Приморские отряды отправятся в Смоленск на поиски погибших советских солдат

Добровольные поисковые отряды из Приморья этим летом отправятся на поиски погибших в годы Великой Отечественной войны под Смоленском, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. Об этом заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во время записи новой программы «Ответы» на телеканале Общественного телевидения Приморья.

По словам главы региона, сохранение истории о событиях Великой Отечественной войны общая задача государства и общественности.

«Государство должно координировать работу, которую проводят поисковые отряды. Мы уже договорились, что этим летом приморские поисковики поедут в Смоленск на поиск останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего в страшных боях на Смоленщине погибло более миллиона человек», – отметил Владимир Миклушевский.

Губернатор акцентировал, что поисковые отряды работают абсолютно добровольно, живут в полевых условиях. До сих пор каждый год они находят останки погибших, которые снова «обретают имена».

«Наш долг, ответственность и честь – вести такие поисковые работы и предавать найденных солдат родной земле», – считает руководитель края.

Напомним, в прошлом году в Смоленской области поисковики-энтузиасты нашли останки погибших здесь солдат-приморцев, которых удалось идентифицировать по медальонам. Владимир Миклушевский вместе с родственниками найденных солдат в апреле этого года забрали останки земляков, которые были перезахоронены на приморской земле.

Кроме того, в новой программе Губернатор Приморья рассказал о развитии рынка ипотечного кредитования, создании системы государственных аптек и ответил на другие важные социальные вопросы приморцев.

Как рассказал главный редактор Общественного телевидения Приморья - ведущий программы Евгений Подтергера, задать свой вопрос губернатору может каждый житель края.

«Ответы» – это новый телевизионный проект, в котором любой желающий может получить ответ на интересующий его вопрос на самом высоком уровне. Мы рассматриваем ситуации, в которых люди сталкиваются с бездействием местной власти. На прямой связи со студией – главы городов и районов, руководители ведомств и предприятий, эксперты и общественники. Отвечать чиновникам все равно придется, только уже оценивать их работу будет губернатор края», – рассказал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.