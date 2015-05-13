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В Дальнереченском районе Приморья отменена регистрация нескольких кандидатов в думу
Партии, участвующие в намеченных на 17 мая выборах депутатов думы Дальнереченского района Приморья, незадолго до финиша избирательной кампании понесли кадровые потери, пишет деловая газета "Золотой Рог".
По решению избирательной комиссии была отменена регистрация нескольких кандидатов от КПРФ и «Российской партии пенсионеров за справедливость», не указавших сведения о наличии у них судимости.
Сразу трое отстраненных от участия в выборах кандидатов оказалось в списке КПРФ. Так, из общей части списка был исключен пенсионер Леонид Г., у которого имелась судимость по ч. 2 ст. 178 УК РФСФСР (заведомо незаконный арест или задержание), а из одной из территориальных групп – домохозяин Константин В. с судимостями за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ч.1 ст. 157 УК РФ) и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 119 УК РФ). Еще один кандидат от КПРФ, Владимир П. с судимостями за разбой и незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение оружия, подал заявление о снятии своей кандидатуры по собственному желанию. Учитывая, что еще один кандидат от Компартии ранее вовсе не предоставил необходимых документов в избирком, кадровые потери в списке КПРФ оказались наибольшими среди всех партий, участвующих в выборах.
Не обошлось без потерь и в списке «Российской партии пенсионеров за справедливость», кандидат от которой Наталья Д. имеет судимость по ч.1 ст. 200 УК РФ (обман потребителей). А выдвинутый «Родиной» гендиректор одной из владивостокских фирм Дмитрий З. исключен из числа кандидатов по одномандатному округу в связи с наличием судимости по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
Кроме того, один из кандидатов от «Родины», в прошлом являвшийся членом «Единой России», был снят с выборов после жалобы бывших однопартийцев на то, что он якобы все еще является членом партии власти. Однако, как стало известно «Золотому Рогу», за отстраненного кандидата вступилась прокуратура, потребовавшая пересмотреть решение суда первой инстанции о снятии претендента с выборов.
Пройти избирательную кампанию без потерь в своих рядах получилось у «Единой России» и ЛДПР. Всего же по состоянию на 8 мая на 20 мест в районной думе претендовал 61 человек, выдвинутый по партийным спискам, и 43 человека по одномандатным округам.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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