Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МедиаСаммит на три дня стал центром медиасферы Дальнего Востока
Событие привлекает не только журналистов, но и туристов со всей России
Дальневосточный МедиаСаммит, прошедший во Владивостоке 8-10 июня, стал коммуникационной и рабочей площадкой для специалистов в области СМИ. Сегодня это мероприятие выступает не только основным событием дальневосточной медиасферы, но и крупнейшим туристическим магнитом Приморья: в этом году во Владивостоке встретилось более 3 тыс. медиа-специалистов, пишет Деловая газета "Золотой Рог"
В 2017 году МедиаСаммит отметил четырехлетнюю годовщину. В этот раз представителей медиасферы ожидал расширенный формат мероприятия с несколькими вариантами участия. В течение нескольких дней участники МедиаСаммита посетили более 50 секций, смогли пообщаться с вице-премьером, полпредом президента в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ, главой Минвостокразвития Александром ГАЛУШКОЙ, губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ и экспертами федерального уровня. Журналисты обсудили возможности и вызовы интернет-пространства, кадровые вопросы, правовое обеспечение медиадеятельности, возможности социальных СМИ и другие актуальные вопросы развития отрасли. Но основной темой, которая красной нитью проходила через все дискуссии, круглые столы и мастер-классы, стали медиа будущего.
МедиаСаммит по традиции сопровождался и другими мероприятиями, став площадкой для Форума молодых журналистов TEEN Media, XIII Международного фестиваля телевизионных программ и морской документалистики «Человек и море», а также для конкурса промотиваторов «Люблю Дальний Восток».
По словам экспертов, деловой туризм выступает одним из самых популярных направлений туристической активности в Приморском крае. Такие крупные события, как Дальневосточный МедиаСаммит, привлекают жителей не только Сибири и Дальнего Востока, но и представителей власти и медиабизнеса из Москвы и Санкт-Петербурга. Дальнейшее распространение в интернете информации о прошедшем событии формирует положительный образ не только самого мероприятия, но и территории. Совместно с активной работой профильных органов власти в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» это генерирует дополнительные туристические потоки.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото Игоря КУХАРЯ.
Новости тематики
- МедиаСаммит на три дня стал центром медиасферы Дальнего Востока
- Ханка открывает сезон
- Туристам предлагают окунуться в тайны Миллионки…
- Приморье становится туристическим хабом
- Boat Show украсило Тихоокеанский туристский форум
- Туристы открывают гастрономический мир Приморья...
- Приморцы взлетают в небеса
- Ценные кадры туристической отрасли
- Окунуться в мир океана
- Во Владивостоке стартовал дрифт-сезон
Новости раздела
- Пятый юбилейный Дальневосточный МедиаСаммит добавит глобализма
- "На лабутенах..." прозвучало во Владивостоке
- Природа края "продается" на набережной
- МедиаСаммит на три дня стал центром медиасферы Дальнего Востока
- Ханка - территория жизни
- В Яковлевском районе края началась эпоха реставрации
- Деловая газета "Золотой Рог" получила награду на Дальневосточном медиасаммите
- В Приморье "Лето на Русском" наступит через месяц
- Власти ожидают 150 тысяч заявок на дальневосточный гектар до конца года
- В десятку самых добрых городов России попал город из Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мэра Владивостока Игоря Пушкарёва собрались переехать "Маном"
- Комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре получит дополнительно более 1 млрд 287 млн рублей
- На Камчатке заповедник "Командорский" открыл экотропу для наблюдения за морскими млекопитающими
- Российско-китайское сотрудничество на Дальнем Востоке обсудят на выездной сессии ВЭФ в Харбине
- Во Владивостоке ВЭФ-2017 откроется с программы MBA "Бизнес в Азии: создание и продвижение"
- На "дальневосточных гектарах" появятся четыре новых населенных пункта
- Во Владивостоке появится 26-этажный деловой центр
- С 1 июля начнут "восстанавливать экономическую справедливость" в отношении Дальнего Востока
- С "Лучом-Энергией" произошло невероятное
- Во Владивостоке власти и журналисты подвели первые итоги новой экономической политики на Дальнем Востоке