью. Впрочем, сувенирка на то и выставлена, чтобы турист без проблем мог оставить свои деньги во Владивостоке и Приморье.

В принципе, купить есть что. Присутствуют различные шкатулки и бусы из мелкой ракушки. Есть из такой же ракушки и оригинальные фигурки рыб, птиц и зверей. Есть сувенирные тарелки, традиционные сувенирные картины природных пейзажей, которые, однако, мало похожи на приморские, просто сухие морские звезды, которые можно, наверное, использовать при украшении интерьеров и пр. Традиционно много разных ракушек южных морей.

Конечно, можно предположить, что к основному туристскому потоку сувенирная торговля подготовила какие-то сюрпризы, и в отчете о выполнении государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы можно будет смело написать, что сувенирка на природную тематику и из природных материалов смогла внести серьезный вклад в экономику Приморья. И что массовое сознание поднялось до понимания того, что природа - Мать наша, а не урна для мусора.

Виктор КУДИНОВ. Фото Игоря КУХАРЯ.