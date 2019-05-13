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Дань памяти советским воинам отдали в КНДР

13 Мая 2019, 12:45 | Приморье

В День Победы 9 мая в Пхеньяне прошла акция «Бессмертный полк»

 

В самом центре столицы КНДР на холме Моранбон, где возвышается «Монумент освобождения» в честь воинов Советской Армии, освободивших в 1945 г. Корейский полуостров от японских оккупантов, был выстроен почётный караул. К монументу в честь Дня Победы возложили венки и цветы (на фото). В столице страны также прошел «Бессмертный полк».

В акции приняла участие делегация Приморского края: Валентин ПАК, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), Александр ЗУБРИЦКИЙ, директор Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир». Вместе с послом России в КНДР Александром МАЦЕГОРА, с российскими  дипломатами, служащими, представителями иностранных миссий в Пхеньяне, группой российских туристов они почтили память наших соотечественников, погибших, выполняя свой воинский долг. Затем возложили цветы к гранитной плите над братской могилой на советском воинском кладбище в Пхеньяне. Россияне поблагодарили власти КНДР за то, что они содержат наши воинские захоронения и мемориалы в образцовом порядке.

 


 

Посол России в КНДР Александр Мацегора с речью на открытии памятника советским лётчикам.

 


 

Дружеское рукопожатие.

 


 

Памятник советским лётчикам.

 

 
Захоронения советских воинов.
 
 
 

 

Минута молчания.

 


 

Военный оркестр

 


 

Вахта памяти.

 


 

Бессмертный полк в Пхеньяне.

 


 

Поминальное шествие к братской могиле советских воинов.

 

Акция «Бессмертный полк» прошла также в Расон (Раджин), Чхонджин и других городах КНДР. В Расоне среди упокоившихся здесь воинов Советской Армии - летчик Герой Советского Союза Михаил Егорович Янко. Он совершил последний в истории Второй мировой войны таран. В августе 1945 г. М.Е. Янко направил свой подбитый самолет на огневые укрепления японцев в корейском порту Унги.

Досье «Золотого Рога»: По данным посольства Российской Федерации в Пхеньяне, на территории КНДР находятся всего 11 братских и 345 отдельных могил захоронения советских военнослужащих и граждан СССР. Во многих городах КНДР установлены памятники советским воинам, погибшим в боях за освобождение Кореи.

 

На верхнем фото: Возложение цветов к памятнику советским лётчикам.

Лариса РЕКОВА, фото Александры КИМ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: день победы  Моранбон  бессмертный полк  пак 



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