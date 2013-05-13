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Отопительный сезон в Приморье близится к финишу
13 Мая 2013, 12:59 | Приморье
По состоянию на 13 мая остановлено 75,8 процента котельных, эксплуатируемых Примтеплоэнерго и обеспечивающих отопление потребителей края.
«Против ожиданий в майские праздники отопительный сезон на территории Приморья не закончился, - говорит начальник отдела ГО и ЧС Примтеплоэнерго Александр Николаев. - Пришел очередной циклон, в крае существенно похолодало. Батареи остаются теплыми в домах Кавалеровского, Лазовского, Ольгинского, Чугуевского районов, а также в городе Находка. Продолжается отопительный сезон в селе Новонежинское Шкотовского района».
На сегодняшний день отопительный сезон завершен в 22 тепловых районах из двадцати семи.
Автор: По материалам пресс-службы
Теги: Примтеплоэнерго отопление жкх
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