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Во Владивостоке начали выдавать путевки в детские сады

13 Мая 2019, 15:46 | Приморье

Для получения путевки родителям необходимо обращаться в управление образования по своему району с паспортом и свидетельством о рождении ребенка

Во Владивостоке сегодня началась ежегодная выдача путевок в детские сады. Их получают дети, рожденные преимущественно в 2016-м году, зарегистрированные в очереди, а также дети из семей льготных категорий, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Выдача путевок продлится до 18 июня. С графиком выдачи и перечнем льготных категорий можно ознакомиться здесь.

Напомним, что во Владивостоке ведется строительство двух новых детских садов. Один из них появится на улице Маковского, 157а. Двухэтажный детский сад рассчитан на 230 детей. Здесь будет 12 групп, в том числе две ясельных.

Еще один детский сад построят на Анны Щетининой, 28 в микрорайоне Снеговая Падь. Рассчитан на 240 малышей. Это трехэтажное здание со спортивным и музыкальным залами. На уровне второго этажа будут установлены большие витражные окна от пола до потолка, благодаря чему группы гораздо лучше наполняются дневным светом.

Кроме того, администрация Владивостока ведет подготовку к строительству еще шести детских садов. Сроки сдачи у всех объектов разные, но все они распахнут двери для воспитанников уже в ближайшие годы.

Анастасия Котлярова (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: путевки  детсад 



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