Воин контрразведки

О днях военной молодости в дни 66-летней годовщины победы Советского Союза над фашистской Германией на страницах «ЗР» вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны II степени, и 3-х орденов Красной Звезды полковник в отставке Иван Григорьевич КОРЗЮК.

Война застала Ивана КОРЗЮКА в районе Хасана на границе с Китаем во время прохождения службы в школе сержантского состава 113-й полка 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии (именно это дивизия дала бой японцам на сопке Заозерной в 1938 г. - Прим. авт.).

«23 июня 1941 года ровно в 6 утра нас подняли по тревоге и объявили о нападении фашистской Германии на СССР. Не могу сказать, что это сообщение стало полной неожиданностью. Все части, в том числе и наша школа, занимались активным строительством железобетонных укреплений на границе с Манчжоу-го, правда, мы тогда ждали нападения со стороны японских войск. В сентябре 1941 года дивизию сняли с границы, а в ноябре направили защищать рубежи Москвы. Я тоже стремился поехать, но судьба распорядилась иначе: командование приняло решение направить меня и еще несколько моих товарищей на дальнейшую учебу в Хабаровск. Там в училище офицерского состава пришлось отучиться целый год, до ноября 1942 года», - рассказывает Иван Корзюк.

«Оттуда мы попали не на передовую, а в Смоленское военное училище, которое после эвакуации располагалось в Саранске», - делится воспоминаниями ветеран.

Традиционные лекции, тактические задания, стрельбы и вновь лекции... Только спустя годы становится понятно, сколь серьезные ставки сделало советское правительство на этих молодых людей. Даже в годы яростных боев, удерживая их, как говорится, за партами. Из вчерашних ребят готовили контрразведчиков. Но это стало понятно позднее.

«Одна из главных дисциплин, которую нам преподносили особенно тщательно, была разведывательная и подрывная деятельность в составе партизанских отрядов, - рассказывает Иван Григорьевич. - Мы были абсолютно уверены: как только закончится учеба, нас забросят в такой отряд, поэтому были готовы отчаянно драться с врагом», - отмечает наш собеседник.

В апреле 1943 года старшему лейтенанту Корзюку (это звание удалось получить за отличную успеваемость за все годы учебы) поступил новый и долгожданный вызов в Москву. В первый же вечер пригласили на разговор с генералом Главного Управления контрразведки министерства обороны СССР Исаем БАБИЧЕМ. «Он прямо поставил передо мной вопрос о переходе на службу в органы военной контрразведки. И знаете, что я ответил: с ходу отказался. О службе этой я представления не имел. Сутки мне Бабич подумать дал, я вновь пришёл с отказом, но все-таки генералу удалось меня убедить. И вновь на учёбу, на сей раз в училище офицеров военной контрразведки, и только потом долгожданное, в октябре1943 года, направление на фронт, в распоряжение отдела контрразведки СМЕРШ 88-й дивизии 8-го корпуса. В эти дни с нетерпением ждали форсирования Днепра, я попал в самую гущу событий», - говорит Иван Григорьевич.

«Целых трое суток со мною вёл инструктаж майор ШЕВЧЕНКО, он работал в оперативном штабе Феликса ДЗЕРЖИНСКОГО. Что и говорить, для меня это была легендарная личность. Знаете, три принципа, которые майор втолковал мне за эти дни, до сих пор являются незыблемыми. Первый - законность во всём, что бы я ни делал; второй - гуманность к людям; третий - порядочность. Первый, фальшивый сержант, был мною задержан в зоне расположения боевых частей в марте 1944 года. При его обыске были найдены новёхонькие тридцатирублёвки, которые даже не были в обороте. А зашиты они были машинной строчкой, в поясе брюк. Откуда, скажите, швейная машинка в части?» - вспоминает Иван Корзюк.

В апреле 1944 года поступила информация о переходе линии фронта группой из 32 человек. «И знаете, удалось мне одну женщину выявить, оказалась учительницей младших классов из Белгородской области. Судьба, конечно, у нее не простая была. Сначала со многими пленными угнали её в Германию, узнали, что грамотная, влияние на простых людей может иметь, завербовали. Направили потом немцы её в известную по тем временам разведшколу в Литве, обучили приёмам различным. Первое ёё задание было идеологическое - агитировать население на сотрудничество с фашистами, за принятие победы Германии над СССР, естественно впоследствии доложить о проделанной работе. Разумеется, так как удалось вычислить эту Варвару оперативно, никаких действий она предпринять не успела. А по указу 1944 г. тех, кто не совершил подрывных действий против СССР, к ответственности не привлекали. Так и её в дальнейшем отпустили», - продолжает собеседник.

