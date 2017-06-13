В Яковлевском районе края началась эпоха реставрации

Реставрация прежних порядков состоялась на минувшей неделе в Яковлевском районе Приморья. Бразды правления вновь оказались в руках у Николая ВЯЗОВИКА, возглавлявшего территорию до 2013 года, а после являвшегося председателем одной из комиссий муниципальной думы.

Напомним, по итогам выборов-2013 власть в районе взяли представители КПРФ. Но впоследствии, после ареста «красного» главы Анатолия КУСРАЕВА, контроль над муниципальной думой и администрацией постепенно вернули местные единороссы. Проведенный уже в 2017 году конкурс на замещение должности главы завершился в начале июня: по итогам рейтингового голосования муниципальные депутаты выразили доверие Николаю Вязовику.