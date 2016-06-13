Во Владивостоке впервые пройдет кинофестиваль "Кино без барьеров"

Во Владивостоке в рамках акции «Прививка от равнодушия» департамент внутренней политики Приморского края и АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «БЛАГОЕ ДЕЛО» проводят международный кинофестиваль о людях с инвалидностью «Кино без барьеров: Региональное эхо» в Приморье – 2016, сообщает газета "Золотой Рог".

Миссия кинофестиваля "Кино без барьеров" – с помощью искусства кино привлечь внимание общества к различным аспектам жизни людей с инвалидностью, дать прочувствовать эмоции, которыми она наполнена, подтолкнуть зрителей к сопереживанию, участию, избавить от стереотипов по отношению к инвалидам, доказать, что важен и ценен любой человек, несмотря на то, есть у него инвалидность или нет.

На кинофестивале зрители увидят истории борьбы и успеха людей с ограничениями по здоровью и познакомятся с теми, кто живет и творит, несмотря ни на какие препятствия.

Предыдущие шесть фестивалей «Кино без барьеров» проходили в Москве, затем лучшие работы показывались в других городах страны в рамках проекта «Кино без барьеров: Региональное эхо». Всего на фестивале было показано более 700 фильмов из 55 стран мира.

Кинопоказы состоятся:

16 июня с 16.00 до 17.30 час. Пушкинский театр ДВФУ (г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27).

Вход свободный по пригласительным! Пригласительные можно заранее забронировать, отправив письмо на электронный адрес 2710518@mail.ru с указанием количества человек.

23 июня с 16.00 до 17.30 час. Кинотеатр «Океан», зал № 1, (г. Владивосток, ул. Набережная, 3). Вход по приглашениям!