Предатели разные были, кто сразу признавался, кто легенды вил, а кто прямо с лимонкой на допрос приходил. Как-то привезли одного перебежчика на допрос, и сразу ко мне, в землянку 1,5 на 2 метра. Не успел я вопрос задать, как, мол, зовут тебя, а он сразу гранату чешского производства вытаскивает из кармана шинели, чудом мне тогда выскочить удалось, все решали секунды. А предатель себя подорвал…

Активные контрразведовательные мероприятия в годы войны приходилось проводить и за рубежом. В октябре 1944 года Иван Корзюк получил правительственное направление прибыть во временную столицу Польши - город Люблин. Там были совсем иные шпионы. Против СССР уже работали наши союзники - англичане. Тайно пытались провести переворот, свергнуть президента Польши Болеслава БЕРУТА и поставить у власти польское правительство в изгнании, которое все годы войны в Лондоне отсиживалось.

Получилось, что одним из доверенных лиц Ивана Григорьевича оказался молодой польский офицер, он и сообщил Корзюку о заговоре. Переворот готовили высокопоставленные воинские чины. Их целью был арест 31 декабря 44-го Берута, возврат правительства в изгнании из Англии, а тогда уж ЧЕРЧИЛЛЬ смог бы поставить СТАЛИНА перед фактом. Такой провал политики офицеры контрразведки допустить не могли. Для президента Берута и советского руководства информация Ивана Корзюка действительно стала сенсацией, из Москвы в Люблин по распоряжению Сталина прилетел подполковник Филатов для проверки сведений. Заговорщики были преданы суду, а уже 17 января 45-го Варшава была освобождена от фашистских агрессоров. Спустя многие годы, в 2010 г., Иван Григорьевич за эту и другие операции получит третий орден Красной Звезды, которым он был секретно награжден в 1951 г.

Вскоре закончилась и война, но не для чекистов. «В Польше я находился вплоть до 1954 года, с задачей обучать молодых польских офицеров премудростям контрразведки в составе оперативной группы СМЕРШа. Кстати, за годы службы мне удалось выучить на приличном уровне польский язык. Разумеется, главной нашей задачей было вычислять иностранных шпионов на местах. Поляки, выступавшие против советского присутствия, серьезно противостояли нам: во время войны в составе Армии Краёва они против Гитлера не воевали, а после освобождения Польши советскими войсками подняли свои головы. Организовывали вооруженные вылазки, убийства советских солдат и офицеров. Рассчитывали, что так они станут героями», - уточняет наш собеседник.

Англия продолжала бороться за влияние над Польшей и не уставала перекидывать туда своих агентов буквально в угольных контейнеровозах. «Ранее мне удалось вычислить одного шпиона, выходца из западной Украины, молодого 19-летнего паренька, и перевербовать. В 1946 году он был направлен в Гданьск (Данцинг). Парень оказался надежный, помог вычислить агента ЦРУ, который на углевозе прибывал из Стокгольма, фотографировал дислокацию аэродромов, там, где базировались реактивные самолеты, собирал другую информацию. Целый год я этого шпиона вёл, мероприятия проводили и в Гданьске, и в Сопоте, в итоге операция завершилась успешно. В ходе обыска оказалось, что он втёрся в доверие молодой девушки, обещал жениться. Но все оказалось не так просто. Мать девушки работала машинисткой в Министерстве обороны Польши, от неё он получал многие документы, которые, по его словам, нужны были для дипломной работы, т.к. он представился студентом. Этот шпион в Польшу прибыл из Швеции, где на тот момент располагалась также разведшкола ЦРУ. Не всё так просто выходит, хоть и союзниками были... Но и мы не дремали», - рассказывает Иван Корзюк.

Многих предателей за годы работы в Польше после войны вычислить пришлось, среди них были и женщины, и бывшие пособники фашистов, орудовавшие в годы ВОВ на территории Украины и Белоруссии. Так, удалось выявить одного советского майора, служившего в Польше зам. батальона по снабжению в городе Кольберг, который ранее был награжден немецким командованием за успешную подрывную деятельность в Белоруссии: за подрыв военных эшелонов и карательные операции. «Об этом узнать нам помогли архивы. Четыре дня мы следили за ним, а его всегда по утрам овчарка на работу сопровождала, а взять надо было предателя тайно. В один прекрасный день собаку он из дома не взял, мы его и повязали. Сразу понял, кто мы такие, даже в панику впал: «Не ведите, говорит, на Лубянку, сам всё расскажу», - вспоминает операцию по захвату Иван Корзюк.

Иван Григорьевич говорит, что ни на фронте, ни в тылу - никогда не видел паники, озлобленности, всё было настолько организовано, регламентировано, что сомнений в том, что победим, не было. Польшу вспоминает с теплотой, простой народ понимал, что советский воин - их главный освободитель.