Дань памяти советским воинам отдали в КНДР

В День Победы 9 мая в Пхеньяне прошла акция «Бессмертный полк»

В самом центре столицы КНДР на холме Моранбон, где возвышается «Монумент освобождения» в честь воинов Советской Армии, освободивших в 1945 г. Корейский полуостров от японских оккупантов, был выстроен почётный караул. К монументу в честь Дня Победы возложили венки и цветы (на фото). В столице страны также прошел «Бессмертный полк».

В акции приняла участие делегация Приморского края: Валентин ПАК, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), Александр ЗУБРИЦКИЙ, директор Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир». Вместе с послом России в КНДР Александром МАЦЕГОРА, с российскими дипломатами, служащими, представителями иностранных миссий в Пхеньяне, группой российских туристов они почтили память наших соотечественников, погибших, выполняя свой воинский долг. Затем возложили цветы к гранитной плите над братской могилой на советском воинском кладбище в Пхеньяне. Россияне поблагодарили власти КНДР за то, что они содержат наши воинские захоронения и мемориалы в образцовом порядке.





Посол России в КНДР Александр Мацегора с речью на открытии памятника советским лётчикам.





Дружеское рукопожатие.





Памятник советским лётчикам.

Захоронения советских воинов.



Минута молчания.

Военный оркестр

Вахта памяти.

Бессмертный полк в Пхеньяне.

Поминальное шествие к братской могиле советских воинов.

Акция «Бессмертный полк» прошла также в Расон (Раджин), Чхонджин и других городах КНДР. В Расоне среди упокоившихся здесь воинов Советской Армии - летчик Герой Советского Союза Михаил Егорович Янко. Он совершил последний в истории Второй мировой войны таран. В августе 1945 г. М.Е. Янко направил свой подбитый самолет на огневые укрепления японцев в корейском порту Унги.

Досье «Золотого Рога»: По данным посольства Российской Федерации в Пхеньяне, на территории КНДР находятся всего 11 братских и 345 отдельных могил захоронения советских военнослужащих и граждан СССР. Во многих городах КНДР установлены памятники советским воинам, погибшим в боях за освобождение Кореи.

На верхнем фото: Возложение цветов к памятнику советским лётчикам.

Лариса РЕКОВА, фото Александры КИМ.