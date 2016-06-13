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Во Владивостоке впервые пройдет кинофестиваль "Кино без барьеров"

13 Июня 2016, 15:57 | Приморье
Во Владивостоке в рамках акции «Прививка от равнодушия» департамент внутренней политики Приморского края и АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «БЛАГОЕ ДЕЛО» проводят международный кинофестиваль о людях с инвалидностью «Кино без барьеров: Региональное эхо» в Приморье – 2016, сообщает газета "Золотой Рог".
 
Миссия кинофестиваля "Кино без барьеров" – с помощью искусства кино привлечь внимание общества к различным аспектам жизни людей с инвалидностью, дать прочувствовать эмоции, которыми она наполнена, подтолкнуть зрителей к сопереживанию, участию, избавить от стереотипов по отношению к инвалидам, доказать, что важен и ценен любой человек, несмотря на то, есть у него инвалидность или нет.
 
На кинофестивале зрители увидят истории борьбы и успеха людей с ограничениями по здоровью и познакомятся с теми, кто живет и творит, несмотря ни на какие препятствия.
 
Предыдущие шесть фестивалей «Кино без барьеров» проходили в Москве, затем лучшие работы показывались в других городах страны в рамках проекта «Кино без барьеров: Региональное эхо». Всего на фестивале было показано более 700 фильмов из 55 стран мира.
 
Кинопоказы состоятся:
 
16 июня с 16.00 до 17.30 час. Пушкинский театр ДВФУ (г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27).
 
Вход свободный по пригласительным! Пригласительные можно заранее забронировать, отправив письмо на электронный адрес 2710518@mail.ru с указанием количества человек.
 
23 июня с 16.00 до 17.30 час.  Кинотеатр «Океан», зал № 1, (г. Владивосток, ул. Набережная, 3). Вход по приглашениям!
 
В ПРОГРАММЕ ПОКАЗА:
 
Макрополис (Macropolis) -  Гран-при кинофестиваля «Кино без барьеров»-2014. Этот мультипликационный фильм  о двух игрушках, попавших в брак прямо с фабричного конвейера. Ожив, они убегают и пытаются догнать грузовик с другими игрушками,  полные решимости присоединиться к ним, несмотря на свои изъяны. Потерявшись в огромном незнакомом городе, они ошеломлены сложностью стоящей перед ними задачи. Но в итоге они сумели найти друга, который полюбил их такими, какие они есть.
 
·         Автор: Джоэль Саймон (Joel Simon)
 
·         Страна: Великобритания (UK)
 
·         Год: 2012
 
Интервьюер (The Interviewer) - фильм-победитель кинофестиваля «Кино без барьеров»-2014 в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» - «Интервьюер». Придя на интервью в престижную юридическую фирму, Томас Хауэлл получает больше, чем рассчитывал: насмешки над его галстуком, инсценировку «Гарри Поттера» и шанс изменить жизнь отца и сына.
 
·         Автор: Женевьев Клей-Смит, Робин Брайан (Genivieve Clay-Smith & Robin Bryan)
 
·         Время: 00:13:00
 
·         Страна: Австралия (Australia)
 
·         Год: 2012
 
·         Одну из главных ролей в фильме сыграл актер с синдромом Дауна  Джерард О’Дуайер.
 
 
Путешествие Марии (Maria’s Journey) - фильм-победитель кинофестиваля «Кино без барьеров»-2014 в номинации «Лучший социальный ролик». "Путешествие Марии". Когда Мария с нами, мир становится гораздо лучше. В мультфильме «Путешествие Марии» нас ждет небольшая экскурсия во внутренний мир девочки с аутизмом, путешествие, полное красок, любви, творчества и оригинальности, которое начинается с того, что родители видят, что их дочь не такая как все, а потом узнают диагноз – аутизм.
 
·         Автор: Мигель Гальярдо (Miguel Gallardo)
 
·         Время: 00:06:00
 
·         Страна (Country):Испания (Spain)
 
·         Год: 2010
 
Через тернии к звездам (Per Aspera Ad Astra/ Through Hardship to the Stars) фильм-участник  кинофестиваля «Кино без барьеров»-2014, Гран-при Международного кинофестиваля глухих в рамках Второй Международной конференции Всемирной федерации глухих (Сидней, Австралия, 2013 г.). Через тернии к звёздам -  Тема космоса как пространства абсолютной свободы всегда притягивала человечество. История глухого инженера-конструктора, его стремление преодолеть социальное неравенство вдохновили создателей фильма…
 
«Per aspera ad astra» (лат. «через тернии к звёздам») – верьте в себя, и мечты сбудутся, какими бы недосягаемыми они ни были!
 
·         Автор: Павел Родионов (Pavel Rodionov)
 
·         Время: 00:08:00
 
·         Страна: Россия (Russia)
 
·         Год: 2013
 
·         Производство: студия «DeaFilm»
 
Быть вместе
 
фильм-победитель  кинофестиваля «Кино без барьеров»-2010 в номинации «лучший публицистический фильм, раскрывающий проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья», приз Представительства ООН в России за лучший документальный фильм программы «Не молчи... Скажи дискриминации «Нет!» на XVI Международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер»-2010
 
·         Автор: Ольга Арлаускас (Olga Arlauskas)
 
·         Время:00:29:00
 
·         Страна: Россия (Russia)
 
·         Год:2009
 
·         Производство: ООО «Продюсерский центр Андрея Кончаловского»
 
Давай обнимемся! (Free Hugs) фильм-участник  кинофестиваля «Кино без барьеров»-2014. Короткометражный сюжет об акции, проведенной общественной организацией инвалидов «САМИ» на Арбате в г. Москве. Прохожим предлагалось просто обнять человека с инвалидностью и подарить ему частичку своего душевного тепла…
 
·         Автор: Дмитрий Вознесенский (Dmitry Voznesensky)
 
·         Время:00:05:00
 
·         Страна: Россия (Russia)
 
·         Год: 2010
 
 
Также в программе социальные ролики общественно-просветительской кампании государственной программы «Доступная среда» и сюжеты из жизни Дальневосточной межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег»
 
 
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Теги: благотворительность  кино без барьеров  Благое дело 



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