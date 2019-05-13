Косаток и белух из бухты Средняя могут выпустить уже в начале лета

По словам главы региона, морские животные могут быть возвращены в дикую природу в течение месяца-двух, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Косаток и белух, содержащихся в центре адаптации в бухте Средняя, могут выпустить уже в начале лета. Администрация Приморья окажет необходимое содействие, заявил губернатор края Олег Кожемяко накануне заседания специальной межведомственной группы Минприроды России.

«Сейчас мы ждем финального решения ученых – ВНИРО, ТИНРО, ветеринаров и сотрудников спецучреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, когда и каким способом выпускать мормлеков из вольеров. Мы поможем реализовать индивидуальные планы реабилитации и выпуск каждого животного», – подчеркнул губернатор.

Олег Кожемяко отметил, что администрация Приморья выполнила условия соглашения, которое было подписано в марте текущего года. Так, был создан реабилитационный центр адаптации в бухте Средняя, оказано содействие ученым в работе по диагностике состояния косаток и белух. Более того, региональная Администрация будет содействовать в создании комплексного центра по изучению и адаптации морских животных.

Напомним, сейчас в бухте Средняя находятся 10 косаток и 87 белух. Все животные были осмотрены и диагностированы ветеринарами и учеными специально созданной межведомственной экспертной группой по охране морских млекопитающих Минприроды России.

В марте этого года Губернатор Приморья Олег Кожемяко, представители Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и компаний, осуществивших отлов животных, подписали Соглашение о сотрудничестве по сохранению и определению их дальнейшей судьбы, включая подготовку к возможному выпуску в естественную среду обитания.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края