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МедиаСаммит на три дня стал центром медиасферы Дальнего Востока

13 Июня 2017, 14:38 | Приморье

Событие привлекает не только журналистов, но и туристов со всей России

 

Дальневосточный МедиаСаммит, прошедший во Владивостоке 8-10 июня, стал коммуникационной и рабочей площадкой для специалистов в области СМИ. Сегодня это мероприятие выступает не только основным событием дальневосточной медиасферы, но и крупнейшим туристическим магнитом Приморья:  в этом году во Владивостоке встретилось более 3 тыс. медиа-специалистов, пишет Деловая газета "Золотой Рог"

В 2017 году МедиаСаммит отметил четырехлетнюю годовщину. В этот раз представителей медиасферы ожидал расширенный формат мероприятия с несколькими вариантами участия.  В течение нескольких дней участники МедиаСаммита посетили более 50 секций, смогли пообщаться с вице-премьером, полпредом президента в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ, главой Минвостокразвития Александром ГАЛУШКОЙ, губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ и экспертами федерального уровня. Журналисты обсудили возможности и вызовы интернет-пространства, кадровые вопросы, правовое обеспечение медиадеятельности, возможности социальных СМИ и другие актуальные вопросы развития отрасли. Но основной темой, которая красной нитью проходила через все дискуссии, круглые столы и мастер-классы, стали медиа будущего.

 

 

 

 


 

МедиаСаммит по традиции сопровождался и другими мероприятиями, став площадкой для Форума молодых журналистов TEEN Media, XIII Международного фестиваля телевизионных программ и морской документалистики «Человек и море», а также для конкурса промотиваторов «Люблю Дальний Восток».

По словам экспертов, деловой туризм выступает одним из самых популярных направлений туристической активности в Приморском крае. Такие крупные события, как Дальневосточный МедиаСаммит, привлекают жителей не только Сибири и Дальнего Востока, но и представителей власти и медиабизнеса из Москвы и Санкт-Петербурга. Дальнейшее распространение в интернете информации о прошедшем событии формирует положительный образ не только самого мероприятия, но и территории. Совместно с активной работой профильных органов власти в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» это генерирует дополнительные туристические потоки. 

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Игоря КУХАРЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  медиасаммит  миклушевский 






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