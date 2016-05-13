В Приморье трейловый забег станет самой масштабной акцией на "Земле леопарда"

Экологический полумарафон «BARABASH TRAIL» состоится в самом сердце «Земли леопарда» 11 июня и станет крупнейшим полевым мероприятием на территории национального парка. Пробежаться по следам редких хищников в трейловом забеге и принять участие в флешмобе «След леопарда» приглашаются все желающие, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

Run DNS Run

Организаторами забега являются беговой клуб RunDNSRun.ru и ФГБУ «Земля леопарда». Мероприятие уникально не только по форме проведения, но и по своим масштабам. Полумарафон проведет по местам обитания самой редкой дикой кошки на планете около 100 человек. Профессиональные спортсмены смогут добавить в свою спортивную коллекцию участие в уникальном забеге по особо охраняемой природной территории, а новички совместят приятное времяпровождение с полезным для здоровья делом, познакомившись с живописными видами «Земли леопарда».

Трейлраннинг (бег по тропам) стремительно обретает все больше и больше поклонников во всем мире, и проведение экологического забега на территории национального парка не только поможет поддержать современную тенденцию, но и привлечь внимание общественности к проблемам сохранения дальневосточного леопарда. По всему миру марафоны по национальным паркам проводятся не чаще, чем 100 раз в год, а аудитория этих мероприятий – до 100 000 человек. Приморский край впервые пополняет этот мировой список.

Тропа, которой бросят вызов участники полумарафона, будет разделена на три участка: дистанции на 5, 10 и 21,1 км. Место старта находится вблизи первого в России экологического тоннеля, через Нарвинский перевал, а сам маршрут сможет предложить бегунам разнообразный ландшафт. Участок находится в центральной части национального парка «Земля леопарда», неподалеку от заповедника «Кедровая падь». В непосредственной близости от этой тропы регулярно фиксируются шесть особей леопардов, в том числе котята.

Дата проведения забега выбрана неслучайно: всего за неделю до мероприятия, 5 июня, весь мир будет отмечать День охраны окружающей среды. В рамках празднования этой даты «Земля леопарда» традиционно проводит масштабный флешмоб «След леопарда». Участники массовой акции выстроятся в форме отпечатка лапы дальневосточного леопарда. Этим символическим действием люди, неравнодушные к судьбе редкой кошки, объединятся и вместе выступят за ее сохранение.

Желающие принять участие в забеге могут зарегистрироваться на специальном сайте (leo.run). Каждый финишировавший участник получит грамоту, а победителей в каждой дистанции ждут ценные призы.

Кроме того, «Земля леопарда» приглашает жителей соседних населенных пунктов присоединиться к мероприятию, принять участие в флешмобе, принять вызов и пройти испытание силы и выносливости. Или просто провести выходной день на природе. Местным жителям будет предоставлена возможность организовать реализацию сувенирной и пищевой продукции собственного производства. По этому вопросу обращайтесь по телефонам: 8 (902) 060-79-29, 8 (902) 065-19-86.

Идея о проведении на территории особо охраняемых природных территорий таких забегов принадлежит Экоцентру «Заповедники», одним из первых ее поддержал нацпарк «Лосиный остров».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.