Ханка - территория жизни

Конкурс «Заповедное Приморье» продолжает открывать новые горизонты

В Год экологии и особо охраняемых территорий, в рамках краевой государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы заповедные места получают особую поддержку и вызывают повышенный интерес, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Среди особо охраняемых природных территорий Приморья заповедные места озера Ханка отличаются обилием птицы. Считается, что численность пернатых здесь во время миграций в апреле и октябре превышает два миллиона особей. Из 336 видов, которые наблюдаются орнитологами в районе озера, чуть меньше половины - гнездящиеся здесь, остальные минуют озеро во время ежегодных миграций. Каждый седьмой вид занесен в Красную книгу России, и около дюжины - в Международную красную книгу.

Здесь можно наблюдать японского и даурского журавлей, дальневосточного аиста, египетскую цаплю, красноногого ибиса, большого баклана, черного грифа, степного орла, малого лебедя, колпицу, утку-мандаринку, райскую мухоловку.

















В водах озера Ханка и впадающих в него рек насчитывается более 70 видов пресноводных рыб, среди которых есть и редкие, запрещенные к вылову. Это осетр, калуга, черный амур, сом Солдатова, мелкочешуйный желтопер, черный амурский лещ, китайский окунь и другие. Около 20 видов относятся к широко распространенным и являются предметом промыслового и любительского лова: карась, сазан, щука, амурский сом, верхогляд, толстолобик, судак, змееголов, красноперка, уклейка и другие.

Водный мир Ханки богат пресноводными беспозвоночными. Их здесь свыше пятисот видов. Встречается шесть видов амфибий и семь - рептилий.

На заповедных приханкайских землях постоянно проживает около 30 видов млекопитающих: уссурийский тигр, красный волк, енотовидная собака, лисица, ондатра... Еще около пятнадцати видов наблюдаются время от времени.

Богата приозерная флора. Здесь обнаружено около полусотни редких и исчезающих краснокнижных растений. Среди них такие, как сосна густоцветковая, бразения Шребера, эвриала устрашающая, лотос Комарова, абрикос маньчжурский, диоскорея японская, касатик мечевидный (ирис), лилия мозолистая, пион молочноцветковый и другие.

Идея сделать Приханковье заповедной территорией возникла еще около ста лет назад. Однако первый заказник «Речной» появился здесь только в конце 1940-х. Затем с начала 1960-х появились новые заказники: «Спасский», «Ханкайский», «Сосновый» и «Журавлиный». Часть из них затем была объединена и получила статус заказника республиканского значения. И только в конце декабря 1990 года на территории около 38 тысяч гектаров был учрежден заповедник «Ханкайский». В дальнейшем его территория несколько раз немного расширялась, и в настоящее время общая площадь охранной зоны этой ООПТ, включая часть акватории озера Ханка, составляет около 75 510 га.

Несколько раньше, в 1986 году, в китайском секторе озера был создан природный резерват КНР - «Синкай-Ху», который в 1994 году также получил статус национального.

Общие интересы РФ и КНР в сохранении природного комплекса озера Ханка послужили поводом для подписания 25 апреля 1996 года межправительственного соглашения о создании на базе двух национальных заповедных территорий международного заповедника «Озеро Ханка». В настоящее время его деятельность координирует смешанная комиссия по реализации этого соглашения. Совместная деятельность включает научные исследования, обмен информацией и опытом охраны, экологический мониторинг и различные просветительские мероприятия.

Но только 25 апреля этого года работники двух национальных заповедников смогли впервые на китайской территории отметить вместе традиционный для обеих сторон День озера Ханка, что стало свидетельством расширения российско-китайского сотрудничества в природоохранной деятельности.

В конце июня 2005 года заповедник «Ханкайский» в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» получил определение биосферного. В штате заповедника есть небольшой коллектив ученых, ведется научная работа, пишется летопись этой заповедной земли.

Виктор КУДИНОВ. Фото Яны МАЛЬЦЕВОЙ.