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Жители Приморья могут воспользоваться приложением для экстренной помощи CanHelp
13 Мая 2019, 10:05 | Приморье
С этого года жители Приморья смогут воспользоваться новым сервисом, позволяющим в нестандартной или экстренной ситуации попросить о помощи или оказать ее, а также оповестить об этом специальные службы.
Полезное мобильное приложение СanHelp, разработчиком которого является новосибирская компания «Азимут», уже доступно жителям Приморья в GooglePlay и AppStore.
Приложение действует по принципу сигнального оповещения. Оказавшись в экстренной ситуации, человек всегда сможет открыть приложение CanHelp и попросить о помощи пользователей, зарегистрированных в системе и находящихся поблизости.
Разработчики отмечают: приложение будет полезно детям, родителям, пенсионерам, просто неравнодушным прохожим, которые заметили, что кто-то рядом нуждается в помощи.
«Если вы увидели человека, попавшего в беду – достаточно сделать фотографию и загрузить в приложение. Сервис автоматически оповестит необходимые службы, а если человек зарегистрирован в приложении – отправит уведомление о случившемся его близким», – комментируют они.
Среди возможностей приложения: безопасный вход с распознаванием лица, при помощи технологии нейронных сетей, отправка уведомления родственникам и ЭС с вашими координатами, отправка голосовых сообщений.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития, информацию о полезном приложении специалисты распространили во всех подведомственных учреждениях.
«Сейчас сообщения о людях, нуждающихся в срочной социальной помощи, поступают на “социальный” телефон Приморского центра соцобслуживания населения. Все знают, куда звонить, если нужна медицинская помощь или помощь спасателей. Появление сервиса, способного облегчить “доставку” информации в экстренные службы, сделает срочную помощь нуждающемуся более оперативной», – считают специалисты.
Фото – Глеб Ильинский ("Приморская газета")
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Теги: связь canhelp приложение
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