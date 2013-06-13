Обязательный взнос на капитальный ремонт в Приморье не превысит 7 рублей с квадратного метра жилья

Приморцы начнут платить новый взнос с 1 января 2014 года.



Следующий год станет поворотным в процессах финансирования капитального ремонта домов. Во всех регионах, в том числе и в Приморье, с первого января 2014 года будут сформированы региональные фонды, которые будут регулировать выделение средств на проведение капитальных работ, а собственники начнут платить обязательный взнос на капремонт.



Сейчас в крае как раз разрабатывают соответствующую законодательную и нормативную базу. Однако об основных принципах работы новой системы можно говорить уже сейчас. Во-первых, для создания системы будет сформирован региональный оператор, который и будет осуществлять деятельность регионального фонда.



«Нужно понимать, что это не денежный фонд, а структура, юридическое лицо. Деятельность этого фонда, относительно расходов на содержание, зарплату сотрудников и.т.д, будет обеспечиваться средствами краевого бюджета», - разъясняет Елена Пархоменко, заместитель директора Департамента ЖКХ и топливных ресурсов Приморского края.



Во-вторых, будет определен размер обязательного ежемесячного взноса, который будут платить собственники. Разработчики региональной программы говорят, что для разных домов он будет отличаться. Это будет зависеть состояния дома, его этажности, типа благоустройства, технических особенностей и т.д.



«Назвать конкретную сумму я вряд ли смогу. Потому что ее еще предстоит рассчитать и утвердить. При этом для каждого типа домов она будет рассчитана с учетом методик, которые сейчас разрабатывает Министерство регионального развития. Могу пока только сказать, что мы ориентируемся на то, чтобы не превысить федеральный стандарт стоимости капитального ремонта - около семи рублей. Однако это не значит, что у всех собственников будет такой взнос. Могу предположить, что в Приморском крае обязательный взнос на капитальный ремонт не будет выше этой суммы», - рассказывает Елена Пархоменко.



При этом собственники сами выберут, где хранить свои накопления на капитальный ремонт. Если в доме создано ТСЖ или ЖСК, жители могут накапливать взносы на своем специальном счете, или же - доверить их региональному фонду. В случае если домом управляет Управляющая компания, средства будут направляться либо на общий счет в региональный фонд, либо на спецсчет, открытый также региональным оператором. Способ хранения взносов жители определяют на общем собрании собственников.



Если жители доверят свои взносы региональному фонду, то он сам будет заниматься выпуском платежных документов, отчетностью по формированию этого фонда, а так же информированием граждан о том, как идут накопления.



«Будет четкий учет, как по каждому дому, так и по каждому собственнику – кто и сколько денег оплатил», - комментирует Елена Пархоменко.



При этом региональный Фонд будет не только собирать платежи. Накопленные средства он будет направлять на капитальный ремонт домов. Для этого до конца текущего года будет сформирована программа капитальных ремонтов в Приморском крае на 30-летний срок. В нее войдут все МКД находящиеся на территории края, в первоочередном порядке должны быть включены дома, в которых при приватизации первых квартир не был проведен капитальный ремонт, который на тот момент был необходим.



«Это не значит, что эти деньги будут потеряны для жителей тех домов, которые пока находятся на стадии накопления средств. Они в любой момент смогут обратиться в региональный фонд за выделением накопленной суммы, как только решат на общем собрании собственников, что хотят провести капитальный ремонт. Гарантом выделения средств в данном случае выступает Администрация Приморского края, как учредитель фонда», - поясняет Елена Пархоменко.



Тридцатилетняя программа капитальных ремонтов может корректироваться. Однако относительно домов, которые будут в нее включены, не может быть корректировки в большую сторону по срокам проведения ремонта, ни в меньшую сторону в отношении запланированного выделения средств, или - уменьшения объема работ. При этом при проведении этих работ будут задействованы не только средства регионального фонда: краевой бюджет так же предусматривает софинансирование части этих работ. Именно благодаря такому длительному планированию исключается ситуация, которой многие опасаются: «мы обратимся за своими деньгами, а фонд не сможет нам их выделить, так как потратил на другие дома».



Таким образом федеральные законодатели и местные разработчики планируют решить проблему капитальных ремонтов регионов за 30 лет, пишет ЖКХприм.

